Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
3 февраля, 08:43
Рейтинг: +1119
Посты: 2555

Лунная ракета NASA прошла ключевое испытание

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) провело ключевое испытание по заправке ракеты Space Launch System (SLS), предназначенной для лунной миссии «Артемида II».

Сообщество
# NASA
# Артемида
# космос
# Луна
NASA заправляет лунную ракету миссии «Артемида II» / © NASA
NASA заправляет лунную ракету миссии «Артемида II» / © NASA

В ходе теста в двухступенчатую ракету, находившуюся на стартовой площадке 39B Космического центра Кеннеди во Флориде, загрузили около 2,65 миллионов литров криогенных компонентов — жидкого водорода и жидкого кислорода.

Командам дважды пришлось приостанавливать заправку водородом из-за утечек, однако неисправности удалось устранить достаточно быстро, после чего огромные баки ракеты были полностью заполнены.

В настоящее время NASA ориентируется на 8 февраля как на дату старта «Артемида II». Миссия отправит астронавтов NASA Рида Уайзмана, Виктора Гловера, Кристину Кох и канадского астронавта Джереми Хансена в 10-дневный полет к Луне и обратно. Однако запуск возможен лишь при условии успешного завершения так называемой «мокрой репетиции» старта, а также при благоприятной погоде и выполнении ряда других требований.

Пока рано говорить о том, считает ли NASA испытание полностью успешным, так как агентство еще проведет пресс-конференцию, посвященную итогам испытаний. 

