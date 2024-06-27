Взрыв, отправивший Землю в ледниковый период, оказался воздушным

Изучение пород, образовавшихся на нашей планете после взрыва 12 800 лет назад, указывает на то, что взрыв этот хоть и был довольно мощным, но произошел в атмосфере, а не на поверхности. События тех лет привели к глобальным пожарам на миллионах квадратных километрах и резкому похолоданию на тысячу лет.

Ученые из США исследовали находки из слоя древностью в 12 800 лет в трех районах восточной части Северной Америки. Во всех нашли характерные следы кометного взрыва, однако его параметры указывают на то, что искать оставшийся вследствие этого кратер может быть бесполезно. Статья опубликована в журнале Airbursts and Cratering.

Новые выводы до некоторой степени расходятся как с рядом предшествующих научных работ, так и с преданиями индейцев Северной Америки, рассказывающими о тех событиях.

Как уже писал Naked Science, вскоре после конца последнего ледникового периода Земля внезапно — геологически мгновенно — вновь вернулась в «ледниковый» климат, из-за чего Европа, например, стала тундрой примерно на тысячу лет. Падение средних температур отбросило в ледниковую эпоху и остальную планету: в тропиках уменьшилось количество осадков, расширились пустыни и так далее. Лишь примерно через тысячу лет климат смог вернуться в нормальное межледниковое состояние.

Резкое переключение в более холодное состояние 12 800 лет назад в научной литературе называют «событием позднего дриаса» по дриаде восьмилепестной. Это холодолюбивый цветок, встречающийся сегодня в Европе, главным образом в высокогорьях Альп, а в позднем дриасе доминировавший и на ее равнинах. Причины резкого похолодания в ту пору ожесточенно оспаривают разные научные группы. В последние десятки лет набирает популярность гипотеза астероидного или кометного удара.

Этот вопрос имеет существенное практическое значение, поскольку взрывы космической природы тогда вызвали пожары со сплошным выгоранием миллионов квадратных километров поверхности Земли. Повторение таких событий сегодня было бы исключительно опасным, поэтому многие исследователи пытаются в деталях разобраться в случившемся.

В новой работе ученые из США сконцентрировались на особенностях североамериканских материалов ударного происхождения возрастом 12 800 лет. Мощные взрывы — например, ядерные или астероидно-кометные — образуют капли стекла, которые затем застывают и могут служить надежными признаками подобных мощных событий. Однако, отметили авторы новой научной работы, взрывы разного рода слегка различаются и по своим геологическим следам.

Например, в изученных материалах из всех трех охваченных районов присутствуют следы повышенных концентраций платины. Они нетипичны для ядерных взрывов, зато нормальны после ударов комет и астероидов (в космосе платина распространена больше, чем на поверхности Земли). Кроме того, во всех этих районах нашли образцы зерен кварца с ударными трещинами плюс аморфный (некристаллический по структуре) кремнезем. Другие обнаруженные минералы — это, например, циркон, хромфериды, титаномагнетит (материал, где часть железа в окислах замещена на титан из-за мощного мгновенного нагрева) и ряд иных.

Расположение трех охваченных в исследовании районов вдоль Восточного побережья США: залив Фламинго (Южная Каролина), остров Парсонс (Мэриленд) и Ньютонвилл (Нью-Джерси) / © Christopher R. Moore et al., Airbursts and Cratering

Все эти минералы объединяет то, что их формирование требует быстрого нагрева до температур от 1250 до 3053 градусов Цельсия. Учитывая технологическое состояние Северной Америки 12 800 лет назад, добиться такого нагрева антропогенными средствами (пожар, костры) было невозможно. Ученые заключили: их данные поддерживают гипотезу о том, что 12 800 лет назад на эти районы обрушился мощный кометный взрыв.

Однако параметры следов этого взрыва достаточно своеобразны. Они не показывают настолько высоких температур, которые должны быть при касании земли плазменным шаром взрыва — как это бывает при наземном или низковысотном ядерном взрыве или же взрыве астероида, достигшем поверхности планеты. Один из авторов работы констатировал, что находки «совместимы с так называемым „касанием“ — воздушным взрывом, который не формирует крупного кратера». Примерным аналогом тут может быть подрыв «Царь-бомбы», когда взрыв на 50 мегатонн не создал плазменного шара достаточной мощности, чтобы он коснулся земли и образовал на ней большое количество «взрывных» минералов.

Ударные трещины в зернах кварца при большой силе наземного взрыва обычно параллельны (как в следах взрыва Чиксулубского метеорита или внутри ряда астероидных кратеров). Хотя такие образцы среди изученных позднедриасовых тоже попадались, в основном трещины в них не были параллельными. Они были скорее иррегулярными, отдаленно напоминающими паутину — пересекающиеся линии разной формы. Это типично для умеренных давлений и температур взрывов, которые случились сравнительно далеко от поверхности, в воздухе. Исследователи посчитали, что подобный взрыв куда больше совместим с падением кометы, нежели астероида.

Сказания народов Северной Америки упоминают, что при катастрофическом падении «звезды с неба» наблюдалась убивающая и обжигающая волна света (аналогичные убивали и наносили ожоги в Хиросиме), взрывы и «колебания земли» (обычные субъективные ощущения при мегатонных взрывах). Но вот упоминания крупных кратеров менее однозначны. Ряд сказаний гласит, что мелкие озера Северной Америки образовались в результате падения той «звезды», другие не содержат таких деталей.

У современных ученых тоже нет единого мнения по этому вопросу. Ряд исследователей полагают, что гренландские подледные (на сегодня) кратеры могут быть следами взрыва древностью в 12 800 лет. Другие считают, что решить этот вопрос однозначно пока невозможно: слой льда над кратерами очень толстый, а финансирования по глубокому бурению в этих районах нет.

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