Королевские кобры в Индии регулярно уезжали не туда на поезде
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
Королевская кобра Западных Гат Ophiophagus kaalinga — эндемичный вид, обитающий исключительно во влажных горных лесах Индии. Эти змеи крайне чувствительны к климату: для выживания им нужны прохлада, высокая влажность и густая растительность. Традиционно считалось, что их ареал жестко ограничен горными цепями, так как окружающие низменности для них смертельно некомфортны. Однако за последние два десятилетия местные жители все чаще находили этих огромных змей в портовых городах и на вокзалах, далеко за пределами их естественной среды.
Исследователи из Индии и Великобритании решили проверить, как именно уязвимый вид оказывается в экологически враждебных зонах. Обычно дороги и инфраструктура служат барьерами для животных, отсекая популяции друг от друга. Здесь же, напротив, транспортная сеть сработала как проводник, связывающий изолированные участки дикой природы с населенными пунктами. Результаты анализа ученые опубликовали в журнале Biotropica.
Команда проанализировала архив записей службы спасения животных ARSG с 2002 по 2024 год. В выборку попали 47 подтвержденных случаев обнаружения королевских кобр с точными геоданными. Применив алгоритм MaxEnt, ученые смоделировали карту пригодности мест обитания на основе климатических данных (температуры, осадков) и спутниковых снимков растительности.
Модель четко очертила ареал: кобры должны жить во внутренних лесах штата. Однако пять из 47 случаев (более 10%) пришлись на «красные зоны» — места с крайне низкой вероятностью выживания вида. Статистический тест подтвердил, что условия в этих точках достоверно отличаются от нормы. При этом все пять аномальных локаций находились в радиусе 200-330 метров от железнодорожных путей.
Ученые реконструировали механизм переноса. В горных районах, таких как Касл-Рок, железная дорога проходит сквозь густой лес. Змеи заползают в стоящие товарные составы в поисках укрытия или охотясь на грызунов. Когда поезд трогается, животное оказывается в ловушке и проезжает 80-120 километров, высаживаясь уже на побережье или в промзоне.
Гипотезу подтверждают прямые наблюдения: одного из «пассажиров» рабочие нашли под грудой рельсов на станции Чандор, а в другом случае очевидцы сфотографировали кобру другого вида Naja naja, едущую прямо на окне пассажирского вагона.
Работа, по сути, задокументировала новый тип взаимодействия человека и дикой природы — «пассивную антропогенную дисперсию» крупных хищников. Хотя выборка из пяти случаев кажется небольшой, для скрытного и редкого вида это значимая доля популяции, регулярно попадающая в «смертельные ловушки». Ученые признают, что пока доказательства носят корреляционный характер (прямых радиометок на змей не ставили), но альтернативных объяснений появления лесных эндемиков в засушливых портах просто нет.
Открытие имеет тревожные последствия. Во-первых, вывезенные змеи, скорее всего, обречены на гибель из-за отсутствия влаги и привычной добычи. Во-вторых, возрастает риск для людей: укус O. kaalinga смертелен, а сыворотки конкретно против этого вида в местных больницах обычно нет.
Авторы научной работы предложили нетривиальное решение: не просто «мониторить», а использовать генетический анализ отловленных в городах змей, чтобы точно устанавливать их «родные» популяции и возвращать обратно в лес, предотвращая генетическое загрязнение и гибель редких особей.
Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» впервые «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.
Международная группа генетиков подтвердила, что ключевыми факторами превращения одиночных тараканов в общественных термитов стали переход на питание мертвой древесиной и супружеская верность. Секвенирование геномов показало, что насекомым пришлось сократить свой геном, отказаться от конкуренции самцов и научиться управлять судьбой потомства через метаболизм.
Медики из Японии разработали подушечку, которая выполняет те же функции, что и гель для ультразвуковых исследований, но более удобна для доктора и комфортна для пациента. В качестве материала использовали в том числе семена тропического бобового дерева — «индийского финика» тамаринда.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
