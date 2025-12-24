Уведомления
Инженеры предложили концепцию лунного космодрома для кораблей типа Blue Moon
Для безопасности будущей постоянной лунной базы стоит задача построить неподалеку от нее платформу для посадки и взлета кораблей. Недавно команда инженеров предложила свой вариант ее создания непосредственно из реголита и без укрепления арматурой. Они признали, что есть серьезный риск повреждения конструкции, прежде всего под действием экстремальных температур.
Когда 20 июля 1969 года корабль «Аполлон-11» снизился до высоты около 30 метров над лунной поверхностью, астронавты столкнулись с проблемой ухудшения видимости — реактивная струя посадочного двигателя подняла вокруг пыль. При посадке «Аполлона-12» в последние секунды перед касанием ничего конкретного на поверхности не было видно вообще, и экипаж опасался, что корабль опустится на какой-нибудь валун либо в углубление. Расположенный в 163 метрах автоматический аппарат «Сервейер-3» покрылся пылью.
Стало ясно, что в долгосрочной перспективе для пилотируемых лунных миссий такие шлейфы неприемлемы: опасность возникает не только для экипажа корабля, но и для модулей будущей постоянной базы — удары твердых частиц могут повредить их. Поэтому в нескольких километрах от станции NASA считает необходимым построить космодром — ровную, гладкую и огороженную площадку для посадки и взлета.
Это оказалось крайне сложной задачей хотя бы потому, что на Луне каждые сутки происходят экстремальные температурные перепады, а значит, материал будет постоянно сжиматься и расширяться. Вдобавок не представляется возможным доставить на Луну стальную арматуру для укрепления плит, а без нее они гораздо более хрупкие. Недавно инженеры из Университета Пердью (США) попытались определить главные требования к лунному космодрому с учетом всех трудностей и описали полученную концепцию в статье для издания Acta Astronautica.
Отталкивались от того, что для строительства на Луне в распоряжении есть только реголит и микроволновое устройство для его спекания. Таким образом, предстоит либо изготовить одну монолитную плиту, либо выложить мозаику из нескольких. У обоих вариантов свои плюсы и минусы. С одной стороны, стыки между плитами могут забиваться пылью, к тому же есть риск неровностей. С другой — при повреждении цельной платформы она автоматически приходит в негодность полностью, а при возведении из многих деталей их можно по очереди заменять, то есть ремонт облегчается.
Исследователи решили взять за основу своих расчетов проекты современных лунных кораблей, в качестве примера — Blue Moon американской компании Blue Origin. Его максимальная масса составляет примерно 45 тонн, а вместе с посадочными опорами корабль занимает на поверхности пространство диаметром девять метров.
По оценкам авторов статьи, космодром в таком случае должен иметь ширину около 36 метров, а минимальная нужная толщина платформы составляет 36 сантиметров. Как показали расчеты, этого достаточно, чтобы корабль не расколол и не продавил ее, даже если встанет на угол плиты и при этом какое-то время будет опираться одной «ногой», то есть садиться не совсем вертикально.
Впрочем, сохраняется риск растрескивания не только от ежесуточного нагрева и охлаждения, но и под действием пламени двигателей. Ожидается, что первая посадка корабля нанесет больше всего повреждений. Если космодром ее выдержит, в дальнейшем возникшие в плитах микротрещины будут принимать на себя часть напряжения.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Группа исследователей опровергла классическую теорию о случайности вымирания видов на примере морских хищников. Анализ эволюции акул и скатов за последние 145 миллионов лет показал, что риск исчезновения вида напрямую зависит от времени его существования: «новички» погибают гораздо чаще, чем эволюционные долгожители. Кроме того, ученые установили, что знаменитый астероид, погубивший динозавров, нанес океану не такой сильный удар, как последующее изменение климата.
Давно известно, что видеоигры имеют массу не только негативных, но и положительных последствий. Ученые из Великобритании выяснили, что яркие и позитивные игры без насилия могут вызвать у молодых игроков чувство детского интереса.
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
