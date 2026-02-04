Уведомления
Голоса «детей» викторианской эпохи показали, как индустриализация изменила акценты английского языка
Современные акценты английского языка во многом отражают социально-экономические процессы, происходившие в Великобритании в викторианскую эпоху, то есть с 1837 года по 1901 год. Лингвисты доказали это, проанализировав архивные аудиозаписи разговоров с людьми, которые родились в указанный период и после него.
В последние годы появилось несколько исследований, проливающих свет на историю возникновения разных языков и их характерные черты. Например, родиной большей части языков, согласно недавним работам, могла оказаться Сибирь, а с точки зрения грамматики они различаются сильнее, чем было принято считать.
Специалисты из Ланкастерского университета в Великобритании исследовали роль индустриализации (то есть перехода от ручного труда к машинному производству) в формировании современных акцентов Северной Англии. Результаты работы появились в научном издании Journal of Sociolinguistics.
Авторы публикации изучили аудио архивных интервью с представителями рабочего класса, которые родились в период с 1880-х по 1940-е годы. Записывались эти разговоры в 1970-1980-е годы и касались разных тем: жизни и смерти, семьи, ткачества, еды. Однако команду ученых интересовало, что произошло с диалектами бывших промышленных районов, когда в XIX веке в них значительно изменилось количество жителей.
Особое внимание уделялось произношению слов вроде car (автомобиль), arm (рука), park (парк). Дело в том, что в них звук [r] находится либо между двумя согласными, либо между гласным и согласным. В таких позициях носители английского языка могут произносить (характерно для США, Канады, Ирландии), а могут не произносить этот звук (как, например, в британском диалекте, который изучают в российских школах). Для Ланкашира — центра производства хлопчатобумажных тканей в XIX веке — исторически было характерно произношение [r] в перечисленных случаях, однако сейчас эту особенность можно встретить в основном в восточной части графства.
Лингвистический анализ аудиозаписей показал, что носители английского языка, которые родились в ланкаширских городах Ланкастере и Престоне (из одного в другой сейчас можно добраться за 17-20 минут на поезде), в большей степени сохранили традиционные черты местного акцента. В частности, им было свойственно произносить [r] в словах наподобие car (автомобиль), arm (рука) и park (парк).
Хотя в XIX веке население Престона неуклонно росло, туда в основном приезжали люди из других частей Ланкашира, чтобы работать в хлопчатобумажной промышленности. Ланкастерские акценты по мере перехода от ручного труда к машинному производству, наоборот, развивались как менее однородные разновидности языка. Это было связано с меньшей зависимостью от хлопководства и более тесными контактами между разными классами жителей.
Исторически к Ланкаширу также относился портовый город Барроу-ин-Фернесс, который сейчас находится на территории Камбрии. Именно там, как показало исследование, акцент сильнее всего отличается от акцентов в других регионах обоих графств. Согласно данным переписи населения, в 1850-1880 годах в Барроу-ин-Фернесс чрезвычайно сильно увеличилось число жителей: они приезжали из города Корнуолла с уникальным диалектом Юго-Западной Англии, из провинции Мидлендс в Центральной Англии, которая характеризуется совсем другими особенностями произношения, из Шотландии и Ирландии. Смешение настолько разных вариантов языка и быстрое обновление населения привели к тому, что в городе появился новый диалект.
«Мы обнаружили очень тесную связь между ростом промышленности и эволюцией акцента. Это исследование подтверждает, что акцент — это важный аспект культурного наследия», — подытожили авторы исследования.
13 января 2026 года Международный астрономический союз официально сообщил о появлении в поле зрения первой кометы этого года — C/2026 A1 (MAPS). Ученый из Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал о происхождении небесного тела, возможности его наблюдения с Земли и вероятности столкновения с нашей планетой.
Сапиенсы и неандертальцы, вероятно, вступали в контакты на огромной территории, протянувшейся через целый континент. Эти контакты, по мнению авторов нового исследования, не были редкими эпизодами, как ранее предполагали, а сам процесс длился на протяжении тысяч лет.
В конце 2024 года зонд NASA «Юнона» зарегистрировал извержение сразу нескольких вулканов на спутнике Юпитера Ио — самом геологически активном теле Солнечной системы. Выяснилось, что под поверхностью этой луны скрыта обширная сеть взаимосвязанных магматических резервуаров. Открытие меняет устоявшиеся представления о внутреннем строении спутника газового гиганта.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
