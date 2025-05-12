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3 часа назад
Юлия Трепалина
364

Люди хуже отнеслись к коллегам, которые использовали ИИ для работы

4.9

ИИ-сервисы вроде ChatGPT и Claude могут помочь эффективнее справляться с работой, но сотрудники, использующие подобные инструменты, рискуют столкнуться с негативными последствиями. Группа американских ученых в серии экспериментов показала, что люди склонны хуже оценивать тех, кто прибегает к помощи нейросетей, считая их более ленивыми и менее старательными.

Технологии
# ChatGPT
# искусственный интеллект
# коллеги
# нейросети
# работа
# репутация
использование ChatGPT
© Viralyft, unsplash.com

Хотя технологии искусственного интеллекта все шире внедряют в разные сферы нашей жизни, отношение к ним бывает неоднозначным. Страх навредить своей профессиональной репутации может стать причиной нежелания сотрудников пользоваться такого рода сервисами в рабочих процессах, выяснили специалисты в области бизнеса и управления из Дьюкского университета (США). Их статью опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследование проходило в онлайн-формате и состояло из четырех этапов. В общей сложности в них поучаствовали почти 4500 человек.

В первом эксперименте испытуемых просили представить, что они стали пользоваться генеративными нейросетями для работы либо выполняли задачу без помощи ИИ. Затем участники отвечали на вопросы.

Судя по результатам, респонденты предпочитали не афишировать факт использования ИИ-технологий. Также применявшим ИИ казалось, что в глазах коллег и начальства они выглядят менее компетентными и добросовестными, но более ленивыми и легко заменимыми, чем сотрудники, которые обходились без такого рода инструментов.

Второй этап подтвердил, что опасения небеспочвенны. Прочитав предложенные учеными характеристики сотрудников, респонденты более негативно судили о тех, кто прибегал к помощи ИИ, ниже оценивая их трудолюбие, профессионализм, амбициозность, независимость и уверенность в себе.

В третьем эксперименте исследователи смоделировали процесс найма работников. Представив себя в роли менеджеров по кадрам, люди реже выбирали кандидатов, которые сообщали о частом использовании ИИ. Однако выяснился нюанс: среди респондентов, которые по работе сами регулярно применяли такие технологии, тенденция оказалась обратной.

Заключительный, четвертый этап показал, что предвзятость можно смягчить, если подчеркнуть пользу ИИ для выполнения тех или иных задач.

Авторы исследования добавили, что предубеждение к использованию ИИ проявлялось вне зависимости от пола, возраста и рода занятий участников. Впрочем, ученые напомнили, что людям исторически свойственно отторгать новшества и относиться к ним с недоверием.

Еще Платон возражал против распространения письменности, отмечая в «Письме VII» в «Федре», что истинное знание передается только через живое общение и интуитивное постижение. Тем не менее эта мысль древнегреческого философа до наших дней дошла именно в письменной форме.

В современном мире споры вокруг новых технологий, подобных ИИ, вспыхивают еще чаще: звучат опасения, что они отучают людей самостоятельно мыслить и работать. Видимо, как и в случае с Платоном, точку в диспуте поставит время. Однако добавим, что результаты исследования американских специалистов следует интерпретировать осторожно. Эксперименты проводили онлайн, а участникам предлагали гипотетические сценарии, так что выводы, вероятно, нуждаются в дополнительной проверке.

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Технологии
# ChatGPT
# искусственный интеллект
# коллеги
# нейросети
# работа
# репутация
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# 3D-дизайн
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Футуристический дизайн техники от Мохаммада Х. Аттарана — художника из Великобритании

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Gleb Frolov
10 часов назад
Часть третья (безумие нарастало) Вроде 1мм в тысячелетие. Что возможно и приводило к образованию материи. И возможно даже в более массивной форме,

Если объект движется со скоростью света, то время «останавливается» для него. Можно ли тогда сказать, что для людей, которые едут, например, на машине, время идет немного иначе, чем для пешехода?

Gleb Frolov
11 часов назад
Часть вторая. (Эпопея от необразованного) И если есть масса частицы, то чем она выше, тем медленнее движение в потоке, и тем быстрее этот поток

Если объект движется со скоростью света, то время «останавливается» для него. Можно ли тогда сказать, что для людей, которые едут, например, на машине, время идет немного иначе, чем для пешехода?

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