Слушатели узнают про самые важные открытия о мозге прошлого года.
О мероприятии
Врач и медицинский журналист Анна Хоружей и научный журналист Алексей Паевский расскажут, что нового ученые узнали о мозге за прошлый год.
Участники мероприятия узнают:
- Где в мозге прячется «детектор реальности»?
- Почему беременность перестраивает 94% серого вещества?
- Ученые наконец поставили точку в споре о нейрогенезе у взрослых?
- И правда ли, что теперь болезнь Альцгеймера можно выявить по анализу крови?
ул. Гороховая, 47
Международная группа генетиков подтвердила, что ключевыми факторами превращения одиночных тараканов в общественных термитов стали переход на питание мертвой древесиной и супружеская верность. Секвенирование геномов показало, что насекомым пришлось сократить свой геном, отказаться от конкуренции самцов и научиться управлять судьбой потомства через метаболизм.
Медики из Японии разработали подушечку, которая выполняет те же функции, что и гель для ультразвуковых исследований, но более удобна для доктора и комфортна для пациента. В качестве материала использовали в том числе семена тропического бобового дерева — «индийского финика» тамаринда.
Исследователи доказали реальность двумерных дискретных кристаллов времени, которые ранее существовали лишь в теории. Для эксперимента использовали мощный квантовый процессор, позволивший материи поддерживать ритм колебаний без потери энергии.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
