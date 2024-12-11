Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Маск занервничал: белорусские военные вооружились «Кулисой» — аналогом Starlink

Спутник Starlink / © SpaceX

Как сообщило Министерство обороны Белоруссии, на которое ссылается ТАСС, комплекс уже поступил на вооружение и эксплуатируется в подразделениях и воинских частях.

В прошлом году «Кулису» представили президенту Белоруссии Александру Лукашенко. В этом году комплекс доработали. В комплекте также идет устройство для шифрования канала, то есть внедрена опция «закрытая связь».

По мнению белорусских журналистов, Илон Маск занервничал, когда узнал, что первая партия комплекса «Кулиса» поступила в белорусские войска.