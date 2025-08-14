Уведомления
Новый экспресс-тест обнаружил смертельные инфекции всего за 15 минут
Американские ученые разработали новый метод выявления смертельно опасных инфекций. Чтобы получить результаты теста, нужны всего одна капля крови и совсем немного времени.
Исследователи из Университета штата Аризона (США) представили диагностический инструмент, который позволяет очень быстро установить диагноз таких заболеваний, как Covid-19, геморрагическая лихорадка Эбола или болезнь Лайма. Достаточно простое небольшое устройство NasRED (Nanoparticle-Supported Rapid Electronic Detection) можно использовать практически в любых условиях — от небольших сельских клиник до городских медицинских стационаров, сообщили разработчики метода в статье для журнала ACS Nano.
Во многих странах доступ к надежным диагностическим тестам ограничен или отсутствует вовсе по экономическим причинам. Прибор NasRED обеспечивает лабораторную точность без использования сложного и дорогого оборудования, а технология не требует длительного специального обучения персонала.
В основе метода — применение наночастиц золота, покрытых специальными молекулами, которые находят белки, связанные с инфекциями. Наночастицы также содержат антитела, связывающиеся с белками вирусов или бактерий. Они смешиваются с каплей крови, а NasRED направляет луч света через биологический образец и измеряет количество пропускаемого света. Если инфекция есть, кровь становится прозрачнее, поскольку наночастицы оседают на дне пробирки.
Метод значительно превосходит традиционный иммуноферментный анализ (ИФА): он в 3000 раз чувствительнее. Плюс для анализа необходима всего одна капля крови, а результаты можно получить примерно в 30 раз быстрее.
Технология не требует сложной подготовки образцов, как в методах на основе ПЦР. Разработчики утверждают, что одна из сильных сторон метода — возможность использовать одну и ту же платформу для диагностики многих заболеваний.
Сейчас исследователи работают над усовершенствованием технологии, чтобы выйти за рамки диагностики только инфекционных заболеваний. Они предполагают, что метод может оказаться эффективным для выявления биомаркеров рака и белков, связанных с болезнью Альцгеймера.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
В эксперименте с женщинами, перенесшими рак груди, однократное занятие с силовой или высокоинтенсивной интервальной нагрузкой повысило в крови участниц уровень миокинов — особых белков, которые вырабатываются мышцами и способны подавлять раковые клетки.
Ученым известны случаи близких контактов усатых китов (Mysticeti) и их дальних родственников дельфинов (Delphinidae) в дикой природе, но подобные взаимодействия ранее считали редкостью. Австралийские специалисты, изучающие китообразных, собрали почти две сотни видео и фото со всего мира, опровергающих это мнение. Судя по свидетельствам, чаще всего подобное «общение» происходит между горбатыми китами и дельфинами-афалинами.
Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.
По действующим соглашениям о космосе, размещенный на другом небесном теле ядерный реактор заставит другие страны «обходить его стороной», фактически делая соответствующий кусок территории контролируемым страной, которая этим реактором управляет. Хотя это не территориальные претензии земного типа, речь идет о достаточно эффективном механизме контроля, своего рода «сфере влияния» вне Земли. Особенно востребовано это будет в зоне размещения важных ресурсов.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
