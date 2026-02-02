  • Добавить в закладки
2 февраля, 15:19
РТУ МИРЭА
1
103

Физик объяснил, в чем опасность «ватрушки» для катания на льду, и призвал отказаться от нее

❋ 4.4

Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.

РТУ МИРЭА
# отдых
# отдых на природе
# потенциальная опасность
# скорость
# спорт
Катание на тюбинге/ © get.pxhere

Опасность тюбинга заложена не в браке производителя, а в его идеальной с точки зрения физики конструкции. «Ватрушка или тюбинг представляет собой гладкий, круглый и симметричный снаряд, у которого при движении по снегу или льду минимальное трение с поверхностью», — пояснил Олег Рубан. Именно эта особенность позволяет при некоторых условиях, сопоставимых со спортивными санями или снегокатами, но с одним критическим отличием — полным отсутствием управления.

«При этом практически отсутствуют механизмы управления и торможения, поэтому маневрирование на тюбинге существенно затруднено и не интуитивно понятно», — подчеркнул физик.

Мягкость — не защита

Главный миф, который необходимо развеять, — это вера в то, что мягкие стенки тюбинга гарантируют безопасность. Из-за особенностей посадки и расположения центра тяжести, в сочетании с высокой скоростью это увеличивается вероятность опрокидывания на кочках или при столкновении с препятствиями.

«Дополнительным фактором риска является смещение центра тяжести: человек располагается выше точки соприкосновения тюбинга с поверхностью, — отметил Олег Рубан. — В сочетании с высокой скоростью это увеличивает вероятность опрокидывания на кочках или при столкновении с препятствиями».

Мягкая «ватрушка» не делает вас устойчивым всадником; она, напротив, создает конструкцию с высоко расположенным центром масс, которая легко превращается в нестабильный маятник при любой неровности.

Второе заблуждение — что тюбинг хоть как-то держит направление. Его симметричная форма играет злую шутку. Из-за симметричной формы тюбинг не имеет выраженного «стабильного» направления движения и может произвольно вращаться, что приводит к возникновению эффекта Магнуса, который уведет тюбинг в сторону. Катающийся может начать спуск лицом вперед, а через секунду, беспомощно вращаясь, уже не видеть, куда именно он мчится — навстречу дереву, другому человеку или обрыву без возможности на это повлиять.

Понимая, что тюбинг по своей природе — опасный снаряд, можно сформулировать правила, которые  снизят вероятность тяжелых последствий.

«Все эти особенности: быстрое ускорение, низкая управляемость и повышенная нестабильность — делают катание на тюбингах, опасным зимним развлечением», — резюмировал эксперт. Исходя из этого, его рекомендации носят императивный характер.

Первое и главное правило — выбор трассы. Это должна быть специально подготовленная, огороженная склон без деревьев, камней, ям и других людей на пути спуска. Никаких стихийных горок у домов или в парках. Второе — контроль скорости. Не стоит разгоняться «на полную»; иногда стоит даже притормаживать ногами. Третье, и самое важное, — защитная экипировка. Обязательным является использование шлема, как при катании на горных лыжах или скейтборде. Это единственное, что может защитить голову при столкновении или опрокидывании.

Не менее важно проверять исправность самого тюбинга перед каждым выездом: целостность швов, прочность креплений ручек. И, наконец, необходимо строгое соблюдение дистанции и очереди при спуске. Один человек на трассе — золотое правило, ведь остановить или увернуться на «ватрушке» практически невозможно.

Катание на тюбинге, особенно «дикарем» — это не беззаботное детское развлечение, а деятельность, сопряженная с высокими физическими рисками, заложенными в самой конструкции снаряда.

Как заключил Олег Рубан, безопасность здесь зависит не от удачи, а от строгого следования правилам, которые компенсируют недостатки управления и устойчивости. Осознанный подход, выбор правильной трассы и обязательное использование шлема — это необходимый минимум для того, чтобы зимний отдых не закончился в травмпункте.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
РТУ МИРЭА
101 статей
МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
Показать больше
РТУ МИРЭА
