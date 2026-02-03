  • Добавить в закладки
Олег Гончар
Олег Гончар
3 февраля, 09:16
Рейтинг: +757
Посты: 2299

Все заказы на самолеты Boeing и Airbus в одной инфографике

Кто в мире покупает больше всего самолетов? Авиастроительные гиганты Boeing и Airbus опубликовали свои книги заказов за 2025 год, показав, какие авиакомпании, лизинговые фирмы и государственные структуры размещали заказы на коммерческие воздушные суда.

# Airbus
# Boeing
# авиация
# инфографика
# самолёты
# статистика
# экономика
Все заказы на самолеты Boeing и Airbus в одной инфографике / © Visual Capitalist / Julie R. Peasley
Все заказы на самолеты Boeing и Airbus в одной инфографике / © Visual Capitalist / Julie R. Peasley

Представленная выше инфографика наглядно отражает ключевых покупателей самолетов Airbus и Boeing в течение года. 

Визуализация также показывает, у какого производителя — Boeing, Airbus или сразу у обоих — размещал заказы тот или иной клиент. Цветовая кодировка позволяет различать типы покупателей: от отдельных авиакомпаний и авиационных групп до лизинговых компаний и грузовых операторов. Хотя Qatar Airways стала крупнейшим из раскрытых заказчиков, оформив заказы на 161 самолет, самым большим сегментом в целом оказались покупатели, обозначенные как «нераскрытые», — на них пришлось в совокупности 469 самолетов у двух производителей.

Покупатели нередко указываются как «нераскрытые» для защиты стратегических планов, на период получения регуляторных одобрений или в случаях лизинговых сделок, когда конечная авиакомпания еще не определена. При этом производители учитывают такие заказы в статистике, чтобы отразить реальный спрос, соблюдая конфиденциальность клиентов. Существенную роль в формировании спроса сыграли и лизинговые компании, такие как Avolon, BOC Aviation и Macquarie.

Если рассматривать категории покупателей, основную долю заказов обеспечили авиакомпании — они разместили более 1 200 заказов. Вместе с тем значительный вклад внесли и лизингодатели, на которых пришлось свыше 400 самолетов. Эти компании приобретают воздушные суда для последующей сдачи в аренду авиаперевозчикам, выступая финансовыми посредниками в авиационной экосистеме.

Военные и государственные заказчики присутствовали в статистике в меньшем объеме, но их роль заметна. ВВС США, а также оборонные ведомства стран Европы и Соединенных Штатов осуществляли точечные закупки, отражающие сохраняющуюся потребность в самолетах-заправщиках и элементах оборонной инфраструктуры.

По мере того как объемы мировых авиаперевозок во многих регионах превзошли уровень 2019 года, авиакомпании активно инвестируют в новые, более экономичные самолеты. В Азии такие перевозчики, как VietJet, Korean Air и China Airlines, ускоренно наращивают свои парки. В то же время североамериканские авиакомпании, включая Alaska Airlines и WestJet, обновляют флот для внутренних и трансграничных маршрутов.

По мере восстановления отрасли конкуренция между Boeing и Airbus останется острой. Однако резкий рост спроса указывает на в целом благоприятные перспективы мировой авиационной индустрии.

2 февраля, 12:56
Илья Гриднев

Королевские кобры в Индии регулярно уезжали не туда на поезде

Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.

Биология
# змеи
# миграция
# поезда
2 февраля, 15:19
РТУ МИРЭА

Физик объяснил, в чем опасность «ватрушки» для катания на льду, и призвал отказаться от нее

Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.

РТУ МИРЭА
# отдых
# отдых на природе
# потенциальная опасность
# скорость
# спорт
2 февраля, 08:40
Любовь С.

Первая «сфотографированная» черная дыра оказалась источником мощного джета

Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.

Астрономия
# аккреционный диск
# джет
# М87
# релятивистский джет
# сверхмассивная черная
# Телескоп горизонта событий
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
27 января, 13:01
Александр Березин

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.

Космонавтика
# NASA
# космос
# Луна
# скафандры
# США
29 января, 19:38
Александр Березин

Исчезновение морского льда на Шпицбергене не помешало белым медведям растолстеть

Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.

Биология
# арктика
# белые медведи
# глобальное потепление
# Шпицберген
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

