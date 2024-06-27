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2 часа назад
МПСУ
36

В МПСУ выяснили, как тревожность влияет на самооценку и агрессивность подростков

4.5

Социальные психологи МПСУ выявили взаимосвязь между самооценкой и уровнем тревожности у старшеклассников. Корреляционный анализ полученных данных учеников 10 класса показал, что при наличии предпосылок у подростков к завышенной или заниженной самооценке уровень тревожности будет способствовать усугублению ситуации и ее развитию в неадекватную сторону.

МПСУ
# агрессивность
# подростки
# самооценка
# тревожность
подростки
Социальные психологи МПСУ выявили взаимосвязь между самооценкой и уровнем тревожности у старшеклассников / Etienne Girardet, unsplash

Самооценка играет значительную роль в формировании нравственных качеств подростка. Степень ее объективности определяет направление развития личности и является показателем успешности в будущем. Наряду с негативными психобиологическими и социальными факторами, недостаточная самооценка является одной из причин десоциализации подростка.

С другой стороны, школьная тревожность является одним из самых распространенных и масштабных факторов в жизни подростка. Она выражается в волнении, повышенном беспокойстве в ходе учебного процесса, при присутствии в классе, ожидании плохого отношения к себе, отрицательной оценки со стороны педагогов и сверстников. Считается, что тревожность влияет на все сферы жизни подростка, заметно ухудшая его самочувствие, взаимоотношения в семье и социальном окружении, снижая школьную успеваемость. Учитывая все это, исследователям МПСУ было интересно рассмотреть, насколько факторы тревожности и самооценки у школьников взаимосвязаны.

Магистрант социальной психологии Басок Екатерина Юрьевна под руководством к.псх.н, доц. Корж Елены Михайловны продиагностировала 32 подростка 15-16 лет — учеников 10-го класса одной из средних школ. Половина из них продемонстрировали нормальное восприятие себя, своих личностных особенностей и способностей. 16 процентов участников исследования проявили завышенный уровень самооценки. У 34 процента старшеклассников обнаружено заниженное восприятие своих способностей, знаний, умений, своих личностных качеств.

При диагностике критериев школьной тревожности у учеников старших классов была выявлена следующая картина: переживание социального стресса выявлено у девяти процентов участников; фрустрация потребности в достижении успеха проявляется у шести процентов старшеклассников; страх самовыражения обнаружен у 16 процентов подростков; страх ситуации проверки знаний выражен у 13 процентов школьников; страх несоответствия ожиданиям окружающих проявляется также у 13 процентов старшеклассников; низкая физиологическая сопротивляемость к стрессу выявлена у 16 процентов школьников; проблемы и страхи в отношениях с учителем характерны для 22 процентов подростков.

Общая школьная тревожность выявлена у 19 процентов школьников. Корреляционный анализ полученных данных показал, что существует прямая взаимосвязь уровня школьной тревожности с завышенной и заниженной самооценкой подростков. И наоборот, адекватное самовосприятие старшеклассников является фактором, который сдерживает зарождение и развитие школьной тревожности.

При этом данные исследования не подтвердили факт, что тревожность является одним из основных источников подростковой агрессивности. Отмечены слабые связи школьной тревожности с физической агрессией, негативизмом и подозрительностью в исследуемой группе старшеклассников.

Практическая значимость исследования МПСУ заключается в обогащении психологии сведениями об особенностях и механизмах формирования тревожности и самооценки, рассматриваемой в контексте социального становления личности. Результаты исследования могут быть использованы при организации всех направлений деятельности психологов, в разработке и воплощении программ профилактики эмоциональных нарушений в условиях школы.

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МПСУ
4 статей
Московский психолого-социальный университет (МПСУ) — негосударственное высшее учебное заведение. За почти тридцатилетнюю историю университетом подготовлено почти 60 тыс. специалистов. Направления подготовки связаны с психологией и социальными науками. Обучение студентов осуществляется в Институте психологии на факультетах социальной психологии и управления человеческими ресурсами, а также на факультетах психолого-педагогического и специального образования, юриспруденции и экономическом. В 2023 году по результатам исследования HeadHunter выпускники МПСУ вошли в число наиболее высокооплачиваемых специалистов среди аналогичных факультетов московских вузов.
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МПСУ
# агрессивность
# подростки
# самооценка
# тревожность
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