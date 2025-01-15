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ИИ-переводчик со 100 языков превзошел все существующие аналоги
IT-специалисты создали модель искусственного интеллекта, которая переводит текст с одного языка на другой в четырех разных режимах и делает это точнее предшественников. Разработка будет доступна для некоммерческого использования.
Согласно последним исследованиям, так называемый искусственный интеллект развивается стремительно. Например, он способен обманывать пользователей, даже если делать это запретили разработчики, а модели ChatGPT удалось пройти пятиминутный тест Тьюринга. При этом нейросети, умеющие писать стихи, создали такие тексты, которые не только оказалось легко спутать с человеческой поэзией, но и которые понравились читателям больше, чем творчество писателей-классиков.
Международная команда ученых из нескольких IT-компаний и университетов представила новую модель искусственного интеллекта, которая позволяет переводить с одного языка на другой текст и звучащую речь. Описание проекта, качество работы которого превосходит существующие системы, опубликовал научный журнал Nature.
Модель под названием SEAMLESSM4T работает в нескольких режимах:
— speech-to-speech (получает на вход звучащую речь и выдает перевод реплики, озвученный голосом автора запроса или любым другим голосом в зависимости от задачи),
— speech-to-text (превращает звучащую речь в текст и переводит на другой язык, не озвучивая)
— text-to-speech (преобразует текст на одном языке в звучащую речь на другом),
— text-to-text (получает на вход текст и переводит его на другой язык, не преобразовывая в звучащую речь),
— automatic speech recognition (автоматическое распознавание речи; модель преобразует звучащую речь в текст без перевода).
Качество работы новой модели признали более высоким по сравнению с системами, которые существовали до этого. Для перевода speech-to-speech значение метрики accuracy, которая показывает долю правильных ответов нейросети среди всех предсказаний, оказалось на 23% больше, чем у аналогов. В этом режиме SEAMLESSM4T способна переводить со 101 языка на 36 языков.
Для других режимов также поддерживается большое количество языков. Перевод speech-to-text осуществляется со 101 языка на 96 языков, text-to-speech — с 96 языков на 36 языков. Для полностью текстового перевода и автоматического распознавания речи доступны 96 языков.
У SEAMLESSM4T есть функции, позволяющие на 50% лучше аналогов приглушать фоновый шум и подстраиваться под изменения громкости голоса. Кроме того, модель прошла проверку на безопасность перевода: ее можно считать нетоксичной и не подверженной гендерным стереотипам.
Новый ИИ-переводчик планируют сделать доступным для некоммерческого использования. По мнению разработчиков, модель способна облегчить международное общение так же, как вавилонская рыбка помогала героям из серии фантастических произведений «Автостопом по галактике» английского писателя Дугласа Адамса «переключаться» с одного языка на другой.
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