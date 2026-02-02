Уведомления
Физик объяснил, в чем опасность «ватрушки» для катания на льду, и призвал отказаться от нее
Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.
Опасность тюбинга заложена не в браке производителя, а в его идеальной с точки зрения физики конструкции. «Ватрушка или тюбинг представляет собой гладкий, круглый и симметричный снаряд, у которого при движении по снегу или льду минимальное трение с поверхностью», — пояснил Олег Рубан. Именно эта особенность позволяет при некоторых условиях, сопоставимых со спортивными санями или снегокатами, но с одним критическим отличием — полным отсутствием управления.
«При этом практически отсутствуют механизмы управления и торможения, поэтому маневрирование на тюбинге существенно затруднено и не интуитивно понятно», — подчеркнул физик.
Мягкость — не защита
Главный миф, который необходимо развеять, — это вера в то, что мягкие стенки тюбинга гарантируют безопасность. Из-за особенностей посадки и расположения центра тяжести, в сочетании с высокой скоростью это увеличивается вероятность опрокидывания на кочках или при столкновении с препятствиями.
«Дополнительным фактором риска является смещение центра тяжести: человек располагается выше точки соприкосновения тюбинга с поверхностью, — отметил Олег Рубан. — В сочетании с высокой скоростью это увеличивает вероятность опрокидывания на кочках или при столкновении с препятствиями».
Мягкая «ватрушка» не делает вас устойчивым всадником; она, напротив, создает конструкцию с высоко расположенным центром масс, которая легко превращается в нестабильный маятник при любой неровности.
Второе заблуждение — что тюбинг хоть как-то держит направление. Его симметричная форма играет злую шутку. Из-за симметричной формы тюбинг не имеет выраженного «стабильного» направления движения и может произвольно вращаться, что приводит к возникновению эффекта Магнуса, который уведет тюбинг в сторону. Катающийся может начать спуск лицом вперед, а через секунду, беспомощно вращаясь, уже не видеть, куда именно он мчится — навстречу дереву, другому человеку или обрыву без возможности на это повлиять.
Понимая, что тюбинг по своей природе — опасный снаряд, можно сформулировать правила, которые снизят вероятность тяжелых последствий.
«Все эти особенности: быстрое ускорение, низкая управляемость и повышенная нестабильность — делают катание на тюбингах, опасным зимним развлечением», — резюмировал эксперт. Исходя из этого, его рекомендации носят императивный характер.
Первое и главное правило — выбор трассы. Это должна быть специально подготовленная, огороженная склон без деревьев, камней, ям и других людей на пути спуска. Никаких стихийных горок у домов или в парках. Второе — контроль скорости. Не стоит разгоняться «на полную»; иногда стоит даже притормаживать ногами. Третье, и самое важное, — защитная экипировка. Обязательным является использование шлема, как при катании на горных лыжах или скейтборде. Это единственное, что может защитить голову при столкновении или опрокидывании.
Не менее важно проверять исправность самого тюбинга перед каждым выездом: целостность швов, прочность креплений ручек. И, наконец, необходимо строгое соблюдение дистанции и очереди при спуске. Один человек на трассе — золотое правило, ведь остановить или увернуться на «ватрушке» практически невозможно.
Катание на тюбинге, особенно «дикарем» — это не беззаботное детское развлечение, а деятельность, сопряженная с высокими физическими рисками, заложенными в самой конструкции снаряда.
Как заключил Олег Рубан, безопасность здесь зависит не от удачи, а от строгого следования правилам, которые компенсируют недостатки управления и устойчивости. Осознанный подход, выбор правильной трассы и обязательное использование шлема — это необходимый минимум для того, чтобы зимний отдых не закончился в травмпункте.
Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» впервые «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.
С середины XX века мирный атом ассоциируют прежде всего с АЭС. Но при всей важности последних иногда за ними не видят многие другие сферы применения атомных технологий — от транспорта до лечения заболеваний и применения в сельском хозяйстве, новых технологий получения сложных материалов и производства аккумуляторов. Всего на неэнергетические цели на планете работают 223 реактора. Попробуем разобраться, чем они занимаются и какие еще направления находятся в фокусе атомной отрасли.
Число устойчивых к антибиотикам инфекций растет на 15% в год, унося миллионы жизней. Схожая проблема есть в онкологии. Существующие методы лечения — комбинированная и точечная терапия — несовершенны: первая слишком токсична, а вторая теряет эффективность из-за мутаций. Перспективная альтернатива — молекулярные гибриды, атакующие болезнь сразу по нескольким направлениям. Однако их создание сдерживает фундаментальное ограничение: современные технологии не могут придать этим молекулам стабильную 3D-форму, необходимую для точного воздействия. Чтобы решить эту проблему, ученые Пермского Политеха разработали метод, который заставляет гибридную молекулу самостоятельно принимать нужную трехмерную структуру. Это позволило получить новые соединения с потенциальным противоопухолевым и противовоспалительным действием.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.
Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
