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2 часа назад
Елизавета Александрова
698

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

5.6

Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
Астронавты во время высадки на Луне в рамках программы "Артемида" в представлении художника
Астронавты во время высадки на Луне в рамках программы "Артемида" в представлении художника / © NASA

Первый полет по программе «Артемида» с экипажем намечен на сентябрь 2025 года. Это будет 10-суточный облет Луны. Через год, в сентябре 2026-го, уже запланирована высадка на поверхность с пребыванием там ориентировочно около недели.

В 2033 и 2034 годах рассчитывают провести экспедиции общей длительностью по 60 суток, а миссия «Артемида-10» вовсе должна занять несколько месяцев. Напомним, во времена программы «Аполлон» астронавты проводили на поверхности Луны максимум трое суток (этот рекорд принадлежит экипажу «Аполлона-17»).

Всякое может случиться и во время короткой космической миссии. Разумеется, астронавты «Аполлонов» при подготовке отрабатывали самые разные нештатные ситуации. Если бы вдруг во время работы на лунной поверхности один из двух членов экипажа «вышел из строя», второй должен был оценить его состояние, доложить на Землю и всячески постараться доставить коллегу в посадочный модуль.

Интересно, что, к примеру, во время миссии «Аполлон-15» 1971 года Дэвид Скотт и Джеймс Ирвин удалялись от своего корабля на несколько километров, но они передвигались на луномобиле. Даже при наличии средства транспорта обездвиженный напарник на Луне — весьма экстремальная ситуация, а без планетохода проблема усложняется еще больше.

С новой программой «Артемида» расклад таков, что осенью 2026 года нужно будет отправляться на Луну, а ровера для астронавтов еще не построили. Весной 2024-го NASA назвало трех финалистов конкурса, которые должны представить свои варианты лунного автомобиля.

Выбрать победителя предстоит только весной 2025 года. Предполагается, что машина будет готова не ранее чем к миссии «Артемида-5», то есть к 2030 году. Значит, экипажам «Артемиды-3» и «Артемиды-4» предстоит работать без транспорта.

Новый лунный скафандр для астронавтов программы «Артемида» Axiom Extravehicular Mobility Suit / © Axiom Space

Поэтому недавно NASA объявило новый конкурс и пообещало 20 тысяч долларов тому, кто разработает систему «пешего» спасения астронавта на Луне. Поставлена задача придумать, как человек на лунной поверхности в «выходном» скафандре и при полном снаряжении сможет без автомобиля переместить своего недееспособного товарища (точно так же «упакованного») как минимум на расстояние двух километров вверх по склону с уклоном 20 градусов.

Согласно сайту открытых конкурсов, где опубликовано объявление NASA, на Земле человек в новом скафандре для миссии «Артемида» Axiom Extravehicular Mobility Suit весит 343 килограмма. На Луне из-за ее слабой гравитации такой вес превращается в 57 килограммов.

Стоит упомянуть, что до сих пор даже самые массивные из когда-либо планировавшихся скафандров не превосходили 175 килограммов. По мнению конструктора скафандров Николая Моисеева, масса 175 килограммов для естественного спутника нашей планеты уже небезопасна.

В любом случае Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США обозначило, что будущая система должна весить не более 23 килограммов (на Земле) и астронавту нужно с ней справиться в одиночку. При этом разработчикам посоветовали учесть, что «Артемида» нацелена на высадки в краю лунной мерзлоты — у Южного полюса.

Напомним, это место выбрали после того, как обнаружилось изобилие залежей водяного льда в полярных регионах Луны. Местность там суровая: температура до минус 203 градусов Цельсия. Соответственно, материалы и электроника должны такой холод выдерживать. Солнце держится низко над горизонтом и отбрасывает длинные тени, видимость сильно затруднена. Кругом глыбы размерами до 20 метров и кратеры шириной в десятки метров. Того, кто найдет способ посреди всего этого спасти человека, объявят и наградят в конце февраля 2025 года.

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Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
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