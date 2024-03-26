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В ПНИПУ нашли баланс в создании деталей для авиадвигателей
При взлете самолета шум от реактивной струи авиационного двигателя может достигать 110-130 децибел, что при нахождении рядом вызывает у человека и животных болевые ощущения и даже может привезти к контузии. Главный источник шума — это двигатель. С одной стороны, инженеры разрабатывают звукопоглощающие материалы, ими облицуют внутренние каналы двигателя, а еще обшивают салон. С другой стороны, б́́ольшая доля проблемы лежит на звуках от реактивной струи газов. Наиболее эффективный метод снижения шума – уменьшение скорости выхода газов за счет увеличения диаметра двигателя. Но такой подход приводит к тому, что размер и масса становятся больше, а аэродинамические характеристики самолета ухудшаются. Сейчас ищут другой путь — менять конструкции деталей двигателя, например, сопел. Ученые ПНИПУ выяснили, какая из них наиболее эффективна.
Исследование опубликовано в издании «Акустический журнал». Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда. Реактивное сопло – деталь авиационного двигателя, которая нужна для создания реактивной струи. Ее задача привести в движение самолет и разогнать его для взлета. Обычно сопло имеет на срезе форму сужающегося конуса. Это обеспечивает наименьшие потери тяги – той силы, которая вырабатывается двигателем, и толкает самолет сквозь воздушную среду. Часто использование различных устройств по снижению шума приводит к увеличению потери мощности двигателя. Важно найти баланс, чтобы такие устройства эффективно боролись с шумом при минимальной потере тяги.
В настоящее время чаще всего применяют шевронные сопла. Вдоль их кромки есть треугольные зубцы, которые улучшают смешение между струей и окружающим воздухом. В результате низкочастотный шум струи газов снижается, однако на высоких частотах он, наоборот, увеличивается.
Другой тип сопел – гофрированные, они имеют волнообразные складки на срезе. Уже проводились исследования такой формы сопел, но с малым числом гофр – от 4 до 6 штук. При этом эффект снижения шума при использовании малого числа гофр такой же, как и у шевронных сопел. В области низких частот наблюдается снижение шума, а на высоких частотах шум увеличивается. Ученые ПНИПУ задались вопросом: можно ли сделать их более эффективными, увеличив количество гофр.
С помощью нескольких заготовок политехники исследовали, как параметры гофров (складок) влияют на звуки от реактивной струи. Для этого они напечатали на 3D-принтере сопла из термопластика с разным количеством и размерами лепестков. Результаты измерений сравнивали со стандартным коническим соплом.
Политехники проанализировали показатели и выяснили, что увеличение числа лепестков до 12 штук и амплитуды гофров расширяет возможности снижения звука. В результате исследования удалось не только уменьшить уровень шума, но и увеличить частотный диапазон, в котором он происходит. Одинаковые результаты получили в двух лабораториях. Одна находится в Центральном аэрогидродинамическом институте, а вторая – в ПНИПУ.
Движение самолета происходит под воздействием тяги, которая возникает, когда струя газов выходит из сопла. Так как конструкции для снижения шума приводят к потерям тяги, ученые Пермского Политеха провели дополнительные вычисления. Эти расчеты показали, что с ростом числа лепестков и их размеров реактивная сила действительно уменьшается. Если оценивать потери тяги в сравнении с базовым коническим соплом, то на всех скоростях струи тяга сопла с различным числом и размерами лепестков не превышает 0,4–0,6 процента, что соизмеримо с результатами, получаемыми для шевронных сопел.
«Использование сопел с увеличенным количеством лепестков (а именно 12 штук) снижает звук до 2–3 дБ в диапазоне частот 20–20000 Гц. При этом такая конструкция приводит к небольшому ухудшению тяговых характеристик, поэтому результат мы считаем положительным, а исследования способов снижения шума реактивных струй планируем продолжать», – объясняет доцент кафедры ракетно-космической техники и энергетических систем ПНИПУ Игорь Храмцов.
Ученые Пермского Политеха создали и протестировали различные варианты конструкции гофрированных сопел. При их использовании на практике самолеты можно сделать тише на несколько децибел и, следовательно, безопаснее для людей и животных. Результаты исследования помогут производителям самолетов создавать экологичные сопла с минимальными потерями тяги.
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