Королевские кобры в Индии регулярно уезжали не туда на поезде

Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.

Королевская кобра Западных Гат Ophiophagus kaalinga — эндемичный вид, обитающий исключительно во влажных горных лесах Индии. Эти змеи крайне чувствительны к климату: для выживания им нужны прохлада, высокая влажность и густая растительность. Традиционно считалось, что их ареал жестко ограничен горными цепями, так как окружающие низменности для них смертельно некомфортны. Однако за последние два десятилетия местные жители все чаще находили этих огромных змей в портовых городах и на вокзалах, далеко за пределами их естественной среды.

Исследователи из Индии и Великобритании решили проверить, как именно уязвимый вид оказывается в экологически враждебных зонах. Обычно дороги и инфраструктура служат барьерами для животных, отсекая популяции друг от друга. Здесь же, напротив, транспортная сеть сработала как проводник, связывающий изолированные участки дикой природы с населенными пунктами. Результаты анализа ученые опубликовали в журнале Biotropica.

Команда проанализировала архив записей службы спасения животных ARSG с 2002 по 2024 год. В выборку попали 47 подтвержденных случаев обнаружения королевских кобр с точными геоданными. Применив алгоритм MaxEnt, ученые смоделировали карту пригодности мест обитания на основе климатических данных (температуры, осадков) и спутниковых снимков растительности.

Модель четко очертила ареал: кобры должны жить во внутренних лесах штата. Однако пять из 47 случаев (более 10%) пришлись на «красные зоны» — места с крайне низкой вероятностью выживания вида. Статистический тест подтвердил, что условия в этих точках достоверно отличаются от нормы. При этом все пять аномальных локаций находились в радиусе 200-330 метров от железнодорожных путей.

Предполагаемое распространение королевской кобры Западных Гат в штате Гоа, Индия. Более темные цвета указывают на более высокую пригодность среды обитания. Черными ромбами обозначены 5 мест, где были обнаружены особи после возможного железнодорожного транзита. / © Dikansh S. Parmar et al. / Biotropica (2026). DOI: 10.1111/btp.70157

Ученые реконструировали механизм переноса. В горных районах, таких как Касл-Рок, железная дорога проходит сквозь густой лес. Змеи заползают в стоящие товарные составы в поисках укрытия или охотясь на грызунов. Когда поезд трогается, животное оказывается в ловушке и проезжает 80-120 километров, высаживаясь уже на побережье или в промзоне.

Гипотезу подтверждают прямые наблюдения: одного из «пассажиров» рабочие нашли под грудой рельсов на станции Чандор, а в другом случае очевидцы сфотографировали кобру другого вида Naja naja, едущую прямо на окне пассажирского вагона.

Работа, по сути, задокументировала новый тип взаимодействия человека и дикой природы — «пассивную антропогенную дисперсию» крупных хищников. Хотя выборка из пяти случаев кажется небольшой, для скрытного и редкого вида это значимая доля популяции, регулярно попадающая в «смертельные ловушки». Ученые признают, что пока доказательства носят корреляционный характер (прямых радиометок на змей не ставили), но альтернативных объяснений появления лесных эндемиков в засушливых портах просто нет.

Открытие имеет тревожные последствия. Во-первых, вывезенные змеи, скорее всего, обречены на гибель из-за отсутствия влаги и привычной добычи. Во-вторых, возрастает риск для людей: укус O. kaalinga смертелен, а сыворотки конкретно против этого вида в местных больницах обычно нет.

Авторы научной работы предложили нетривиальное решение: не просто «мониторить», а использовать генетический анализ отловленных в городах змей, чтобы точно устанавливать их «родные» популяции и возвращать обратно в лес, предотвращая генетическое загрязнение и гибель редких особей.

