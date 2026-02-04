Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Самые импортозависимые страны: рейтинг

На фоне нарастающей геополитической напряженности международная торговля все чаще оказывается в центре внимания, а многие государства стремятся диверсифицировать источники импорта.

Самые импортозависимые страны: рейтинг / © Visual Capitalist

При этом наиболее импортозависимыми экономиками, как правило, являются небольшие островные государства или страны без выхода к морю. Так, в Гонконге 99% потребляемого ископаемого топлива импортируется для удовлетворения энергетических потребностей. Куба, в свою очередь, ввозит до 80% продовольствия, что связано с низким уровнем внутреннего производства.

На инфографике выше представлены страны с наибольшей долей импорта по отношению к Валовому внутреннему продукту (ВВП) на основе данных Всемирного банка. Лидером мирового рейтинга стал Гонконг, где объем импорта составляет 178% ВВП.

Будучи одним из самых загруженных судоходных узлов мира, Гонконг принимает огромное количество товаров, значительная часть которых затем реэкспортируется. Поскольку импорт учитывается по полной стоимости, это существенно завышает соотношение импорта к ВВП.

По той же причине высокие показатели демонстрируют и другие торгово-финансовые центры — Люксембург, Сан-Марино и Сингапур.

Помимо хабов, ряд небольших островных государств, включая Науру, Сейшельские острова и Кирибати, также фиксируют объемы импорта, превышающие 100% ВВП. В целом 26 из 30 самых импортозависимых стран мира имеют население менее 10 миллионов человек.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) также в значительной степени зависят от импорта, особенно продовольствия, что делает страну уязвимой к сбоям в цепочках поставок. Примечательно, что до 90% продуктов питания в ОАЭ импортируется.

В Европе среди наиболее импортозависимых стран выделяется Словакия, не имеющая выхода к морю. Она также стала одной из немногих европейских стран, получивших исключение из запрета на импорт российской нефти с целью предотвращения дефицита, при этом 87% нефти страна получала из России.