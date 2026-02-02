Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рейтинг: самые надежные автомобильные бренды в 2026 году

Новая инфографика представляет рейтинг самых надежных автомобильных брендов в 2026 году на основе показателей прогнозируемой надежности, составленных экспертами ежемесячного журнала Consumer Reports.

Рейтинг: самые надежные автомобильные бренды в 2026 году / © Visual Capitalist

Consumer Reports рассчитывает индекс прогнозируемой надежности почти для каждого нового легкового автомобиля, пикапа и внедорожника, анализируя данные ежегодных опросов своих подписчиков. В этих опросах владельцы подробно сообщают о проблемах, с которыми они сталкивались в процессе эксплуатации своих машин.

В последнем исследовании использованы ответы по примерно 380 000 автомобилей, что позволило выявить устойчивые закономерности в надежности брендов, моделей и типов силовых установок. Сводные результаты используются для оценки и сравнения автомобилей, а также для анализа различий между бензиновыми, гибридными, подключаемыми гибридами и полностью электрическими моделями.

В 2026 году японские бренды заняли шесть из семи первых мест. Лидером рейтинга стала Toyota, за ней вплотную следуют Subaru и Lexus. Эти производители хорошо известны своей консервативной инженерной философией, длительными жизненными циклами моделей и ставкой на проверенные технологии.

Автомобили Toyota проектируются с расчетом на ресурс свыше 300 000 километров пробега при должном обслуживании. Этого удается достичь благодаря строгому контролю качества на всех этапах производства и упрощенным силовым установкам, снижающим количество потенциальных точек отказа.

Honda и Nissan также показали высокие результаты, подтверждая лидерство Японии в сфере долговечной и надежной автомобильной техники.

Европейские автопроизводители в основном сосредоточились в середине рейтинга. Лучшим среди них стал BMW, занявший пятое место в общем зачете и обогнавший ряд японских конкурентов.

В то же время Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz и Volvo получили оценки в диапазоне от низких до средних 40 баллов, что указывает на более скромные показатели надежности.

Tesla продемонстрировала самый заметный прогресс по сравнению с предыдущим исследованием, поднявшись сразу на восемь позиций — до девятого места. Этот рост обусловлен высокими оценками надежности моделей Model 3 и Model Y, которые выиграли от многолетних постепенных доработок конструкции.