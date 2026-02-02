Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уровень потребления алкоголя в постсоветских странах
В некоторых странах постсоветского пространства алкоголь — неотъемлемая часть культуры. На инфографике показано, как различается уровень потребления алкоголя на душу населения в разных государствах.
На потребление алкоголя влияют культурные, исторические, экономические и социальные факторы. В рейтинге наиболее пьющих стран регулярно оказываются европейские страны, а некоторые страны Ближнего Востока и Центральной Азии, напротив, почти не употребляют алкоголь. Прослеживается эта тенденция и в постсоветском пространстве.
По данным Всемирной организации здравоохранения, среди бывших стран СССР больше всего алкоголя на душу населения в 2022 году потребляли жители Грузии — 15,5 литра на человека в год. В общемировом рейтинге это второе место вслед за Румынией.
Также среди любителей алкоголя оказались Латвия и Молдова с показателями 14,7 и 14,1 литра на душу населения соответственно. Они обогнали такие «алкогольные» страны, как Франция (11,2) и Испания (11,0).
Россия с показателем 10,5 соседствовала в рейтинге с Эстонией. Такие же цифры оказались у Ирландии. По потреблению алкоголя на душу населения эти страны отстали, например, от Великобритании (10,9) и Люксембурга (10,8), но опередили США (9,8) и Швецию (9,6).
Украина употребляла в среднем 7,4 литра алкоголя на душу населения. Это немного меньше, чем у Норвегии (7,5), но выше, чем в Греции (7,0).
Еще меньше алкоголя употребляли жители Армении — 4,3 литра на душу населения. Этот показатель чуть ниже, чем у Индии и Китая — по 4,5 литра.
Среди постсоветских стран меньше всего алкоголя пили жители Таджикистана — 0,7 литра на душу населения. Также среди малопьющих стран оказались Узбекистан и Азербайджан.
Среднемировой показатель потребления алкоголя в 2022 году составил 5,8 литра. Таким образом, как видно на инфографике, в большинстве стран постсоветского пространства потребление алкоголя значительно превысило средний мировой показатель.
Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» впервые «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.
Международная группа генетиков подтвердила, что ключевыми факторами превращения одиночных тараканов в общественных термитов стали переход на питание мертвой древесиной и супружеская верность. Секвенирование геномов показало, что насекомым пришлось сократить свой геном, отказаться от конкуренции самцов и научиться управлять судьбой потомства через метаболизм.
Медики из Японии разработали подушечку, которая выполняет те же функции, что и гель для ультразвуковых исследований, но более удобна для доктора и комфортна для пациента. В качестве материала использовали в том числе семена тропического бобового дерева — «индийского финика» тамаринда.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
