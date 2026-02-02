Уведомления
Первая «сфотографированная» черная дыра оказалась источником мощного джета
Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» впервые «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.
Сверхмассивная черная дыра (СМЧД) M87*, расположенная в центре эллиптической галактики Messier 87, находится на расстоянии около 55 миллионов световых лет от Земли. Этот космический «монстр» относится к активным черным дырам: вокруг него вращается горячий аккреционный диск из газа и пыли, а из полюсов вырываются узкие струи плазмы, разгоняющиеся до почти околосветовых скоростей.
Один из таких джетов простирается более чем на 3000 световых лет. Хотя о его существовании астрономам известно давно, вопрос о том, где именно он формируется и как связан с окрестностями СМЧД до сих пор оставался открытым. В 2024 году астрофизики, при участии исследователей ФИАН и МФТИ, визуализировали структуру джета, проследив ускорение и коллимацию.
Теперь данные наблюдений, полученные с помощью глобальной сети радиотелескопов EHT в 2021 году, позволили авторам нового исследования, опубликованного в журнале Astronomy and Astrophysics, «увидеть» структуру джета не только на масштабе самой «тени» черной дыры, но и у ее основания. Проанализировав тонкие сдвиги радиосигналов, устойчивых к атмосферным и инструментальным помехам, ученые обнаружили слабое, но статистически значимое излучение рядом с ярким кольцом вокруг M87*.
Моделирование показало, что этот дополнительный источник расположен менее чем в десятой доле светового года от СМЧД и смещен в ту же сторону, куда направлен гигантский джет. Иными словами, астрономам удалось связать тень черной дыры — область, откуда не может вырваться даже свет, — с основанием релятивистской струи, разрастающейся до межгалактических масштабов.
Выходит, значительная часть энергии джета формируется в непосредственной близости от горизонта событий и тесно связана с процессами аккреции и магнитными полями вокруг СМЧД. Хотя данные пока не позволяют детально восстановить форму основания джета, новая научная работа стала важным шагом к проверке теоретических моделей и того, как сверхмассивные черные дыры влияют на эволюцию своих галактик.
Дальнейшие наблюдения с помощью EHT и других наземных и космических обсерваторий, позволят лучше рассмотреть эту область и увидеть, как именно запускаются самые мощные релятивистские струи во Вселенной.
Международная группа генетиков подтвердила, что ключевыми факторами превращения одиночных тараканов в общественных термитов стали переход на питание мертвой древесиной и супружеская верность. Секвенирование геномов показало, что насекомым пришлось сократить свой геном, отказаться от конкуренции самцов и научиться управлять судьбой потомства через метаболизм.
Медики из Японии разработали подушечку, которая выполняет те же функции, что и гель для ультразвуковых исследований, но более удобна для доктора и комфортна для пациента. В качестве материала использовали в том числе семена тропического бобового дерева — «индийского финика» тамаринда.
Исследователи доказали реальность двумерных дискретных кристаллов времени, которые ранее существовали лишь в теории. Для эксперимента использовали мощный квантовый процессор, позволивший материи поддерживать ритм колебаний без потери энергии.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
