О мероприятии

Обладают ли животные сознанием, могут ли они планировать, использовать орудия, обманывать и испытывать сложные эмоции?

На лекции популяризатор науки Анвар Ахметзянов выйдет за рамки антропоцентризма и рассмотрит удивительные когнитивные способности животных — например, использование орудий у воронов и шимпанзе, сложную социальную структуру и культуру у слонов и китов, языковые навыки у попугаев и горилл.

Лектор поднимет сложные вопросы о самосознании. Узнают ли себя дельфины и сороки в зеркале? И самое главное, попытается понять, где проходит граница между развитым интеллектом и тем, что называют разумом?

Расписание Малый Знаменский пер., 11/11﻿ Москва 13:00