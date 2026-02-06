Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Бонобо Канзи отличил вымышленные предметы от настоящих
Когнитивные психологи доказали, что человекообразные обезьяны способны понимать концепт «понарошку». Бонобо Канзи, владевший языком символов, успешно отслеживал перемещения невидимого сока и воображаемого винограда. Это открытие опровергает теорию о том, что способность к фантазии — уникальная черта человека.
Человеческие дети уже к двум годам понимают суть игры: если мама наливает чай из пустого чайника в пустую чашку, то чашка становится полной. Для этого мозг должен выполнять сложную операцию — создавать «вторичную репрезентацию». Он должен удерживать две картины мира одновременно: реальную (чашка пуста) и вымышленную (в чашке чай), не смешивая их.
Долгое время считалось, что животные на такое не способны. Хотя ученые наблюдали, как обезьяны баюкают палки или «едят» с картинок, скептики списывали это на инстинкты, ошибки восприятия или дрессуру. Не было доказательств того, что животное осознает нереальность объекта.
Чтобы проверить это, ученые обратились к Канзи — самцу бонобо, который с детства воспитывался людьми и общался с помощью лексиграмм (клавиатуры с символами). К сожалению, Канзи умер в 2025 году в возрасте 44 лет. Возможно, этот эксперимент, опубликованный в журнале Science, стал последним с его участием.
В ходе испытаний ученый садился перед Канзи, ставил на стол два прозрачных пустых стакана и брал пустой кувшин. Затем человек делал вид, что наливает сок из кувшина в один из стаканов, переливал его туда-сюда и в конце спрашивал обезьяну: «Канзи, где сок?».
Чтобы исключить вероятность того, что Канзи просто сошел с ума и считает сок настоящим, был проведен контрольный тест. Ему предлагали выбор между стаканом с реальным соком и стаканом, в который «налили» воображаемый.
Канзи блестяще справился с тестом на воображение. В 69% случаев он правильно указывал на пустой стакан, в котором по сценарию находился «сок» или «виноград». Это исключает случайное угадывание.
Ученые провели контрольные тесты, в которых присутствовал стакан с реальным соком. В них бонобо всегда выбирал настоящий напиток. Это доказывает, что Канзи прекрасно отличал физическую реальность от игровой условности.
Испытатели проверили, не реагирует ли Канзи просто на движения рук (стимульное усиление). Оказалось, что нет: он выбирал именно тот стакан, где должен был оказаться объект по логике игры, даже если экспериментатор активнее трогал другой стакан.
Авторы исследования отмечают, что успех эксперимента во многом связан с уникальностью самого Канзи. Он «энкультурирован» (воспитан в человеческой культуре) и владеет языком. Возможно, именно языковая тренировка развила его мозг до способности к абстракции, которая у диких сородичей находится в спящем состоянии.
Исследование сдвигает временную шкалу возникновения воображения. Способность отрываться от реальности и моделировать в уме альтернативные сценарии возникла не вместе с человеком, а как минимум шесть–девять миллионов лет назад, у нашего общего предка с обезьянами. Это умение — фундамент не только для детских игр, но и для сложных когнитивных функций, таких как эмпатия и понимание чужих намерений.
Специалисты УКБ №1 имени С.Р. Миротворцева СГМУ имени В.И. Разумовского провели успешное эндоскопическое удаление крупного кровоточащего новообразования толстой кишки у ребенка без разреза, через просвет кишки.
В конце 2024 года зонд NASA «Юнона» зарегистрировал извержение сразу нескольких вулканов на спутнике Юпитера Ио — самом геологически активном теле Солнечной системы. Выяснилось, что под поверхностью этой луны скрыта обширная сеть взаимосвязанных магматических резервуаров. Открытие меняет устоявшиеся представления о внутреннем строении спутника газового гиганта.
Многие исследователей десятки лет предполагали, что без возникновения земной жизни наша планета настолько радикально отличалась бы от сегодняшней, что ее нельзя было бы узнать не только на поверхности, но и из космоса. Этот вопрос важен для астрономов: им надо понять, насколько их телескопы могут заметить разницу между потенциально обитаемой планетой земного типа и той, на которой реально есть жизнь. Авторы новой научной работы решили разобраться в проблеме.
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.
Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
5 Февраля, 2018
Будущее без водителей: как работает автопилот
19 Декабря, 2021
Новый звездолет Илона Маска — изнутри и снаружи
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии