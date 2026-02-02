Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Рейтинг: самые надежные автомобильные бренды в 2026 году
Новая инфографика представляет рейтинг самых надежных автомобильных брендов в 2026 году на основе показателей прогнозируемой надежности, составленных экспертами ежемесячного журнала Consumer Reports.
Consumer Reports рассчитывает индекс прогнозируемой надежности почти для каждого нового легкового автомобиля, пикапа и внедорожника, анализируя данные ежегодных опросов своих подписчиков. В этих опросах владельцы подробно сообщают о проблемах, с которыми они сталкивались в процессе эксплуатации своих машин.
В последнем исследовании использованы ответы по примерно 380 000 автомобилей, что позволило выявить устойчивые закономерности в надежности брендов, моделей и типов силовых установок. Сводные результаты используются для оценки и сравнения автомобилей, а также для анализа различий между бензиновыми, гибридными, подключаемыми гибридами и полностью электрическими моделями.
В 2026 году японские бренды заняли шесть из семи первых мест. Лидером рейтинга стала Toyota, за ней вплотную следуют Subaru и Lexus. Эти производители хорошо известны своей консервативной инженерной философией, длительными жизненными циклами моделей и ставкой на проверенные технологии.
Автомобили Toyota проектируются с расчетом на ресурс свыше 300 000 километров пробега при должном обслуживании. Этого удается достичь благодаря строгому контролю качества на всех этапах производства и упрощенным силовым установкам, снижающим количество потенциальных точек отказа.
Honda и Nissan также показали высокие результаты, подтверждая лидерство Японии в сфере долговечной и надежной автомобильной техники.
Европейские автопроизводители в основном сосредоточились в середине рейтинга. Лучшим среди них стал BMW, занявший пятое место в общем зачете и обогнавший ряд японских конкурентов.
В то же время Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz и Volvo получили оценки в диапазоне от низких до средних 40 баллов, что указывает на более скромные показатели надежности.
Tesla продемонстрировала самый заметный прогресс по сравнению с предыдущим исследованием, поднявшись сразу на восемь позиций — до девятого места. Этот рост обусловлен высокими оценками надежности моделей Model 3 и Model Y, которые выиграли от многолетних постепенных доработок конструкции.
Международная группа генетиков подтвердила, что ключевыми факторами превращения одиночных тараканов в общественных термитов стали переход на питание мертвой древесиной и супружеская верность. Секвенирование геномов показало, что насекомым пришлось сократить свой геном, отказаться от конкуренции самцов и научиться управлять судьбой потомства через метаболизм.
Медики из Японии разработали подушечку, которая выполняет те же функции, что и гель для ультразвуковых исследований, но более удобна для доктора и комфортна для пациента. В качестве материала использовали в том числе семена тропического бобового дерева — «индийского финика» тамаринда.
Исследователи доказали реальность двумерных дискретных кристаллов времени, которые ранее существовали лишь в теории. Для эксперимента использовали мощный квантовый процессор, позволивший материи поддерживать ритм колебаний без потери энергии.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
