Саратовские врачи спасли ребенка, удалив опухоль кишечника без единого разреза

Специалисты УКБ №1 имени С.Р. Миротворцева СГМУ имени В.И. Разумовского провели успешное эндоскопическое удаление крупного кровоточащего новообразования толстой кишки у ребенка без разреза, через просвет кишки.

Двухлетняя девочка поступила к медикам с жалобой на частые эпизоды толстокишечного кровотечения. Врачи-эндоскописты совместно с детскими хирургами и педиатрами оперативно установили диагноз — крупная полиповидная опухоль толстой кишки диаметром более 2 сантиметров.

Операция проходила под общим наркозом с использованием специального оборудования — детского гибкого видеоколоноскопа малого диаметра. В ходе колоноскопии сотрудники эндоскопического отделения удалили новообразование с помощью электрохирургического блока, методикой эндоскопической петлевой резекции. С целью профилактики осложнений была применена техника предварительного лигирования ножки образования.

Послеоперационный период протекал без осложнений, кровотечения не возобновлялись, после стабилизации состояния — девочка была выписана на амбулаторный этап лечения.

В Университетской клинической больнице №1 Саратовского медуниверситета методика внутрипросветной гибкой эндоскопии с удалением эпителиальных новообразований в течение длительного времени успешно применяется сотрудниками эндоскопического отделения, но у маленьких пациентов эта операция требует особого подхода в силу возрастных особенностей.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.