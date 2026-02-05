  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Электрический ток на службе органической химии

Слушатели узнают, как электрический ток меняет правила органического синтеза.

Парк «Зарядье»
7 февраля, 14:00 Идет 45 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Варварка, 6/1

О мероприятии

Доктор химических наук Вера Виль расскажет, как человечество прошло путь от первых опытов с электричеством до использования электрического тока в качестве «нематериального реагента» в органическом синтезе. В чем заключается уникальность электрического тока как участника химических реакций? Как электрохимические методы помогают делать химический синтез более экономичным и экологичным? Какие практические применения электрохимические методы уже нашли в промышленности? 

Расписание
7
Суббота
Февраль 2026
ул. Варварка, 6/1 Москва
14:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Варварка, 6/1

5 февраля, 06:37
Александр Речкин
1
# технологии
# химия
# электричество
Комментарии

Написать комментарий

