Новый экспресс-тест обнаружил смертельные инфекции всего за 15 минут

Американские ученые разработали новый метод выявления смертельно опасных инфекций. Чтобы получить результаты теста, нужны всего одна капля крови и совсем немного времени.

Исследователи из Университета штата Аризона (США) представили диагностический инструмент, который позволяет очень быстро установить диагноз таких заболеваний, как Covid-19, геморрагическая лихорадка Эбола или болезнь Лайма. Достаточно простое небольшое устройство NasRED (Nanoparticle-Supported Rapid Electronic Detection) можно использовать практически в любых условиях — от небольших сельских клиник до городских медицинских стационаров, сообщили разработчики метода в статье для журнала ACS Nano.

Во многих странах доступ к надежным диагностическим тестам ограничен или отсутствует вовсе по экономическим причинам. Прибор NasRED обеспечивает лабораторную точность без использования сложного и дорогого оборудования, а технология не требует длительного специального обучения персонала.

В основе метода — применение наночастиц золота, покрытых специальными молекулами, которые находят белки, связанные с инфекциями. Наночастицы также содержат антитела, связывающиеся с белками вирусов или бактерий. Они смешиваются с каплей крови, а NasRED направляет луч света через биологический образец и измеряет количество пропускаемого света. Если инфекция есть, кровь становится прозрачнее, поскольку наночастицы оседают на дне пробирки.

Метод значительно превосходит традиционный иммуноферментный анализ (ИФА): он в 3000 раз чувствительнее. Плюс для анализа необходима всего одна капля крови, а результаты можно получить примерно в 30 раз быстрее.

Технология не требует сложной подготовки образцов, как в методах на основе ПЦР. Разработчики утверждают, что одна из сильных сторон метода — возможность использовать одну и ту же платформу для диагностики многих заболеваний.

Сейчас исследователи работают над усовершенствованием технологии, чтобы выйти за рамки диагностики только инфекционных заболеваний. Они предполагают, что метод может оказаться эффективным для выявления биомаркеров рака и белков, связанных с болезнью Альцгеймера.

