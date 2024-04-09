Ученый Пермского Политеха рассказал, с какими аллергенами мы сталкиваемся чаще всего

Весной, в период пылевых бурь и первого цветения, множество людей сталкивается с аллергическими реакциями. Лариса Волкова, доктор медицинских наук, профессор кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ, рассказала, с какой вероятностью ребенок унаследует аллергию, чем опасны «двойники» и псевдоаллергия, на какие продукты стоит обращать внимание беременным и кормящим грудью женщинам и как живут люди с аллергией на воду и солнце.

Термин «аллергия» впервые был использован в 1906 году. Так венский педиатр Клеменс фон Пирке описал необычную реакцию некоторых детей на противодифтерийную сыворотку. Это слово заимствовано из древнегреческого языка и переводится как «действую по-другому». Аллергия возникает, когда иммунная система организма, предназначенная для защиты от вредных веществ, ошибочно реагирует на безвредные и начинает атаковать их, что может привести к разрушительным последствиям.

Если один из родителей аллергик, то у ребенка повышенная чувствительность к веществам-аллергенам проявится с вероятностью 40-45 процентов. Если болеют и папа, и мама — то с вероятностью 75-80 процентов. Но дети без родителей-аллергиков не застрахованы от возникновения реакции: такое случается в 15 процентов случаев. Причем чувствительность к конкретному аллергену — индивидуальная особенность, она не наследуется. Какое именно вещество иммунитет конкретного человека посчитает врагом, предсказать невозможно. У двоих людей с аллергией на домашнюю пыль может появиться ребенок, реагирующий на определенные пищевые продукты или пыльцу.

«Аллергия чаще всего проявляется в детском возрасте, когда иммунитет еще формируется: в 47 процентов случаев — сразу после рождения или в первые два месяца жизни ребенка. Но при аллергических заболеваниях генетически не заложено время их «активации», оно полностью зависит от внешних условий. Заявить о себе реакция может и в первый год жизни, и уже во взрослом возрасте», — отмечает Лариса Волкова.

Как понять, что у тебя есть аллергия?

Существует пять типов реакций гиперчувствительности, однако только одна из них называется аллергией — она сопровождается выработкой иммуноглобулина E в ответ на чужеродные белки в организме. Анализ на этот класс антител (IgE) помогает выявить вид аллергии, например, бронхиальную астму, ринит или атопический дерматит. Он также покажет, насколько тяжело протекает реакция и помогает ли лечение.

«Человек может страдать от аллергии и не догадываться об этом, так как реакция может быть различной степени выраженности. Симптомы аллергии могут включать насморк, зуд кожи, резь в глазах, отеки, крапивницу, чихание и кашель. В некоторых случаях возможны опасные для жизни состояния, такие как анафилактический шок (человек испытывает затрудненное дыхание, покалывание в конечностях, зуд и сыпь, изменение цвета кожи) или отек Квинке (выражается отеком слизистых и подкожной жировой клетчатки)», — рассказывает ученый ПНИПУ.

На что чаще всего возникает аллергическая реакция?

Аллергены — это антигены, вызывающие аллергические реакции у чувствительных людей. Бытовые (домашняя пыль, комнатные растения), эпидермальные (шерсть животных, перо птицы), грибковые (плесень), пыльцевые (пыльца трав, деревьев), пищевые (например, арахис и другие орехи, пшеница, соя, рыба, моллюски, яйца и молоко), лекарственные (особенно пенициллин или антибиотики на основе пенициллина) и инсектные (яд или слюна насекомых) аллергены — некоторые из наиболее распространенных видов, с которыми человек может столкнуться.

Кроме того, у аллергенов есть «двойники», на которые иммунитет также может среагировать. Речь идет о перекрестной аллергии, которая возникает в результате повышенной чувствительности к аллергенам, схожим по своему строению. Например, у человека может быть реакция на пыльцу и на яблоки, персики и абрикосы, на травы, а также баклажаны и семечки подсолнечника, на луговые растения (овсянку) и хлебобулочные изделия. Реакция на аллергены-двойники может сопровождаться как легкими симптомами (чиханием, слезоточивостью), так и более серьезными: удушьем, отеком и болью слизистой, ринореей.

«Псеводоаллергия, или ложная аллергия, выражается так же, как и истинная реакция, хотя аллергены отсутствуют, и антитела не вырабатываются. Врачи предупреждают, что причиной псевдоаллергии могут стать арбузы и дыни, в которых часто содержатся нитраты (соли азотной кислоты). Они накапливаются в больших количествах при использовании азотных удобрений во время выращивания бахчи. Лечение истинной и ложной аллергии отличается: в первом случае нужно исключить аллерген, а во втором — устранить процессы, вызывающие ложную реакцию. Чаще всего это болезни пищеварительной и нервной систем», — объясняет Лариса Волкова.

Как аллергия формируется еще у неродившегося организма?

«Иммунная система ребенка начинает формироваться в утробе матери и затем, в течение первого года жизни, «созревает», сталкиваясь с различными чужеродными факторами окружающей среды, учась распознавать их и защищать организм. Недавние исследования новорожденных показали, что воздействие табачного дыма на плод во внутриутробный период увеличивает риск развития сенсибилизации (чувствительность к аллергенам) и бронхиальной астмы», — объясняет ученый Пермского Политеха.

Почему беременных и кормящих грудью женщин ограничивают в еде?

С грудным молоком в организм ребенка поступают все пищевые белки. Этот биологический феномен формирует переносимость тех или иных пищевых продуктов. Так иммунная система малыша готовится к своему будущему питанию. Исследования показали, что исключение из питания беременной женщины аллергенных продуктов не снижает, а наоборот — повышает риск развития аллергии на эти продукты. Но есть все подряд беременной или кормящей матери не стоит: чем младше ребенок, тем выше у него вероятность реакции на различные пищевые триггеры.

К такой еде относятся продукты-гистаминолибераторы или содержащие гистамин (вещество-медиатор аллергических реакций) — шоколад, какао, крабы, креветки, раки, клубника, цитрусовые. Осторожным стоит быть с теми блюдами, которые негативно воздействуют на желудочно-кишечный тракт ребенка: мясными и рыбными бульонами, луком, чесноком, закусочными консервами, солениями, маринадами, копченой рыбой, колбасными изделиями, виноградом, большим количеством кондитерских изделий, сладкими творожными пастами и сырками, сладкими безалкогольными напитками, сладкими кашами.

«Из соображений безопасности кормящей матери категорически не рекомендуется употреблять в пищу термически необработанные продукты животного происхождения — сырое и плохо прожаренное мясо, сырую и вяленую рыбу, суши, молоко и молочную продукцию из сырого молока», — напоминает Лариса Волкова. Если у малыша появились признаки реакций на продукты маминого рациона или симптомы пищевой аллергии, необходимо встретиться с врачом и провести коррекцию питания.

Можно ли «перерасти» аллергию?

Согласно данным педиатров России, распространенность различной пищевой аллергии у детей составляет 6–8 процентов, у подростков – 2–4 процента, у взрослых – два процента. То есть можно сказать, что это преимущественно заболевание младшего возраста.

Почему у человека возникает реакция на воду и солнце?

В редких случаях аллергия появляется из-за жизненно необходимых факторов — воды и солнца. Аллергия на воду проявляется в виде сыпи на коже (крапивницы), которая иногда сопровождается шелушением и трещинами. Симптомы могут появиться по нескольким причинам: во-первых — из-за аллергенов, которые содержатся в некачественной воде, во-вторых — из-за реакции с выделением токсина, когда жидкость взаимодействует с кожным салом, в-третьих (такое бывает очень редко) — реакция возникает на саму воду, но только если она попадает на кожу. Причем пить воду человек сможет — раздражения слизистой не будет.

«По статистике, аллергией на солнце страдает 20 процентов людей в мире. И не всегда она имеет хроническую форму. Аллергия на солнечные ванны — фотодерматит. Сами солнечные лучи не относятся к аллергенам, но под их воздействием в организме человека могут скапливаться вещества, вызывающие аллергию», — рассказывает ученый ПНИПУ.

В соответствии с провоцирующим фактором, фотодерматиты делятся на эндогенные и экзогенные. Первые вызваны нарушениями метаболизма (обмена веществ) и иммунными патологиями. Вторые связаны с веществами, которые попадают на кожу и изменяются под влиянием ультрафиолета.

Чаще всего рискуют заболеть фотодерматитом люди со светлой и тонкой кожей, дети, беременные женщины. В группе риска также находятся люди, у которых близкие родственники имеют такую же аллергию, те, кто страдает атопическим или другими видами дерматита, злоупотребляет солярием и загаром, недавно сделал пилинг или татуаж. Реакция на солнце может появиться из-за приема лекарств и использования парфюмерии и косметики.

Как на число аллергиков влияет состояние окружающей среды?

Эпидемическое распространение аллергии определенно связано с происходящими изменениями окружающей среды: загрязнением воздуха, распространенностью аллергенов, особенностями питания, инфекциями и другими внешними факторами.

С точки зрения охраны чистоты и постоянства внутренней среды организма, большую опасность представляют чужеродные вещества, которые не только попадают в организм по пищевым цепям через воду, воздух, продукты питания, но и аккумулируются во внутренних органах и тканях в течение длительного времени. Еще в конце XX века специалисты отметили увеличение уровня радионуклидов в 5-20 раз по сравнению с 1960-ми. За последнее пятилетие загрязнение пищи нитратами и продуктами их распада возросло в пять раз.

Можно ли вылечить аллергию?

«Вылечить аллергию навсегда не получится, но можно значительно снизить риск обострений и достичь длительного периода ремиссии. С возрастом при правильном лечении частота обострений уменьшается, а у половины пациентов проходит к 15 годам жизни. В ряде случаев заболевание переходит в тяжелую форму — вплоть до инвалидности. Самолечением и назначением себе антигистаминных препаратов заниматься нельзя, следует обратиться к врачу», — добавляет Лариса Волкова.

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ПНИПУ 608 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.