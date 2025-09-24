  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
24 сентября, 12:53
Юлия Трепалина
26

Израильские ученые проверили нейросети на скрытый антисемитизм

❋ 4.6

Характерные для антисемитизма предрассудки в отношении евреев нередко проявляются в завуалированных формах. Ученые из Израиля проверили, не передались ли такие предвзятые суждения большим языковым моделям (LLM), которые усваивают существующие в обществе представления, поскольку их обучают на обширных корпусах текстов, созданных человеком. Подозрения исследователей оказались ненапрасными.

Технологии
# ChatGPT
# DeepSeek
# антисемитизм
# большие языковые модели
# евреи
# искусственный интеллект
# контент
# нейросети
# предрассудки
образ еврея
Кадр из анимационного комедийного ситкома «Южный Парк: После COVID’а» / © Paramount Plus, JTA

Эксперимент проходил в несколько этапов и с использованием разных нейросетей для перепроверки. В научных журналах работу еще не публиковали, но с ее текстом можно ознакомиться на сайте препринтов PsyArXiv Preprints.

Чтобы выяснить, каким представляется образ еврея по версии ИИ, ученые сначала поручили ChatGPT сгенерировать 252 вымышленных персонажа с типично еврейскими и нееврейскими именами и написать для каждого биографию в пределах 100 слов. Для подтверждения стабильности результатов выдачи привлекали другие языковые модели — Gemini и DeepSeek.

На следующем этапе из биографий убрали имена и все прямые указания на еврейское происхождение и религию, а нейросетям дали задание охарактеризовать теперь уже анонимных персонажей по разным психологическим параметрам.

Дальнейший анализ показал, что вымышленных евреев систематически описывали, как более высококомпетентных и статусных людей с развитым интеллектом, но менее склонных проявлять дружелюбие, эмоциональную теплоту и располагать к себе окружающих. Их чаще характеризовали как привилегированных, обладающих преимуществами и скорее относили к угнетателям, нежели к угнетенным.

Когда к оценке тех же биографий подключили 378 людей — мужчин и женщин из США — их восприятие в целом совпало с представлениями, которые транслировал искусственный интеллект.

По мнению авторов исследования, то, что языковые модели и живые участники приписывали еврейским персонажам более высокую компетентность и привилегированность, может отражать специфический нюанс антисемитских стереотипов — идею о том, что своего статуса и успехов евреи достигают не только благодаря уму, но и с помощью нечестных приемов либо групповой поддержки друг друга.

Чтобы проиллюстрировать выявленные паттерны конкретными примерами, нейросетям GPT-4 и DeepSeek дали еще одно задание. Их попросили назвать героев фильмов, видеоигр, книг или других художественных произведений, которые бы обладали набором черт, приписываемых евреям и не принадлежащим к ним людям.

В итоге обе языковые модели независимо друг от друга составили похожие «еврейские» списки. Среди совпавших персонажей оказались герои популярных американских фильмов — доктор Хаус из одноименного сериала, Тайвин Ланнистер из «Игры престолов» и Уолтер Уайт из «Во все тяжкие».

Последующий анализ черт этих действующих лиц, тоже выполненный нейросетями, выявил, что их роднит общий архетип «искусного манипулятора». Для него характерны исключительный интеллект, стратегическое мышление, неоднозначность поступков с моральной точки зрения, склонность нарушать правила или законы, плести интриги, манипулировать людьми и быть эмоционально отстраненным.

Комментируя исследование, израильские специалисты отметили, что подобные ассоциации, генерируемые нейросетями, часто остаются скрытыми и проявляются только при определенных запросах пользователей. Это затрудняет выявление предвзятостей и позволяет им сохраняться под видом контента, кажущегося нейтральным. Ученые призвали разработчиков ИИ обратить на это внимание.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Юлия Трепалина
823 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
Показать больше
Технологии
# ChatGPT
# DeepSeek
# антисемитизм
# большие языковые модели
# евреи
# искусственный интеллект
# контент
# нейросети
# предрассудки
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
24 Сен
Бесплатно
Иммунитет как инженерная проблема
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
24 Сен
600
Раскопки в Хотылево — что нового?
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
24 Сен
2700
Учение с увлечением: ХХI век
Прямая речь
Москва
Лекция
24 Сен
Бесплатно
Средневековье в латах
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва
Лекция
25 Сен
Бесплатно
Камни, что правят миром: тайная жизнь полезных ископаемых
Политехнический музей
Москва
Лекция
25 Сен
Бесплатно
Разработка противоопухолевых препаратов: основные этапы и тренды
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
25 Сен
700
Просветление темной энергии?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
25 Сен
Бесплатно
Осторожно! Заяц в городе!
Московский зоопарк
Москва
Лекция
26 Сен
1000
Черные дыры для чайников
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
24 сентября, 08:15
Василий Парфенов

Ученые нашли подо льдами Антарктиды 85 ранее неизвестных «активных» озер

С помощью данных, которые получил европейский спутник CryoSat-2, ученые увеличили число известных подледных антарктических озер до 766. Их них у 231 наблюдаются цикличные изменения уровня воды — такие водоемы называют активными.

Геология
# антарктида
# Антарктика
# подледное озеро
23 сентября, 13:15
Александр Березин

Археологи нашли клад в военных катакомбах древнееврейских повстанцев

Обширная сеть подземных ходов, где евреи времен римского владычества прятали оружие для последующих восстаний, использовалась ими и после, причем для других целей. Получается, что римляне не смогли установить ее местоположение и уничтожить на протяжении столетий.

Археология
# археология
# Израиль
# история
# Римская империя
22 сентября, 12:38
Юлия Трепалина

Ученые подсказали, как сохранить приветливость в повседневной спешке

Спешащие люди часто бывают менее любезны и дружелюбны с окружающими. Это подтвердило недавнее исследование польских ученых. Также они выяснили, что может устранить негативное действие суеты на человеческое поведение.

Психология
# доброжелательность
# осознанность
# просоциальное поведение
# суета
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
23 сентября, 13:15
Александр Березин

Археологи нашли клад в военных катакомбах древнееврейских повстанцев

Обширная сеть подземных ходов, где евреи времен римского владычества прятали оружие для последующих восстаний, использовалась ими и после, причем для других целей. Получается, что римляне не смогли установить ее местоположение и уничтожить на протяжении столетий.

Археология
# археология
# Израиль
# история
# Римская империя
21 сентября, 10:01
Evgenia Vavilova

ЦЕРН сообщил о первых результатах высокоэнергетических столкновения легких ядер

Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.

Физика
# Alice
# CERN
# CMS
# LHCb-детектор
# БАК
# кварк-глюонная плазма
# кислород
# ЦЕРН
# ядерная физика
# ядро атома
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые развенчали миф о том, что миллениалы более выносливы на работе, чем зумеры

    24 сентября, 13:07

  2. Израильские ученые проверили нейросети на скрытый антисемитизм

    24 сентября, 12:53

  3. Ультразвук удешевил очистку воздуха на производствах на 20 процентов

    24 сентября, 12:20

  4. Меркурий мог сформироваться в результате «скользящего» столкновения

    24 сентября, 12:01
Выбор редакции

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

22 сентября, 12:13

Последние комментарии

Александр Березин
4 минуты назад
Artem, "Александр, Ну пойдем хлопнем бургер за здоровье Собянина. Самому не смешно?" Мне, как человеку видевшему другие столицы, несмешно -- т.к. я

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Dmitriy Dorian
5 минут назад
"Naked Science ранее писал о том, почему исследования других небесных тел автоматами по результативности отстают и во всем обозримом будущем будут

Директор Института космических исследований рассказал о месте России в лунной гонке

Александр Моргунов
7 минут назад
Вячеслав, Не означает, т.к. "Энергию" создала не Россия

Эксперты предупредили о возможной задержке лунной программы США из-за Starship

Сергей Механик
8 минут назад
Жалко, что не приведен анализ причин, влияющих на продолжительность жизни по странам. 🤔

Где будут жить дольше всего, а где — меньше всего — прогнозируемая продолжительность жизни в разных странах

Александр Березин
8 минут назад
Ar, "Единичные проекты на 3-5% рынка вообще ничего не доказывают." Да, рефлексии вам не хватает. ""Цитату мне" Мне лениво искать" Значит, и вопроса с

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Александр Березин
9 минут назад
Ar, Я на всякий случай напомню, что цены на электричество в этом веке в Германии и Дании выросли в разы (с учетом инфляции). Ну и на бензин, конечно, на

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Александр Березин
10 минут назад
Artem, "ахаха Нет спасибо, а то обратно выбраться будет уже не так просто." Интересно, почему же вокруг меня все ездят туда и обратно так просто. А, вы

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Сергей Механик
16 минут назад
👍👍👍

Экопроект «Газпром нефти» поможет изучению и сохранению природы Восточной Сибири

Виталий Моночков
52 минуты назад
легкий, в Мекке он расположен. Не камень , аздание в виде черного Куба. Из него еще глаз торчит и направление молитвы на него.

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Виталий Моночков
54 минуты назад
Хайім, ты че не в курсе. У них главное здание на которое они молються , это Кааба. Такой черный куб с комнатой и чёрным глазом углу. К нему еще

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

aRTUR Ko
1 час назад
Кристофер, мин. Точность 0.1мм/8=12мкм

Китай приступил к строительству крупнейшего высокоточного субмиллиметрового телескопа

Rimi Rozas
2 часа назад
Hoji, вряд-ли столько людей туда будет ездить. Там ведь все будет дорого. Этож как Дубаи как курорт хреновый выбор. Не поплавать нормально, не по

Саудовская Аравия показала новые рендеры и ход строительства города-небоскреба «Зеркальная линия»

Rimi Rozas
2 часа назад
Андрей, конечно продолжайте в это верить. Наверное дальше своего села некуда не выезжали. У них грунтовых практически не осталось. В основном для

Какие страны лидируют по числу аэропортов: инфографика

Фёдор Сумкин
2 часа назад
Александр, фапаешь на него? Сашенька, тут такое дело. В управлении какой-либо НОРМАЛЬНОЙ организации за неудачи, убытки и провальное управление

Какие страны лидируют по числу аэропортов: инфографика

Rimi Rozas
2 часа назад
Сергей, а как это в маленькой Японии живёт почти столько же жителей как во всей России. :)

Какие страны лидируют по числу аэропортов: инфографика

Rimi Rozas
2 часа назад
Olga, все равно это очень далеко от США. Потому там авиация всегда будет лучше чисто экономика. Где больше востребовано там и больше решений.

Какие страны лидируют по числу аэропортов: инфографика

Александр Шевченко
3 часа назад
игорь, никогда

Новейший авианосец Китая «Фуцзянь» впервые принял J-35, J-15T и KJ-600 на палубу

Сергей Гудман
3 часа назад
Прекрасная реклама чатагпд

ChatGPT помог женщине выиграть в лотерею

Юрий Кофанов
3 часа назад
Qwerty, Всегда был,а не стал)))

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Владимир Гриценко
5 часов назад
Насчёт Саратовского прав автор. И это прискорбно. Аэропорт "Гагарин" принимает всю Саратовскую область. Если в Вольске, Балаково, Маркс, и так далее

Какие страны лидируют по числу аэропортов: инфографика

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно