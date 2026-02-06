Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: расклад по ядерным силам в 2026 году

По состоянию на февраль 2026 года глобальный ядерный баланс оказался в критической точке. Крупнейшие ядерные державы мира по-прежнему располагают тысячами боеголовок, в то время как базовые соглашения в сфере контроля над вооружениями подошли к концу.

Инфографика: расклад по ядерным силам в 2026 году / © World Visualized

Согласно данным Федерации американских ученых (FAS), мировой ядерный арсенал по-прежнему определяется прежде всего Соединенными Штатами и Россией, при этом в других странах наблюдается устойчивый рост.

Россия остается крупнейшей ядерной державой в мире: по оценкам FAS, ее арсенал насчитывает от 6200 до 6300 ядерных боеголовок.

Китай также выходит на первый план как самая быстрорастущая ядерная держава. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) и FAS, к началу 2026 года ядерный арсенал Пекина достиг примерно 600 боеголовок — по сравнению с несколькими сотнями всего десять лет назад. Эти оценки основаны, в том числе, на анализе спутниковых снимков, проведенном независимыми исследователями.

Эксперты в области контроля над вооружениями предупреждают, что наращивание китайского потенциала в сочетании с возможным крахом ограничений между США и Россией (договор СНВ-III) может впервые подтолкнуть мировую систему к трехстороннему ядерному соперничеству.

Помимо ведущих держав, ряд стран сохраняют меньшие по численности, но стратегически значимые ядерные силы. Франция располагает примерно 290 боеголовками, тогда как Великобритания — около 225. Пакистан (около 180 боеголовок) и Индия (примерно 170) продолжают постепенное наращивание своих арсеналов на фоне сохраняющейся региональной напряженности.

Израиль, который официально не признает наличие у себя ядерного оружия, по оценке FAS, располагает примерно 90 боеголовками. КНДР, как считается, имеет около 50, при этом страна продолжает разработку ракет и ядерных зарядов.