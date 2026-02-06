Бонобо Канзи отличил вымышленные предметы от настоящих

Когнитивные психологи доказали, что человекообразные обезьяны способны понимать концепт «понарошку». Бонобо Канзи, владевший языком символов, успешно отслеживал перемещения невидимого сока и воображаемого винограда. Это открытие опровергает теорию о том, что способность к фантазии — уникальная черта человека.

Человеческие дети уже к двум годам понимают суть игры: если мама наливает чай из пустого чайника в пустую чашку, то чашка становится полной. Для этого мозг должен выполнять сложную операцию — создавать «вторичную репрезентацию». Он должен удерживать две картины мира одновременно: реальную (чашка пуста) и вымышленную (в чашке чай), не смешивая их.

Долгое время считалось, что животные на такое не способны. Хотя ученые наблюдали, как обезьяны баюкают палки или «едят» с картинок, скептики списывали это на инстинкты, ошибки восприятия или дрессуру. Не было доказательств того, что животное осознает нереальность объекта.

Чтобы проверить это, ученые обратились к Канзи — самцу бонобо, который с детства воспитывался людьми и общался с помощью лексиграмм (клавиатуры с символами). К сожалению, Канзи умер в 2025 году в возрасте 44 лет. Возможно, этот эксперимент, опубликованный в журнале Science, стал последним с его участием.

В ходе испытаний ученый садился перед Канзи, ставил на стол два прозрачных пустых стакана и брал пустой кувшин. Затем человек делал вид, что наливает сок из кувшина в один из стаканов, переливал его туда-сюда и в конце спрашивал обезьяну: «Канзи, где сок?».

Чтобы исключить вероятность того, что Канзи просто сошел с ума и считает сок настоящим, был проведен контрольный тест. Ему предлагали выбор между стаканом с реальным соком и стаканом, в который «налили» воображаемый.

Канзи блестяще справился с тестом на воображение. В 69% случаев он правильно указывал на пустой стакан, в котором по сценарию находился «сок» или «виноград». Это исключает случайное угадывание.

Ученые провели контрольные тесты, в которых присутствовал стакан с реальным соком. В них бонобо всегда выбирал настоящий напиток. Это доказывает, что Канзи прекрасно отличал физическую реальность от игровой условности.

Испытатели проверили, не реагирует ли Канзи просто на движения рук (стимульное усиление). Оказалось, что нет: он выбирал именно тот стакан, где должен был оказаться объект по логике игры, даже если экспериментатор активнее трогал другой стакан.

Авторы исследования отмечают, что успех эксперимента во многом связан с уникальностью самого Канзи. Он «энкультурирован» (воспитан в человеческой культуре) и владеет языком. Возможно, именно языковая тренировка развила его мозг до способности к абстракции, которая у диких сородичей находится в спящем состоянии.

Исследование сдвигает временную шкалу возникновения воображения. Способность отрываться от реальности и моделировать в уме альтернативные сценарии возникла не вместе с человеком, а как минимум шесть–девять миллионов лет назад, у нашего общего предка с обезьянами. Это умение — фундамент не только для детских игр, но и для сложных когнитивных функций, таких как эмпатия и понимание чужих намерений.

Максим Абдулаев 72 статей Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.