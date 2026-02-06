  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
12+
Железяки в космосе. Российские аппараты

Слушатели узнают о научных российских космических аппаратах, которые летают около Земли и вдали от нее.

Парк «Зарядье»
7 февраля, 15:00 Идет 45 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Варварка, 6/1

О мероприятии

Кандидат физико-математических наук Дмитрий Эпштейн расскажет о научных российских космических аппаратах, которые летают около Земли и вдали от нее. Вокруг нашей планеты летает большое количество космических аппаратов — спутники связи, спутники дистанционного зондирования Земли, космические телескопы и др. Лектор также немного коснется участия России в исследовательских миссиях к другими планетам.

Расписание
7
Суббота
Февраль 2026
ул. Варварка, 6/1 Москва
15:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Варварка, 6/1

6 февраля, 05:01
Александр Речкин
2
# космос
# Россия
# спутники
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
5 февраля, 13:02
СГМУ им. В.И. Разумовского

Саратовские врачи спасли ребенка, удалив опухоль кишечника без единого разреза

Специалисты УКБ №1 имени С.Р. Миротворцева СГМУ имени В.И. Разумовского провели успешное эндоскопическое удаление крупного кровоточащего новообразования толстой кишки у ребенка без разреза, через просвет кишки.

СГМУ им. В.И. Разумовского
# дети
# медицина
# опухоль
# хирургия
# эндоскопия
3 февраля, 18:11
Любовь С.

На спутнике Юпитера зафиксировали крупнейшее извержение вулканов в Солнечной системе

В конце 2024 года зонд NASA «Юнона» зарегистрировал извержение сразу нескольких вулканов на спутнике Юпитера Ио — самом геологически активном теле Солнечной системы. Выяснилось, что под поверхностью этой луны скрыта обширная сеть взаимосвязанных магматических резервуаров. Открытие меняет устоявшиеся представления о внутреннем строении спутника газового гиганта.

Астрономия
# «Юнона»
# вулканизм
# геологическая активность
# лава
# магматические резервуары
# спутники Юпитера
5 февраля, 11:57
Александр Березин

Ученые выяснили, как выглядела бы из космоса Земля, на которой никогда не возникла жизнь

Многие исследователей десятки лет предполагали, что без возникновения земной жизни наша планета настолько радикально отличалась бы от сегодняшней, что ее нельзя было бы узнать не только на поверхности, но и из космоса. Этот вопрос важен для астрономов: им надо понять, насколько их телескопы могут заметить разницу между потенциально обитаемой планетой земного типа и той, на которой реально есть жизнь. Авторы новой научной работы решили разобраться в проблеме.

Астрономия
# астрономия
# Гипотеза Гайи
# древняя Земля
2 февраля, 12:56
Илья Гриднев

Королевские кобры в Индии регулярно уезжали не туда на поезде

Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.

Биология
# змеи
# миграция
# поезда
2 февраля, 08:40
Любовь С.

Первая «сфотографированная» черная дыра оказалась источником мощного джета

Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.

Астрономия
# аккреционный диск
# джет
# М87
# релятивистский джет
# сверхмассивная черная
# Телескоп горизонта событий
2 февраля, 15:19
РТУ МИРЭА

Физик объяснил, в чем опасность «ватрушки» для катания на льду, и призвал отказаться от нее

Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.

РТУ МИРЭА
# отдых
# отдых на природе
# потенциальная опасность
# скорость
# спорт
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. В Италии нашли следы производства оливкового масла во времена среднего неолита

    5 февраля, 16:32

  2. Ученые раскрыли, как антарктические бактерии поглощают свет в условиях полярной ночи

    5 февраля, 15:19

  3. Психологи выяснили, после каких кризисов отношения в семье становятся ближе

    5 февраля, 13:27

  4. Устрицы защитили крабов от паразитов

    5 февраля, 13:10
Выбор редакции

Ядерные технологии: не только электростанции

2 февраля, 12:59

Последние комментарии

Eveba Still
17 минут назад
А как дрону удаётся стабильно работать при высокой скорости вращения лопастей и сильном морском ветре? И насколько точно он может обнаруживать

Автономный дрон впервые в мире просканировал вращающиеся лопасти морской ветряной турбины на наличие трещин

Sandra Henk
2 часа назад
Это мое свидетельство о том, как я наконец-то присоединился к новому мировому порядку, Иллюминатам, после того как пытался сделать это более двух

Масоны: строители свободы или разрушители мира

Гена Пастухов
2 часа назад
А если масло лить не дождём, а струйкой, газ не будет сжиматься?

В России создали компрессор, использующий жидкостное вытеснение газа вместо механического сжатия

Aisha Mushtaq
3 часа назад
Torrentio is a top Stremio addon that lets you stream HD and 4K movies, TV shows, and anime from multiple torrent sources. Enjoy watching while downloading, customize playback, and access old or hidden content—all for free. Compatible with phones, PCs, Smart TVs, and

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Константин Дорощенков...
3 часа назад
Денис, что они могут отдать нелегитимным подписями?

Рейтинг: какие страны владеют наибольшей долей долга США

Хайдар Гимадеев
3 часа назад
как это "без шума то" ракета пролетала вокруг луны в октябре 2022 году. что то даже и не слышал в новостях об этом... опять готовятся кино №2.. снимать в

Лунная ракета NASA прошла ключевое испытание

Dmitrii Gulai
5 часов назад
Vlad, это факт, но мне почему-то абсолютно похер на это) на руинах режима, законы превращаются в абсурд 😂 рабы доносчики сами попадают под каток

«Роскосмос» начал новый набор в отряд космонавтов

евгений митькин
6 часов назад
Круто

В Шанхае представили первого в мире «биомиметического ИИ-робота»  

Андрей Борисов
6 часов назад
Foxtrot, Не надо передёргивать факты. Их кинул не СССР, это же ясно, а те кто заказал развал СССР и предатели кто развалил СССР. Не понимать это - уже даже

Рейтинг: какие страны владеют наибольшей долей долга США

Ваня Надеев
7 часов назад
Братец по имени Аполлон полвека тому назад оказался нахальным кидалой, что-то хотит показать сестрица Артемида...

Лунная ракета NASA прошла ключевое испытание

tempo more
7 часов назад
Игорь, я так понял в вашем зоопарке всё хорошо, рад вас.

Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо

Григорий Самолов
7 часов назад
Как выслать Вам секретную информацию о мироЗДАНИИ? МД АФС-совершенство!!!

Древнеримское лекарство состояло из человеческих фекалий и тимьяна

Григорий Самолов
7 часов назад
Рейтинг весь фальшивый, выдуманный.. ведь Ни Один человек иЗ стран Не ЗНАЕТ что объекта Вселенная - Не СУществует!?? и пр... МД АФС!

Рейтинг стран по уровню интеллекта населения

Александр Расторгуев
7 часов назад
Жахонгир, мужчина должен быть с кошельком -вот главное отличие..а остальную небольшую часть уже давно делают,да и спрятать можно.

В Шанхае представили первого в мире «биомиметического ИИ-робота»  

Andy Caufman
8 часов назад
Дмитрий, ксенофобии по любому признаку не место в развитом обществе

Уровень потребления алкоголя в постсоветских странах

Artem Suleymanov
8 часов назад
Xander, про это буквально ежедневно сами зет авторы и военблогеры пишут... где то между жалобами на чебурнет и упавшие сборы.

Самые импортозависимые страны: рейтинг

Artem Suleymanov
8 часов назад
elegantslave0, кто напал на Украину и превратил мирные города в руины? Кто занимается прямым терроризмом целенаправленно уничтожая гражданскую

Самые импортозависимые страны: рейтинг

Павел
8 часов назад
Александр, страшно.

Все заказы на самолеты Boeing и Airbus в одной инфографике

Artem Suleymanov
8 часов назад
elegantslave0, это тебе Соловьев рассказал по секрету?

Самые импортозависимые страны: рейтинг

Artem Suleymanov
8 часов назад
Денис, наверное человеку с iq его кошачьего наполнителя не стоит так за чужой интеллект переживать...

Самые импортозависимые страны: рейтинг

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно