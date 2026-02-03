Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Все заказы на самолеты Boeing и Airbus в одной инфографике

Кто в мире покупает больше всего самолетов? Авиастроительные гиганты Boeing и Airbus опубликовали свои книги заказов за 2025 год, показав, какие авиакомпании, лизинговые фирмы и государственные структуры размещали заказы на коммерческие воздушные суда.

Все заказы на самолеты Boeing и Airbus в одной инфографике / © Visual Capitalist / Julie R. Peasley

Представленная выше инфографика наглядно отражает ключевых покупателей самолетов Airbus и Boeing в течение года.

Визуализация также показывает, у какого производителя — Boeing, Airbus или сразу у обоих — размещал заказы тот или иной клиент. Цветовая кодировка позволяет различать типы покупателей: от отдельных авиакомпаний и авиационных групп до лизинговых компаний и грузовых операторов. Хотя Qatar Airways стала крупнейшим из раскрытых заказчиков, оформив заказы на 161 самолет, самым большим сегментом в целом оказались покупатели, обозначенные как «нераскрытые», — на них пришлось в совокупности 469 самолетов у двух производителей.

Покупатели нередко указываются как «нераскрытые» для защиты стратегических планов, на период получения регуляторных одобрений или в случаях лизинговых сделок, когда конечная авиакомпания еще не определена. При этом производители учитывают такие заказы в статистике, чтобы отразить реальный спрос, соблюдая конфиденциальность клиентов. Существенную роль в формировании спроса сыграли и лизинговые компании, такие как Avolon, BOC Aviation и Macquarie.

Если рассматривать категории покупателей, основную долю заказов обеспечили авиакомпании — они разместили более 1 200 заказов. Вместе с тем значительный вклад внесли и лизингодатели, на которых пришлось свыше 400 самолетов. Эти компании приобретают воздушные суда для последующей сдачи в аренду авиаперевозчикам, выступая финансовыми посредниками в авиационной экосистеме.

Военные и государственные заказчики присутствовали в статистике в меньшем объеме, но их роль заметна. ВВС США, а также оборонные ведомства стран Европы и Соединенных Штатов осуществляли точечные закупки, отражающие сохраняющуюся потребность в самолетах-заправщиках и элементах оборонной инфраструктуры.

По мере того как объемы мировых авиаперевозок во многих регионах превзошли уровень 2019 года, авиакомпании активно инвестируют в новые, более экономичные самолеты. В Азии такие перевозчики, как VietJet, Korean Air и China Airlines, ускоренно наращивают свои парки. В то же время североамериканские авиакомпании, включая Alaska Airlines и WestJet, обновляют флот для внутренних и трансграничных маршрутов.

По мере восстановления отрасли конкуренция между Boeing и Airbus останется острой. Однако резкий рост спроса указывает на в целом благоприятные перспективы мировой авиационной индустрии.