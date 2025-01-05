В США показали проект инфраструктуры для крупной лунной базы

Новая американская лунная программа «Артемида» предусматривает строительство на Луне базы, в которой можно будет жить неделями. Для создания идеальной концепции будущего лунного города NASA организовало специальный проект по сбору лучших предложений от американских ученых. Недавно один из университетов США представил вариант специального центра лунной инфраструктуры, в котором электричество должно передаваться с помощью лазерных лучей, а большую часть работ автоматически проделывают планетоходы, похожие на пауков.

Во время первой за последние полвека высадки на Луне в рамках миссии «Артемида III» астронавтам предстоит провести на естественном спутнике Земли несколько дней, но в дальнейшем стоит задача организовать там все условия для многонедельной жизни и исследовательской деятельности. Полет экипажа «Артемида III» намечается на 2027 год.

Меж тем еще не решены многие вопросы. К примеру, для астронавтов полностью не готов скафандр, не построен луномобиль, не созданы способы борьбы со всюду налипающей наэлектризованной лунной пылью, не продуманы проблемные условия освещения у Южного полюса Луны, а именно там и предстоит строить базу: там много залежей водяного льда, а из воды можно получить водород и кислород, то есть ракетное топливо.

Вместе с NASA американскую лунную базу проектируют лучшие умы США: многие университеты страны направили в агентство свои детально проработанные проекты всего, что понадобится астронавтам «Артемиды». Свой шанс поучаствовать в сотворении истории недавно получила команда молодых ученых — студентов Иллинойского университета в Урбане-Шампейне: они разработали для американской лунной программы проект целого центра инфраструктуры под названием THEIA — «Тейя»: в честь мифической матери Селены, богини Луны. По задумке, «материнская забота» об исследователях Луны будет заключаться в решении четырех важнейших вопросов: электричество, связь, транспорт и освоение лунных ресурсов.

Концепция предусматривает установку на базе семи выдвижных башен, которые в развернутом виде имеют высоту по 100 метров. На этих башнях закреплены солнечные панели, которые вырабатывают по 100 киловатт электричества каждая, система лазерной передачи энергии, осветительные приборы и средства связи. Таким образом, это одновременно и постоянный источник электричества, и, по сути, сотовые вышки. Для связи с Землей продуманы две станции на поверхности. Правда, одной из них из-за особенностей расположения нельзя будет пользоваться постоянно.

Устанавливать и разворачивать все это должны специальные «многорукие» луноходы. Они похожи на пауков и оснащены лопатами, устройствами захвата и даже техникой для спекания — скрепления и уплотнения материалов при высокой температуре. С их помощью можно прокладывать и подключать кабели, а еще это в полном смысле слова вездеход — переползает практически любое препятствие. Эту полезную машину думают использовать и как «скорую помощь» в случае какой-нибудь проблемы у астронавта, застревания где-то лунохода и так далее. Дополнительно для оперативной перевозки грузов предлагают и средства передвижения другого типа.

Для хранения оборудования в центре THEIA запланирован тент объемом тысячу кубометров: металлический каркас и многослойная ткань с кевларом — особо прочным волокном, которое, кстати, используют для скафандров. В качестве лаборатории предлагают использовать точно такой же надувной модуль, какой на основной базе «Артемиды» служит жилым.

Наконец, предусмотрено все необходимое для добычи сырья и производства из него полезных материалов: машины для сбора реголита, устройство для электролиза, хранилище для полученных ресурсов и, конечно, собственные источники питания — ядерные реакторы. Их должно быть в общей сложности четыре: два для «рудника» и два как вспоможение вышеупомянутым башням с солнечными батареями. Что и из чего намерены добывать: во-первых, водород и кислород из лунной воды, а во-вторых, алюминий, кремний, кальций и опять же кислород — из минерала под названием анортит (CaAl 2 Si 2 O 8 ).

По данным авторов концепции, базовый набор всей этой инфраструктуры вместе с башнями, реакторами и луноходами весит в общей сложности 72 с половиной тонны, и это прекрасно укладывается в 100-тонный лимит грузоподъемности лунной версии космического корабля Starship. Так что вся концепция полностью опирается на то, что именно его используют как межпланетный транспорт.

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