Уровень потребления алкоголя в постсоветских странах

В некоторых странах постсоветского пространства алкоголь — неотъемлемая часть культуры. На инфографике показано, как различается уровень потребления алкоголя на душу населения в разных государствах.

Уровень потребления алкоголя в постсоветских странах / © Economy of Armenia

На потребление алкоголя влияют культурные, исторические, экономические и социальные факторы. В рейтинге наиболее пьющих стран регулярно оказываются европейские страны, а некоторые страны Ближнего Востока и Центральной Азии, напротив, почти не употребляют алкоголь. Прослеживается эта тенденция и в постсоветском пространстве.

По данным Всемирной организации здравоохранения, среди бывших стран СССР больше всего алкоголя на душу населения в 2022 году потребляли жители Грузии — 15,5 литра на человека в год. В общемировом рейтинге это второе место вслед за Румынией.

Также среди любителей алкоголя оказались Латвия и Молдова с показателями 14,7 и 14,1 литра на душу населения соответственно. Они обогнали такие «алкогольные» страны, как Франция (11,2) и Испания (11,0).

Россия с показателем 10,5 соседствовала в рейтинге с Эстонией. Такие же цифры оказались у Ирландии. По потреблению алкоголя на душу населения эти страны отстали, например, от Великобритании (10,9) и Люксембурга (10,8), но опередили США (9,8) и Швецию (9,6).

Украина употребляла в среднем 7,4 литра алкоголя на душу населения. Это немного меньше, чем у Норвегии (7,5), но выше, чем в Греции (7,0).

Еще меньше алкоголя употребляли жители Армении — 4,3 литра на душу населения. Этот показатель чуть ниже, чем у Индии и Китая — по 4,5 литра.

Среди постсоветских стран меньше всего алкоголя пили жители Таджикистана — 0,7 литра на душу населения. Также среди малопьющих стран оказались Узбекистан и Азербайджан.

Среднемировой показатель потребления алкоголя в 2022 году составил 5,8 литра. Таким образом, как видно на инфографике, в большинстве стран постсоветского пространства потребление алкоголя значительно превысило средний мировой показатель.