Александр Речкин
Александр Речкин
22 декабря, 09:30
Рейтинг: +492
Посты: 1225

Су-57 выполнил первый полет с двигателем пятого поколения «изделие 177»

Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации (обе входят в состав Госкорпорации «Ростех») начали летные испытания нового авиационного двигателя «изделие 177» в составе истребителя пятого поколения Су-57.

# авиация
# Россия
# Ростех
# самолёты
# технологии
Новый авиационный двигатель «изделие 177» в составе истребителя пятого поколения Су-57 / © «Ростех» / ОДК
Новый авиационный двигатель «изделие 177» в составе истребителя пятого поколения Су-57 / © «Ростех» / ОДК

Первый полет с новой силовой установкой выполнил заслуженный летчик-испытатель России Роман Кондратьев. Задание было выполнено в полном объеме, полет прошел без замечаний.

 © «Ростех» / ОДК

В «Ростехе» подчеркнули, что Су-57 уже подтвердил свои характеристики в реальных боевых условиях и полностью соответствует требованиям, предъявляемым к авиационным комплексам пятого поколения, включая показатели малозаметности. Самолет вызывает устойчивый интерес на международном рынке, и его экспортные поставки уже начались. При этом платформа продолжает развиваться с учетом боевого опыта: расширяется номенклатура вооружений и совершенствуются бортовые системы. Установка нового двигателя «изделие 177» с повышенной тягой дополнительно улучшит летные качества и создаст серьезный задел для дальнейшей модернизации самолета.

Су-57 — многофункциональный фронтовой авиационный комплекс, предназначенный для выполнения широкого круга задач. Он способен эффективно поражать воздушные, наземные и морские цели, применяться в любое время суток, в сложных метеоусловиях и при интенсивном радиоэлектронном противодействии. Низкая радиолокационная заметность позволяет самолету успешно действовать даже в зоне ответственности современных систем противовоздушной обороны.

Перспективный двигатель «изделие 177», разработанный ОДК для авиации пятого поколения, обеспечивает тягу на форсаже до 16 000 килограмм-сил. Кроме того, он отличается сниженным расходом топлива на всех режимах работы и увеличенным ресурсом.

Двигатель пятого поколения «изделие 177» является одной из наиболее передовых разработок ОДК для оперативно-тактической авиации. Применение современных материалов, новых технологий и оригинальных инженерных решений позволило добиться значительного прироста характеристик по сравнению с двигателями предыдущего поколения.

Первый испытательный полет стал отправной точкой совместной программы летных испытаний Су-57 с новой силовой установкой, которая в ходе полёта продемонстрировала штатную и надежную работу.

Самые обсуждаемые

