Лекция
16+
Астрофизика

Слушатели узнают о слияниях черных дыр, новых экзопланетах и загадках быстрых радиовсплесков.

Музей криптографии
7 февраля, 15:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Ботаническая ул. 25, с. 4

О мероприятии

Астрофизик, доктор физико-математических наук, профессор РАН, ведущий сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга МГУ Сергей Попов расскажет о пролете межзвездной кометы, обнаружении признаков эволюции темной энергии, а также о слияниях черных дыр, новых экзопланетах и загадках быстрых радиовсплесков.

Расписание
7
Суббота
Февраль 2026
Ботаническая ул. 25, с. 4 Москва
15:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Ботаническая ул. 25, с. 4

15 января, 05:02
Александр Речкин
2
# астрономия
# астрофизика
# космос
