Рейтинг: какие страны владеют наибольшей долей долга США
С каждым годом Соединенным Штатам приходится размещать все больше казначейских облигаций, чтобы финансировать растущий дефицит бюджета.
Этот долг приобретают как внутренние, так и зарубежные инвесторы. При этом иностранные держатели казначейских облигаций США владеют рекордными 9,4 триллионами долларов от их общего объема. В совокупности европейские страны контролируют почти 40% всего американского долга, находящегося в иностранной собственности.
На данной инфографике показано, какие страны владеют долгом США, на основе данных Министерства финансов США. Крупнейшим иностранным держателем американских казначейских бумаг является Япония — на ее долю приходится 1,2 триллиона долларов.
В 2019 году Япония обогнала Китай, что стало заметным сдвигом по сравнению с ситуацией десятилетней давности, когда Китай держал почти 1,3 триллиона долларов американского долга. С тех пор объем казначейских облигаций США у Китая сократился почти вдвое, тогда как японские вложения выросли более умеренно — примерно на 61 миллиард долларов за тот же период.
Следом идет Великобритания, владеющая 888,5 миллиарда долларов федерального долга США. За последние 12 месяцев ее объемы вложений выросли двузначными темпами — тенденция, характерная и для ряда других европейских стран, включая Бельгию, Францию и Норвегию.
В то же время страны БРИКС, напротив, активно сокращали свои позиции. Объем американских облигаций у Бразилии снизился на 27%, опередив сокращение у Индии (–20%) и Китая (–11%). Параллельно с этим в конце 2025 года доля золота в глобальных резервах центральных банков впервые с 1996 года превысила долю казначейских облигаций США.
Хотя спрос на американские гособлигации формируется под влиянием множества сложных факторов, 2025 год ясно продемонстрировал нарастающее расхождение тенденций. Традиционные союзники США продолжили наращивать свои вложения, тогда как другие страны все активнее диверсифицировали резервы, что, вероятно, отражает усиливающееся влияние геополитических соображений.
Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.
Кибербуллинг — преднамеренное и повторяющееся агрессивное поведение в цифровой среде, направленное против одного человека или группы. Он может включать оскорбления, угрозы, распространение ложной информации или исключение из группы в социальной сети. В отличие от традиционных конфликтов, онлайн-травля усиливается анонимностью, широким охватом аудитории и постоянным доступом к сообщениям, а это затрудняет защиту жертвы. Исследование, проведенное среди студентов Московского государственного психолого-педагогического университета подтверждает высокую распространенность явления: около 30% опрошенных сталкивались с ним за последний год. Это особенно актуально для молодежи, проводящей много времени в интернете. Психологи МГППУ отобрали посты в соцсетях с агрессивным содержанием и провели анализ.
Международная группа генетиков подтвердила, что ключевыми факторами превращения одиночных тараканов в общественных термитов стали переход на питание мертвой древесиной и супружеская верность. Секвенирование геномов показало, что насекомым пришлось сократить свой геном, отказаться от конкуренции самцов и научиться управлять судьбой потомства через метаболизм.
В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.
Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.
Ученый из НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде и ИППИ РАН Иван Ремизов совершил концептуальный прорыв в теории дифференциальных уравнений. Ему удалось вывести универсальную формулу для решения задач, которые более 190 лет считались нерешаемыми аналитическим путем. Полученный результат радикально меняет картину мира в одной из старейших областей математики, важной для фундаментальной физики и экономики.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
