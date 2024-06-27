Антропологи рассказали, чем рисковали древнеегипетские писцы

Одними из самых высокопоставленных и уважаемых людей в Древнем Египте были писцы. Климент Александрийский, живший в II-III веках нашей эры, даже писал, что их почитали как жрецов, пусть и не высшего класса.

«Писцы» — это не определение какого-то одного рода деятельности, а именно обозначение грамотности. По мнению ученых, число образованных людей в египетском Древнем царстве (III тысячелетие до нашей эры) не превышало одного процента от всего населения.

Они работали переписчиками, переводчиками, счетоводами, занимали административные должности, вели учет разного рода ресурсов и переписи населения. Среди писцов была своя иерархия. Наибольшим уважением пользовались те, кто служили в храмах. В религиозных процессиях представители этого сословия занимали третье место после жрецов и фараона.

Существовало даже нечто вроде униформы писца и набора его инструментов. В обычное время, при исполнении служебных обязанностей, они носили прямую льняную юбку, на шее — пенал из дерева или слоновой кости, в котором хранили краски и тростниковые палочки. При себе у писцов всегда были черные и красные краски в твердом виде, небольшой сосуд для воды, чтобы растворять краски, расщепленные на конце (примерно в виде кисточки) палочки из тростника, скребок, которым соскабливали неверно написанное, а также небольшой запас папируса.

Казалось бы, уважаемая профессия, не требующая особого физического труда. Но авторы нового исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, пришли к выводу, что при исполнении служебных обязанностей древнеегипетские писцы наносили непоправимый вред своему здоровью — вплоть до инвалидности.

Чешские антропологи и египтологи изучили скелетные останки 69 взрослых мужчин из некрополя в Абусире (Египет). Этих людей похоронили между 2700 и 2180 годами до нашей эры. Тридцать из них были писцами, о чем свидетельствуют погребальные надписи. Авторы работы сравнили кости, чтобы выяснить, могла ли профессия писца привести к изменениям скелета.

Модель черепа старшего писца времен Древнего царства / © Veronika Dulíková, Czech Institute of Egyptology; Vladimír Brůna, Zdeněk Marek, Department of Geoinformatics, UJEP Most. Czech Institute of Egyptology, Charles University; Youtube

Оказалось, 90 процентов писцов имели одни и те же дегенеративные изменения костей и суставов. Это суставы, соединяющие нижнюю челюсть с черепом, правая ключица, верхняя часть правой плечевой кости (в месте соединения с плечом), первая пястная кость большого пальца правой руки, нижняя часть бедра (в месте соединения с коленом), а также весь позвоночник, но особенно его верхняя часть. Кроме того, у писцов выявили вмятины на обеих коленных чашечках и уплощенную поверхность на кости в нижней части правой лодыжки.

Исследователи предположили, что суставы и кости мужчин изменились так из-за достаточно жесткого регламента работы. Для писцов в Древнем Египте существуют свидетельства (текстовые, настенные рельефные украшения в гробницах и статуи), которые дают представление о том, как именно они работали.

В эпоху фараонов древнеегипетские писцы использовали тонкие палочки из тростника, похожие на кисть, пока их не заменили перьями на греческий манер. Чтобы палочкой можно было пользоваться как кистью, ее кончик писцы разгрызали — с этим ученые связывают изменение сустава челюсти. Остальные отличия скелетов писцов от скелетов обычных египтян исследователи полагают результатом соблюдения поз, которые были приняты в Древнем Египте при письме.

Три типичные позы для письма / © Petra Brukner Havelková et al., Scientific Reports

Можно выделить три типичные позы писца: со скрещенными ногами, когда натянутая юбка служила столом; когда человек сидит на одном колене подогнутой ноги, а вторая, согнутая в колене, «работает» столом; положение стоя. Хотя эти позы и движения ни в коем случае не были физически тяжелыми, авторы нового исследования посчитали, что ежедневное многократное повторение и поддержание их могло повлиять на определенные участки скелета.

Добавим, что результаты, полученные исследователями, в перспективе помогут проще определять род занятий тех древних египтян, которых похоронили без соответствующих погребальных надписей.

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