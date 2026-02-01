Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рейтинг: какие страны владеют наибольшей долей долга США

С каждым годом Соединенным Штатам приходится размещать все больше казначейских облигаций, чтобы финансировать растущий дефицит бюджета.

Рейтинг: какие страны владеют наибольшей долей долга США / © Visual Capitalist

Этот долг приобретают как внутренние, так и зарубежные инвесторы. При этом иностранные держатели казначейских облигаций США владеют рекордными 9,4 триллионами долларов от их общего объема. В совокупности европейские страны контролируют почти 40% всего американского долга, находящегося в иностранной собственности.

На данной инфографике показано, какие страны владеют долгом США, на основе данных Министерства финансов США. Крупнейшим иностранным держателем американских казначейских бумаг является Япония — на ее долю приходится 1,2 триллиона долларов.

В 2019 году Япония обогнала Китай, что стало заметным сдвигом по сравнению с ситуацией десятилетней давности, когда Китай держал почти 1,3 триллиона долларов американского долга. С тех пор объем казначейских облигаций США у Китая сократился почти вдвое, тогда как японские вложения выросли более умеренно — примерно на 61 миллиард долларов за тот же период.

Следом идет Великобритания, владеющая 888,5 миллиарда долларов федерального долга США. За последние 12 месяцев ее объемы вложений выросли двузначными темпами — тенденция, характерная и для ряда других европейских стран, включая Бельгию, Францию и Норвегию.

В то же время страны БРИКС, напротив, активно сокращали свои позиции. Объем американских облигаций у Бразилии снизился на 27%, опередив сокращение у Индии (–20%) и Китая (–11%). Параллельно с этим в конце 2025 года доля золота в глобальных резервах центральных банков впервые с 1996 года превысила долю казначейских облигаций США.

Хотя спрос на американские гособлигации формируется под влиянием множества сложных факторов, 2025 год ясно продемонстрировал нарастающее расхождение тенденций. Традиционные союзники США продолжили наращивать свои вложения, тогда как другие страны все активнее диверсифицировали резервы, что, вероятно, отражает усиливающееся влияние геополитических соображений.