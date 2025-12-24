  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
24 декабря, 18:16
Адель Романенкова
5

Инженеры предложили концепцию лунного космодрома для кораблей типа Blue Moon

❋ 5.1

Для безопасности будущей постоянной лунной базы стоит задача построить неподалеку от нее платформу для посадки и взлета кораблей. Недавно команда инженеров предложила свой вариант ее создания непосредственно из реголита и без укрепления арматурой. Они признали, что есть серьезный риск повреждения конструкции, прежде всего под действием экстремальных температур.

Космонавтика
# Blue Moon
# космос
# лунная база
# лунная программа
Космический корабль Blue Moon на Луне в представлении художника
Космический корабль Blue Moon на Луне в представлении художника / © Blue Origin

Когда 20 июля 1969 года корабль «Аполлон-11» снизился до высоты около 30 метров над лунной поверхностью, астронавты столкнулись с проблемой ухудшения видимости — реактивная струя посадочного двигателя подняла вокруг пыль. При посадке «Аполлона-12» в последние секунды перед касанием ничего конкретного на поверхности не было видно вообще, и экипаж опасался, что корабль опустится на какой-нибудь валун либо в углубление. Расположенный в 163 метрах автоматический аппарат «Сервейер-3» покрылся пылью.

Стало ясно, что в долгосрочной перспективе для пилотируемых лунных миссий такие шлейфы неприемлемы: опасность возникает не только для экипажа корабля, но и для модулей будущей постоянной базы — удары твердых частиц могут повредить их. Поэтому в нескольких километрах от станции NASA считает необходимым построить космодром — ровную, гладкую и огороженную площадку для посадки и взлета.

Это оказалось крайне сложной задачей хотя бы потому, что на Луне каждые сутки происходят экстремальные температурные перепады, а значит, материал будет постоянно сжиматься и расширяться. Вдобавок не представляется возможным доставить на Луну стальную арматуру для укрепления плит, а без нее они гораздо более хрупкие. Недавно инженеры из Университета Пердью (США) попытались определить главные требования к лунному космодрому с учетом всех трудностей и описали полученную концепцию в статье для издания Acta Astronautica.

Отталкивались от того, что для строительства на Луне в распоряжении есть только реголит и микроволновое устройство для его спекания. Таким образом, предстоит либо изготовить одну монолитную плиту, либо выложить мозаику из нескольких. У обоих вариантов свои плюсы и минусы. С одной стороны, стыки между плитами могут забиваться пылью, к тому же есть риск неровностей. С другой — при повреждении цельной платформы она автоматически приходит в негодность полностью, а при возведении из многих деталей их можно по очереди заменять, то есть ремонт облегчается.

Исследователи решили взять за основу своих расчетов проекты современных лунных кораблей, в качестве примера — Blue Moon американской компании Blue Origin. Его максимальная масса составляет примерно 45 тонн, а вместе с посадочными опорами корабль занимает на поверхности пространство диаметром девять метров.

По оценкам авторов статьи, космодром в таком случае должен иметь ширину около 36 метров, а минимальная нужная толщина платформы составляет 36 сантиметров. Как показали расчеты, этого достаточно, чтобы корабль не расколол и не продавил ее, даже если встанет на угол плиты и при этом какое-то время будет опираться одной «ногой», то есть садиться не совсем вертикально.

Впрочем, сохраняется риск растрескивания не только от ежесуточного нагрева и охлаждения, но и под действием пламени двигателей. Ожидается, что первая посадка корабля нанесет больше всего повреждений. Если космодром ее выдержит, в дальнейшем возникшие в плитах микротрещины будут принимать на себя часть напряжения.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Адель Романова
272 статей
Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.
Показать больше
Космонавтика
# Blue Moon
# космос
# лунная база
# лунная программа
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
24 Дек
500
Какими бывают звезды и почему?
Московский Планетарий
Москва
Лекция
24 Дек
Бесплатно
Автоматические межпланетные станции
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
24 Дек
1400
Гравитационно-волновая астрономия
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
24 Дек
900
Эпоха расцвета культуры майя в поздний классический период
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
24 Дек
Бесплатно
Итоги российской космонавтики
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва
Лекция
24 Дек
Бесплатно
Чему я могу научиться у покорителей космоса?
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
26 Дек
Бесплатно
2025 год в астрофизике: результаты, события, надежды
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
27 Дек
Бесплатно
Обучение с подкреплением и генетические алгоритмы
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Экскурсия
27 Дек
1300
От Земли до звезд
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
23 декабря, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
23 декабря, 10:17
Максим Абдулаев

Палеонтологи выяснили, что выживание видов акул зависит от их «стажа»

Группа исследователей опровергла классическую теорию о случайности вымирания видов на примере морских хищников. Анализ эволюции акул и скатов за последние 145 миллионов лет показал, что риск исчезновения вида напрямую зависит от времени его существования: «новички» погибают гораздо чаще, чем эволюционные долгожители. Кроме того, ученые установили, что знаменитый астероид, погубивший динозавров, нанес океану не такой сильный удар, как последующее изменение климата.

Биология
# акулы
# Палеонтология
# эволюция
23 декабря, 14:06
Андрей Серегин

Компьютерные игры снизили риск выгорания у молодых людей

Давно известно, что видеоигры имеют массу не только негативных, но и положительных последствий. Ученые из Великобритании выяснили, что яркие и позитивные игры без насилия могут вызвать у молодых игроков чувство детского интереса.

Психология
# выгорание
# детство
# игры
# опрос
23 декабря, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
19 декабря, 15:22
Андрей Серегин

В морских пещерах Средиземного моря насчитали до сотни тысяч фрагментов пластика на квадратный метр

Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.

Биология
# пещера
# пластик
# тюлени
# экология
19 декабря, 20:02
Evgenia Vavilova

Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.

Физика
# биржа
# Теория сложных систем
# фондовый рынок
# экономика
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
17 декабря, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Инженеры предложили концепцию лунного космодрома для кораблей типа Blue Moon

    24 декабря, 18:16

  2. Музыка, инженерия и математика: как создавали самый легкий электронный баян

    24 декабря, 18:00

  3. Планеты земной группы родились из-за близкого взрыва сверхновой

    24 декабря, 16:35

  4. Употребление алкоголя и жевательного табака может провоцировать до 62% случаев рака слизистой щек

    24 декабря, 15:34
Выбор редакции

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

12 декабря, 10:30

Последние комментарии

Koltan
24 минуты назад
Смысл спутникового интернета в его доступности и открытости. Русский старлинк звучит как оксюморон спутниковый северо-корейский интернет.

«Русский Starlink»: опубликован первый снимок спутника «Рассвет», сделанный другим космическим аппаратом

Krlmn Gdbm
42 минуты назад
Трепатня.

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Aleksandr S.
44 минуты назад
Расцветка в стиле пустыни. Можно было бы дизайн покраски повеселее, а то как сомолет из 50-тых

Российский самолет «Байкал» с отечественным двигателем и винтом выполнил первый полет

Владислав Рымша
2 часа назад
Julia, есть очень интересный сайт госдолга США и там постоянно цыфирки растут https://usdebtclock.org/

Инфографика: госдолг стран по всему миру

Александр Французов
2 часа назад
может омереконцы нашли на марсе золото,вот и не парятся - не покупают.

Кто в лидерах гонки за золотом: страны, нарастившие резервы с 2000 года

Alex M
2 часа назад
Aleksandr, это тебе из Укры виднее?

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Sanyasiebert
2 часа назад
Торч, SpaceX частная, а Nvidia публичная.

Прогноз: самые ценные частные компании мира в 2026 году

Андрей Резенов
3 часа назад
Денис, у России маленький госдолг, 23% от ВВП, это то что Россия должна вернуть другим странам у которых занимала, это уж тогда не Россия всё прощает,

Инфографика: госдолг стран по всему миру

Денис Симанович
3 часа назад
России нет по принципу "кому должен - всем прощаю"?

Инфографика: госдолг стран по всему миру

Александр Французов
4 часа назад
Мои поздравления!

Российский самолет «Байкал» с отечественным двигателем и винтом выполнил первый полет

Konstantin Resto
4 часа назад
Только что опубликованный метод ICLA от МИСиС/МФТИ — блестящее эмпирическое подтверждение моего тезиса о том, что избыточная сложность («кривизна»)

Искусственный интеллект обретает здравомыслие: новый метод заставил нейросети сомневаться в своих ответах

Сергей Запрягаев
4 часа назад
"если финансы позволяют" Флот будет просто золотой, в этом нет никаких сомнений)

Трамп объявил о постройке десятков «линкоров» класса «Трамп». С лазерами и рельсотронами

Сергей Механик
4 часа назад
Андрей, не буду спорить, мечтать и сделать, это разные вещи. У нас тоже многое планируется.

Трамп объявил о постройке десятков «линкоров» класса «Трамп». С лазерами и рельсотронами

Илья Кучеров
4 часа назад
Блииин. Еще больше мусора в космосе. Так мы скоро будем полезные ископаемые не на Земле искать , а с орбиты привозить.

«Русский Starlink»: опубликован первый снимок спутника «Рассвет», сделанный другим космическим аппаратом

Fedor Ushakov
4 часа назад
Василий, да не многие заморачиваться переходом на оптику, хотя это вполне доступно сейчас

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Fedor Ushakov
5 часов назад
Snoubort, цифры такие, РФ по богатейшим обогнало Англию в этом году. А нефть и газ как продавались так и продаются.

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Konstantin Resto
5 часов назад
Вы сами загоняете а ИИ отдельные базы данных потому ИИ находит взаимосвязи о которых вы даже понятия не имеете. Результат кажется вам -

Ученый выявил «алгоритмическую шизофрению» нейросетей

Вова Буханец
5 часов назад
Александр, даже роботы дороже. Да и если они живут на передке дней 10 то робот вообще невыгодное вложение.

Американская компания анонсировала создание армии из 50 000 роботов для обороны и промышленности

Sergey Gorovoy
5 часов назад
ощущение, судя по комментариям некоторых, что им уже Google и Wikipedia забанили). 😂😂😂

Инфографика: госдолг стран по всему миру

Евгений Кастрюлькин
5 часов назад
Julia, а как Ты думаешь, что за активы России сейчас обсуждают в Европе? А это около 300 млрд. долларов (если не ошибаюсь, но не суть ) что они там делают?

Инфографика: госдолг стран по всему миру

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно