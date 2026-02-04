Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Шанхае представили первого в мире «биомиметического ИИ-робота»

Человекоподобный робот, способный ходить, удерживать зрительный контакт и демонстрировать тонкие мимические реакции, привлек внимание пользователей китайских соцсетей после появления видеороликов с демонстрацией его возможностей. Робот по имени Moya был представлен в Шанхае компанией DroidUp, которая называет его первым в мире полностью биомиметическим воплощенным интеллектуальным роботом.

Робот Moya / © DroidUp / WeChat

В основе Moya лежит концепт воплощенного искусственного интеллекта — систем, которые не просто обрабатывают данные в цифровой среде, а способны воспринимать окружающий мир, рассуждать и действовать в физическом пространстве.

По утверждению разработчиков, Moya способен воспроизводить микровыражения лица, что выводит его в число самых человекоподобных роботов, находящихся сегодня в разработке.

Рост робота составляет 1,65 метра, вес — около 32 килограммов. Его пропорции максимально приближены к телосложению взрослого человека. DroidUp также сообщает, что Moya поддерживает температуру «тела» в диапазоне от 32 до 36°C, что должно усиливать ощущение живого присутствия во время взаимодействия. По данным компании, точность человеческой походки робота достигает 92%, что подчеркивает акцент на устойчивое и естественное передвижение.

Внешний вид и поведение Moya вызвали неоднозначную реакцию в интернете, особенно среди китайских пользователей. Одни зрители были очарованы реалистичностью робота, тогда как другие сочли его движения тревожащими — типичное проявление эффекта «зловещей долины», когда искусственные существа выглядят почти как люди, но все же не до конца.

Разработка Moya, по всей видимости, опирается на более ранние проекты DroidUp в области гуманоидной робототехники, однако компания раскрывает крайне мало технических подробностей.

DroidUp не позиционирует Moya исключительно как домашнего робота. Компания рассматривает его применение в здравоохранении, образовании и других сферах, где ключевую роль играет взаимодействие человека и машины. Ожидается, что Moya выйдет на рынок к концу 2026 года.