Скрытые перья подсказали, как создать самолет, которому не угрожает штопор

Инженеры из Принстонского университета (США) применили технологию, придуманную самой природой, для повышения безопасности полетов «железных птиц». Ученые взяли миниатюрный аэроплан и установили в несколько рядов «скрытые перья» на крыле, напечатанном на 3D-принтере. Дистанционно управляемый летательный аппарат сначала испытали в аэродинамической трубе, где измерили давление и поток воздуха.

Специалисты протестировали разные конфигурации и установили, что с пятирядными закрылками подъемная сила крыла повышается на 45%, а сопротивление завихрению падает на 30%. Таким образом, улучшается его общая устойчивость, а значит, в целом безопасность полета и летные характеристики аппарата.

Следующий этап эксперимента ученые провели уже на вертолетной площадке. Они оснастили закрылками радиоуправляемую масштабную модель самолета и запрограммировали его на многократное сваливание. Механизм и в этих условиях показал свою эффективность.

Результаты объясняют разумное и в то же время простое устройство птичьих крыльев, которое без больших затрат можно использовать для улучшения летных характеристик самолетов. Взять ее на вооружение можно также при конструировании автомобилей, подводных аппаратов и даже ветряных турбин.

О своих инженерных решениях команда рассказала в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

