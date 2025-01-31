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Китайские астрономы обнаружили 19 редких квазаров
Проанализировав данные обзора DESI Legacy Surveys (DESI-LS), астрономы открыли 19 различных квазаров. Эти яркие и далекие объекты станут своеобразной «лабораторией» для изучения эволюции и строения галактик, а также помогут уточнить постоянную Хаббла.
Одни из самых ярких объектов во Вселенной — квазары — представляют собой активные ядра галактик, излучение которых исходит из окрестностей центральных сверхмассивных черных дыр. Современные астрономические инструменты позволяют находить все больше таких космических «маяков» и различать их по характеристикам. Ранее Naked Science рассказывал об обнаружении экстремально яркого квазара, испускающего джеты протяженностью более 200 тысяч световых лет.
Теперь авторы нового исследования под руководством Цзычжао Хэ (Zizhao He) из обсерватории Цзыцзиньшань (Китай) отобрали из каталога DESI-LS несколько десятков кандидатов в так называемые линзированные квазары — галактические ядра, искаженные гравитационной линзой. Напомним, этот естественный эффект увеличения создают сильные гравитационные поля массивных объектов.
Затем за выбранными объектами наблюдали с помощью телескопа P200/DBSP, расположенного в Паломарской обсерватории (США), и сравнили с данными ранее опубликованных обзоров (Sloan Digital Sky Survey и DESI-EDR). По итогу ученые открыли два гравитационно линзированных квазара — J0746+1344 и J2121-0826, — увидев их такими, какими они были 10,5-11,5 миллиарда лет назад. Эти объекты помогут измерить гравитационное замедление времени и уточнить постоянную Хаббла.
Еще шесть двойных квазаров оказались расположены на расстоянии примерно 50–70 тысяч световых лет друг от друга и представляют собой пары сверхмассивных черных дыр в галактиках, которые могут в будущем слиться и сформировать более массивные ядра. Дальнейшее изучение этих объектов может стать ключом к лучшему пониманию галактических слияний и формирования сверхмассивных черных дыр.
Остальные 11 квазаров выглядели как парные и, казалось, находились очень близко друг к другу, однако на самом деле были расположены на разных расстояниях. Причем разброс составлял от 36 до 120 тысяч световых лет.
Авторы нового исследования, текст которого опубликовали на сервере препринтов Корнеллского университета, планируют продолжить наблюдения квазаров с помощью более крупных телескопов (включая наземные) и таких будущих космических миссий, как Euclid и Roman, чтобы уточнить массу и структуру гравитационно линзирующих галактик.
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