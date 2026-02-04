Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Планы Маска по роботам Optimus столкнулись с препятствием: зависимость от китайских цепочек поставок
Отказ от китайских комплектующих может почти втрое увеличить себестоимость производства человекоподобного робота Tesla Optimus. Ранее автопроизводитель объявил о планах перепрофилировать свой завод по выпуску электромобилей во Фримонте для сборки человекоподобных роботов, рассчитывая выйти на объем до одного миллиона единиц Optimus в год.
Однако на этом пути Tesla сталкивается с серьезным препятствием: большинство компонентов Optimus производится в Китае. По оценке аналитиков Morgan Stanley, исключение китайских деталей из цепочки поставок Optimus второго поколения может увеличить общую себестоимость робота с 46 тысяч до 131 тысячи долларов (или с 3,5 до почти 10 миллионов рублей).
Для Маска и его команды это становится серьезной проблемой, учитывая заявленную цель снизить цену Optimus примерно до 20 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей). В то же время китайские производители, опираясь на развитую промышленную инфраструктуру, уже предлагают гуманоидных роботов — например Unitree G1 — по цене около 16 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей) за единицу.
В настоящее время ключевые компоненты гуманоидного робота производятся в Китае, тогда как финальная сборка осуществляется в США.
По данным South China Morning Post (SCMP), за последние три года Tesla выстроила несколько партнерских отношений с китайскими поставщиками компонентов. Эти поставщики сыграли важную роль в поддержке исследований, разработок и проектирования Optimus.
Сообщается, что большая часть деталей Optimus изготавливается в Китае, в результате чего у поставщиков сформировалась так называемая «цепочка Optimus» — по аналогии с производственной экосистемой iPhone. В нее входят приводы (актуаторы, обеспечивающие движение суставов), электродвигатели, редукторы и системы машинного зрения.
SCMP также отмечает, что Tesla уже заключила партнерские соглашения с рядом китайских компаний для массового производства Optimus.
Главная причина зависимости Tesla от Китая — стоимость цепочки поставок. Помимо доступных по цене комплектующих, китайское правительство предоставляет компаниям в сфере гуманоидной робототехники налоговые льготы, субсидии и финансирование исследований.
Аналитики отмечают, что мировой рынок гуманоидных роботов всё отчётливее делится на «американский мозг» и «китайское тело», отражая нарастающий геополитический и технологический разрыв. США лидируют в области «физического ИИ» — разработке интеллектуальных систем, способных понимать законы физики и действовать в реальном мире.
Эту интеллектуальную составляющую развивают такие компании, как NVIDIA, Tesla и Google, тогда как производство и аппаратные цепочки поставок по-прежнему сосредоточены в Китае.
