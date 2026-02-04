Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В Шанхае представили первого в мире «биомиметического ИИ-робота»
Человекоподобный робот, способный ходить, удерживать зрительный контакт и демонстрировать тонкие мимические реакции, привлек внимание пользователей китайских соцсетей после появления видеороликов с демонстрацией его возможностей. Робот по имени Moya был представлен в Шанхае компанией DroidUp, которая называет его первым в мире полностью биомиметическим воплощенным интеллектуальным роботом.
В основе Moya лежит концепт воплощенного искусственного интеллекта — систем, которые не просто обрабатывают данные в цифровой среде, а способны воспринимать окружающий мир, рассуждать и действовать в физическом пространстве.
По утверждению разработчиков, Moya способен воспроизводить микровыражения лица, что выводит его в число самых человекоподобных роботов, находящихся сегодня в разработке.
Рост робота составляет 1,65 метра, вес — около 32 килограммов. Его пропорции максимально приближены к телосложению взрослого человека. DroidUp также сообщает, что Moya поддерживает температуру «тела» в диапазоне от 32 до 36°C, что должно усиливать ощущение живого присутствия во время взаимодействия. По данным компании, точность человеческой походки робота достигает 92%, что подчеркивает акцент на устойчивое и естественное передвижение.
Внешний вид и поведение Moya вызвали неоднозначную реакцию в интернете, особенно среди китайских пользователей. Одни зрители были очарованы реалистичностью робота, тогда как другие сочли его движения тревожащими — типичное проявление эффекта «зловещей долины», когда искусственные существа выглядят почти как люди, но все же не до конца.
Разработка Moya, по всей видимости, опирается на более ранние проекты DroidUp в области гуманоидной робототехники, однако компания раскрывает крайне мало технических подробностей.
DroidUp не позиционирует Moya исключительно как домашнего робота. Компания рассматривает его применение в здравоохранении, образовании и других сферах, где ключевую роль играет взаимодействие человека и машины. Ожидается, что Moya выйдет на рынок к концу 2026 года.
13 января 2026 года Международный астрономический союз официально сообщил о появлении в поле зрения первой кометы этого года — C/2026 A1 (MAPS). Ученый из Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал о происхождении небесного тела, возможности его наблюдения с Земли и вероятности столкновения с нашей планетой.
Сапиенсы и неандертальцы, вероятно, вступали в контакты на огромной территории, протянувшейся через целый континент. Эти контакты, по мнению авторов нового исследования, не были редкими эпизодами, как ранее предполагали, а сам процесс длился на протяжении тысяч лет.
В конце 2024 года зонд NASA «Юнона» зарегистрировал извержение сразу нескольких вулканов на спутнике Юпитера Ио — самом геологически активном теле Солнечной системы. Выяснилось, что под поверхностью этой луны скрыта обширная сеть взаимосвязанных магматических резервуаров. Открытие меняет устоявшиеся представления о внутреннем строении спутника газового гиганта.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
