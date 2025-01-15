  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
6 минут назад
Полина Меньшова
14

ИИ-переводчик со 100 языков превзошел все существующие аналоги

5.3

IT-специалисты создали модель искусственного интеллекта, которая переводит текст с одного языка на другой в четырех разных режимах и делает это точнее предшественников. Разработка будет доступна для некоммерческого использования.

Технологии
# автоматический перевод
# ИИ
# искусственный интеллект
# языковые модели
Разработчики представили языковую модель, которая переводит с одного языка на другой точнее аналогов
Разработчики представили языковую модель, которая переводит с одного языка на другой точнее аналогов / © Автор неизвестен, stock.adobe.com

Согласно последним исследованиям, так называемый искусственный интеллект развивается стремительно. Например, он способен обманывать пользователей, даже если делать это запретили разработчики, а модели ChatGPT удалось пройти пятиминутный тест Тьюринга. При этом нейросети, умеющие писать стихи, создали такие тексты, которые не только оказалось легко спутать с человеческой поэзией, но и которые понравились читателям больше, чем творчество писателей-классиков.

Международная команда ученых из нескольких IT-компаний и университетов представила новую модель искусственного интеллекта, которая позволяет переводить с одного языка на другой текст и звучащую речь. Описание проекта, качество работы которого превосходит существующие системы, опубликовал научный журнал Nature.

Модель под названием SEAMLESSM4T работает в нескольких режимах:

— speech-to-speech (получает на вход звучащую речь и выдает перевод реплики, озвученный голосом автора запроса или любым другим голосом в зависимости от задачи),

— speech-to-text (превращает звучащую речь в текст и переводит на другой язык, не озвучивая)

— text-to-speech (преобразует текст на одном языке в звучащую речь на другом),

— text-to-text (получает на вход текст и переводит его на другой язык, не преобразовывая в звучащую речь),

— automatic speech recognition (автоматическое распознавание речи; модель преобразует звучащую речь в текст без перевода).

Качество работы новой модели признали более высоким по сравнению с системами, которые существовали до этого. Для перевода speech-to-speech значение метрики accuracy, которая показывает долю правильных ответов нейросети среди всех предсказаний, оказалось на 23% больше, чем у аналогов. В этом режиме SEAMLESSM4T способна переводить со 101 языка на 36 языков.

Для других режимов также поддерживается большое количество языков. Перевод speech-to-text осуществляется со 101 языка на 96 языков, text-to-speech — с 96 языков на 36 языков. Для полностью текстового перевода и автоматического распознавания речи доступны 96 языков.

У SEAMLESSM4T есть функции, позволяющие на 50% лучше аналогов приглушать фоновый шум и подстраиваться под изменения громкости голоса. Кроме того, модель прошла проверку на безопасность перевода: ее можно считать нетоксичной и не подверженной гендерным стереотипам.

Новый ИИ-переводчик планируют сделать доступным для некоммерческого использования. По мнению разработчиков, модель способна облегчить международное общение так же, как вавилонская рыбка помогала героям из серии фантастических произведений «Автостопом по галактике» английского писателя Дугласа Адамса «переключаться» с одного языка на другой.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Технологии
# автоматический перевод
# ИИ
# искусственный интеллект
# языковые модели
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
16 Янв
Бесплатно
Кто хочет жить вечно
ВДНХ
Москва
Лекция
16 Янв
Бесплатно
Промышленность Невской заставы
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
16 Янв
Бесплатно
Когда на Марс?
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
16 Янв
Бесплатно
Зоологический сад «Zoorasia» в Йокогаме
Московский зоопарк
Москва
Лекция
17 Янв
Бесплатно
Из чего выросли наши клетки
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Беседа
17 Янв
Бесплатно
Открытая встреча Московского астрономического клуба
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
17 Янв
700
Как стать паразитом?
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
18 Янв
500
Humanum errare est: как ошибки медицины прошлого влияют на нас сегодня
Milmax Science
Казань
Лекция
18 Янв
1000
Мартин Хайдеггер: со-бытие истины
ВСмысле
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 13:48
Юлия Трепалина

Психологи выяснили, как с годами меняются предпочтения людей в плане возраста партнера

Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.

Психология
# возраст
# выбор партнера
# мужчины и женщины
# романтические отношения
Вчера, 16:56
Елизавета Александрова

В земной мантии нашли гигантские структуры неизвестного происхождения

По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.

Геология
# геология
# литосферные плиты
# мантия Земли
# субдукция
# тектоника плит
Вчера, 18:02
Юлия Трепалина

Врачи и экономисты изучили связь курения и заработка

Исследования ранее показывали, что курение может снижать успешность людей на рынке труда из-за негативного влияния на здоровье и производительность. Группа финских специалистов в области бизнеса и экономики, психологии и здравоохранения недавно подробнее изучила эту связь и привела показатели, иллюстрирующие последствия вредной привычки для зарплаты.

Медицина
# заработок
# зарплата
# курение
# рынок труда
# сигареты
# табак
Позавчера, 13:48
Юлия Трепалина

Психологи выяснили, как с годами меняются предпочтения людей в плане возраста партнера

Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.

Психология
# возраст
# выбор партнера
# мужчины и женщины
# романтические отношения
Вчера, 16:56
Елизавета Александрова

В земной мантии нашли гигантские структуры неизвестного происхождения

По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.

Геология
# геология
# литосферные плиты
# мантия Земли
# субдукция
# тектоника плит
Вчера, 18:02
Юлия Трепалина

Врачи и экономисты изучили связь курения и заработка

Исследования ранее показывали, что курение может снижать успешность людей на рынке труда из-за негативного влияния на здоровье и производительность. Группа финских специалистов в области бизнеса и экономики, психологии и здравоохранения недавно подробнее изучила эту связь и привела показатели, иллюстрирующие последствия вредной привычки для зарплаты.

Медицина
# заработок
# зарплата
# курение
# рынок труда
# сигареты
# табак
Позавчера, 13:48
Юлия Трепалина

Психологи выяснили, как с годами меняются предпочтения людей в плане возраста партнера

Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.

Психология
# возраст
# выбор партнера
# мужчины и женщины
# романтические отношения
27.12.2024
ФизТех

Российские ученые разработали эффективные способы экранирования вольфрама от термоядерной плазмы

Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.

ФизТех
# висмут
# вольфрам
# термоядерная плазма
# термоядерный реактор
# термоядерный синтез
# экранирование
26.12.2024
Полина Меньшова

Биологи проверили, правда ли скорость мысли выше скорости света

Согласно популярному утверждению, человеческая мысль — едва ли не самое быстрое, что существует в природе. Даже свет многие считают менее быстрым, поскольку он распространяется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, а мысль — «мгновенно». Однако новое исследование опровергло бытовую логику. Ученые из Калтеха измерили скорость, с которой человек обрабатывает информацию, и обнаружили, что основные когнитивные процессы во много раз медленнее не только распространения света, но и низкоскоростного интернета.

Биология
# мозг
# мозг — компьютер
# мысль
# мышление
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. ИИ-переводчик со 100 языков превзошел все существующие аналоги

    6 минут назад

  2. Ученые всесторонне оценили масштабы выброса метана после взрывов на «Северном потоке»

    7 минут назад

  3. В древней галактике впервые сфотографировали рекордное количество звезд

    60 минут назад

  4. Три чашки зеленого чая в день снизили риск деменции

    4 часа назад
Выбор редакции

Василий Ключарев: «В свободу воли можно верить, но это не значит, что она есть»

4 января

Последние комментарии

Иван Колупаев
1 час назад
Юрий, и что? Армия Украины в значительной степени оснащена на западные деньги и западной техникой, но с чего вдруг эта техника не должна

Опубликован новый рейтинг сильнейших армий мира 

MrArsg13
1 час назад
😂

Стали известны планы России в сфере космоса на 2025 год

Юрий Багов
2 часа назад
Иван, прям 20-я армия в одиночку, без чье либо помощи, воюет со всей 2-й армией?

Опубликован новый рейтинг сильнейших армий мира 

Sam Dowson
2 часа назад
Северную Корею как-то слишком низко опустили

Опубликован новый рейтинг сильнейших армий мира 

Иван Колупаев
4 часа назад
NON, так поначалу просто не было материалов для исследования а со временем накопилась статистика. Теперь все больше сообщений что электронки как

Токсичность вапорайзеров связали с ароматизаторами

Владимир Велл
4 часа назад
Динозавры видели и оставили послание афтару😹

Астронавт запечатлел комету, которую последний раз видели 160 тысяч лет назад

NON 70
4 часа назад
Получается электронка вреднее обычной сигареты. Особенно ароматизированная. Вот это новость! Сначала заставили поверить в относительную

Токсичность вапорайзеров связали с ароматизаторами

Vlad Ok
4 часа назад
Nikolai, меньше всего выгоревшему хочется чуть ли не с психологом разбираться что с ним да почему. Ему отпуск надо и поднять зп :)

Российские ученые выяснили причины выгорания у ИТ-специалистов

NON 70
4 часа назад
Так же помогла книга "легкий способ бросить курить. После 25 лет бросил на раз. 3года не курил. Решил попробовать. Получилось, снова закурил. Опять

Бросить курить по-научному: методы, которые действительно работают

mikhail vasin
6 часов назад
Если кому интересно: M.G. Vasin, Glass transition as a topological phase transition Phys. Rev. E 106, 044124 (2022), DOI:https://doi.org/10.1103/PhysRevE.106.044124

Физики впервые экспериментально пронаблюдали топологические дефекты в стекле

Игорь Коняшов
6 часов назад
Vlad, То, что ChatGPT это не стенд алоне суперкомпьютер, я понимаю. Может конечно такая потребляемая мощность вышла из-за использования обычных серверов.

Китайский ученый раскрыл план по созданию солнечной электростанции в космосе

Иван Колупаев
6 часов назад
Rodomir, пожары в Лос-Анджелесе вам конечно в методичку не включили 😁 Впрочем что еще взять с комментатора который Барак пишет с большой буквы,

США ждет бум строительства стартовых площадок для космических ракет

Vlad Ok
6 часов назад
Игорь, агась, что то я не туда глянул :) Падает 1367 Вт/м². солнечной энергии, при КПД 25 процентов в выходит порядка четверти квт на кв.метр. Данные о

Китайский ученый раскрыл план по созданию солнечной электростанции в космосе

Red
6 часов назад
Интуиция... Хорошо божественное вдохновение забыли упомянуть. Учёные

Математики опровергли гипотезу о двухъярусной кровати

Иван Колупаев
6 часов назад
Если 20-я армия мира третий год сдерживает 2-ю, то с рейтингом что-то не так. Или с армией. Или с генштабом. И боевой опыт современной большой войны,

Опубликован новый рейтинг сильнейших армий мира 

Сергей Мальцев
6 часов назад
Вячеслав, гелий-3 успешно производят и на земле, раз есть запасы, значит потребление меньше чем производство, в РФ производство тоже есть, и судя по

«Роскосмос» четвертый год подряд снижает число запусков

Rodomir Vasilevski
7 часов назад
Lumen, они построят,вот есть страна где миллионы людей живут в Бараках,постоянно тонут Орски и пожары в Сибире,в этой стране постоянно рассказывает о

США ждет бум строительства стартовых площадок для космических ракет

Всеволод Папшев
14 часов назад
Денис, я про Бытие, а не про то , что мы способны воспринять при помощи несовершенных органов чувств. Сознание инструмент познания, ограниченный

Робот, покончивший с собой, станет поводом для раскола в обществе

Lumen
14 часов назад
Пусть дома после пожара для начала отстроят, а потом уже про космодромы поговорим

США ждет бум строительства стартовых площадок для космических ракет

Alexander Nazarov
18 часов назад
Поразительно, но ТАКУЮ УБОГУЮ фотографию дома в Праге автор "поицепил" к статье!

Ученые узнали, что заставляет людей предпочитать кривые линии прямым

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно