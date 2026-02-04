Голоса «детей» викторианской эпохи показали, как индустриализация изменила акценты английского языка

Современные акценты английского языка во многом отражают социально-экономические процессы, происходившие в Великобритании в викторианскую эпоху, то есть с 1837 года по 1901 год. Лингвисты доказали это, проанализировав архивные аудиозаписи разговоров с людьми, которые родились в указанный период и после него.

В последние годы появилось несколько исследований, проливающих свет на историю возникновения разных языков и их характерные черты. Например, родиной большей части языков, согласно недавним работам, могла оказаться Сибирь, а с точки зрения грамматики они различаются сильнее, чем было принято считать.

Специалисты из Ланкастерского университета в Великобритании исследовали роль индустриализации (то есть перехода от ручного труда к машинному производству) в формировании современных акцентов Северной Англии. Результаты работы появились в научном издании Journal of Sociolinguistics.

Авторы публикации изучили аудио архивных интервью с представителями рабочего класса, которые родились в период с 1880-х по 1940-е годы. Записывались эти разговоры в 1970-1980-е годы и касались разных тем: жизни и смерти, семьи, ткачества, еды. Однако команду ученых интересовало, что произошло с диалектами бывших промышленных районов, когда в XIX веке в них значительно изменилось количество жителей.

Особое внимание уделялось произношению слов вроде car (автомобиль), arm (рука), park (парк). Дело в том, что в них звук [r] находится либо между двумя согласными, либо между гласным и согласным. В таких позициях носители английского языка могут произносить (характерно для США, Канады, Ирландии), а могут не произносить этот звук (как, например, в британском диалекте, который изучают в российских школах). Для Ланкашира — центра производства хлопчатобумажных тканей в XIX веке — исторически было характерно произношение [r] в перечисленных случаях, однако сейчас эту особенность можно встретить в основном в восточной части графства.

Лингвистический анализ аудиозаписей показал, что носители английского языка, которые родились в ланкаширских городах Ланкастере и Престоне (из одного в другой сейчас можно добраться за 17-20 минут на поезде), в большей степени сохранили традиционные черты местного акцента. В частности, им было свойственно произносить [r] в словах наподобие car (автомобиль), arm (рука) и park (парк).

Хотя в XIX веке население Престона неуклонно росло, туда в основном приезжали люди из других частей Ланкашира, чтобы работать в хлопчатобумажной промышленности. Ланкастерские акценты по мере перехода от ручного труда к машинному производству, наоборот, развивались как менее однородные разновидности языка. Это было связано с меньшей зависимостью от хлопководства и более тесными контактами между разными классами жителей.

Исторически к Ланкаширу также относился портовый город Барроу-ин-Фернесс, который сейчас находится на территории Камбрии. Именно там, как показало исследование, акцент сильнее всего отличается от акцентов в других регионах обоих графств. Согласно данным переписи населения, в 1850-1880 годах в Барроу-ин-Фернесс чрезвычайно сильно увеличилось число жителей: они приезжали из города Корнуолла с уникальным диалектом Юго-Западной Англии, из провинции Мидлендс в Центральной Англии, которая характеризуется совсем другими особенностями произношения, из Шотландии и Ирландии. Смешение настолько разных вариантов языка и быстрое обновление населения привели к тому, что в городе появился новый диалект.

«Мы обнаружили очень тесную связь между ростом промышленности и эволюцией акцента. Это исследование подтверждает, что акцент — это важный аспект культурного наследия», — подытожили авторы исследования.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Полина Меньшова 404 статей Журналист, преподаватель НИУ ВШЭ, главный редактор медиа о русском языке «Изборник». Специализируется на популяризации лингвистики, психологии, нейробиологии и медицины.