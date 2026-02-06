Эксперимент с ламой показал сходство действия на мозг психоделика и медитации

Авторы нового исследования сканировали мозг ламы во время медитации и после приема быстродействующего психоделика 5-MeO-DMT. Ученые выяснили, что, по-видимому, психоактивное вещество вызывает такие же изменения в работе мозга, как ментальная практика. Результаты научной работы откроют путь к новым методам изучения сознания и, возможно, способам терапии.

Ученые по всему миру стараются понять, как психоделические вещества изменяют сознание и можно ли использовать их потенциал для лечения психических расстройств, например депрессии либо тревоги. Особый интерес вызывает вещество под названием 5-MeO-DMT. Его обнаружили в яде одной из североамериканских жаб.

В отличие от других известных психоделиков, таких как ЛСД или псилоцибин, это вещество вызывает очень яркий, но кратковременный эффект. Он часто связан с глубоким изменением восприятия себя и мира, при этом сопровождается менее красочными визуальными галлюцинациями. Некоторые исследователи полагают, что изучение 5-MeO-DMT может стать ключом к пониманию самых основ человеческого сознания.

Параллельно нейробиологи давно исследуют состояние мозга во время медитации. Практики осознанности и концентрации демонстрируют положительное влияние на психическое здоровье, снижают стресс и повышают эмоциональную устойчивость.

Однако состояния, достигаемые продвинутыми практиками, например монахами, которые десятилетиями посвящают себя духовным упражнениям, остаются малоизученной территорией. Что происходит в мозге человека, который может по желанию отключить чувство собственного «я»? Можно ли достичь похожего состояния химическим путем?

Чтобы найти ответы на эти вопросы, группа нейробиологов под руководством Кристофера Тиммерманна (Christopher Timmermann) из Университетского колледжа Лондона провела эксперимент. Ученые пригласили для участия не обычного добровольца, а настоящего ламу — духовного учителя тибетского буддизма из школы Карма Кагью. Этот человек посвятил медитации более 54 тысяч часов — чуть больше шести лет непрерывной практики. Такой уровень мастерства дает редчайшую возможность изучить работу мозга в управляемых состояниях сознания.

Эксперимент проходил в три этапа. Во время трех отдельных визитов в лабораторию лама сначала медитировал в течение 30-60 минут. Затем принимал либо плацебо, либо низкую, либо высокую дозу 5-MeO-DMT. Низкая доза составляла пять миллиграммов, высокая — 12 миллиграммов.

На каждом этапе ученые фиксировали электрическую активность мозга испытуемого с помощью электроэнцефалографии. После каждого сеанса лама подробно описывал свои переживания и ощущение собственного «я».

Сканирование показало поразительное сходство активности мозга после приема низкой дозы психоделика и во время глубокой медитации. В обоих состояниях наблюдался сходный рост альфа-активности, так называемых альфа-ритмов. Их обычно связывают с состоянием расслабленного бодрствования, когда внимание направлено внутрь себя, а реакция на внешние стимулы снижается.

Одновременно и медитация, и низкая доза 5-MeO-DMT уменьшили гамма-ритмы. Эти высокочастотные колебания, наоборот, отвечают за активную познавательную деятельность, концентрацию внимания и работу памяти.

Субъективные отчеты ламы подтвердили данные сканирования. Он отметил, что и в медитации, и под воздействием низкой дозы вещества испытывал состояние глубокого душевного спокойствия и равновесия. Его мысли возникали и тут же растворялись, не вызывая эмоциональной реакции. Правда, как подчеркнул лама, медитация давала более сильное чувство взаимосвязи со всем сущим и ясность ума.

Совершенно иная картина наблюдалась после приема высокой дозы психоделика. Мозг ламы отреагировал резким всплеском гамма-активности. Ученые также зафиксировали увеличение общей скорости нейронных импульсов и рост энтропии — более хаотичной и менее предсказуемой динамики активности, что ученые интерпретировали как нарушение нормальной обработки информации.

Тиммерманн и его коллеги пришли к выводу, что низкая доза 5-MeO-DMT вызывает изменения в мозге, похожие на те, что происходят при медитации, включая ощущение внутреннего спокойствия. При высокой дозе эффект радикально меняется — человек теряет ощущение себя и окружающего мира. То есть на уровне активности мозга ученые показали, что низкая доза 5-MeO-DMT может вызывать состояние, совпадающее с глубокой медитацией, на которую люди тратят годы практики.

Авторы исследования полагают, что их выводы позволят понять, какие именно изменения в работе мозга связаны с ощущением, когда человек теряет привычное чувство «я». В медитации это называют «растворением эго», а в нейробиологии — состоянием осознанности без конкретных мыслей и образов.

Некоторые ученые считают, что результаты научной работы команды Тиммерманна нельзя воспринимать как окончательные. Американский нейробиолог Мэттью Саччет (Matthew Sacchet) из Гарвардской медицинской школы отметил, что изменения в мозговой активности — это еще не полное объяснение внутреннего опыта человека.

К тому же, исследование имеет ряд ограничений. В нем участвовал всего один человек. Результаты, полученные на одном испытуемом, трудно распространять на всех людей. Кроме того, в исследованиях с психоделиками крайне сложно соблюсти «слепой» метод, когда участник не знает, что он принял — лекарство или плацебо. При приеме психоделика человек почти всегда чувствует, что ему дали — действующее вещество или плацебо, что затрудняет сравнение.

Результаты исследования представлены на сайте препринтов по психологии PsyArXiv.

Игорь Байдов 483 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.