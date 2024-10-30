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В МГППУ узнали, какие игры улучшают память и внимание детей
Психологи МГППУ выяснили, что игра Dobble улучшает память и внимание дошкольников. Значимые положительные эффекты обнаружили в развитии кратковременной и долговременной слуховой памяти, зрительной памяти, а также в устойчивости произвольного внимания.
Исследование провели ученые Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Ольга Рубцова, Юлия Токарчук, Ольга Саломатова и Евгения Гаврилова при финансовой поддержке Российского Научного Фонда. Участие в эксперименте приняли 76 детей из подготовительных групп московский детских садов. Результаты исследования опубликованы в научном журнале «Психологическая наука и образование».
В рамках экспериментального исследования дети были разделены на три группы. В первой дошкольники играли в настольную версию игры Dobble, во второй — в цифровую версию, третья группа была контрольной.
Игра Dobble (как настольная, так и цифровая версии) заключается в том, что каждый участник получает круглые карточки с изображением предметов и символов разного размера. Карточки распределяются между игроками поровну. Последняя карта остается на столе и становится колодой. Цель игры — максимально быстро обнаружить на своей карте изображение, совпадающее с изображением на карте из колоды, назвать его и положить свою карту в колоду. Игра продолжается, пока у одного из игроков не закончатся карты.
Согласно ходу эксперимента, дети играли в Dobble два раза в неделю в течение двух месяцев — каждый ребенок провел около 16 игровых сессий. За время исследования было отмечено, что спустя месяц-полтора желание играть у дошкольников снижалось, некоторые и вовсе отказывались от сессий.
В ходе эксперимента психологи МГППУ провели несколько тестирований по следующим методикам: «Заучивание 10 слов» (А.Р. Лурия), «Шифровка» (Субтест Векслера), «Тест переплетенных линий» (Модификация теста А. Рея), «Проставь знаки» (тест Пьерона-Рузера). После проведения эксперимента данные входной и выходной диагностики сравнивались между собой и по группам.
В результате исследования оказалось, что показатели всех трех групп улучшились. Однако вторая группа — дети, которые играли в цифровую версию игры — показала лучшие результаты по всем тестированиям. «Таким образом, именно цифровая версия игры Dobble оказывает наибольший эффект на развитие исследуемых параметров памяти и внимания детей дошкольного возраста», — отмечает один из авторов исследования Ольга Саломатова, магистр психологии.
«Цифровая версия игры оказывает положительное влияние на память и внимание дошкольников именно в краткосрочной перспективе», — добавляет Ольга Рубцова, кандидат психологических наук и руководитель «Центра междисциплинарных исследований современного детства». Вопрос о том, как изменяются эти показатели в долгосрочной перспективе остается открытым.
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