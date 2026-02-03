Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Все заказы на самолеты Boeing и Airbus в одной инфографике
Кто в мире покупает больше всего самолетов? Авиастроительные гиганты Boeing и Airbus опубликовали свои книги заказов за 2025 год, показав, какие авиакомпании, лизинговые фирмы и государственные структуры размещали заказы на коммерческие воздушные суда.
Представленная выше инфографика наглядно отражает ключевых покупателей самолетов Airbus и Boeing в течение года.
Визуализация также показывает, у какого производителя — Boeing, Airbus или сразу у обоих — размещал заказы тот или иной клиент. Цветовая кодировка позволяет различать типы покупателей: от отдельных авиакомпаний и авиационных групп до лизинговых компаний и грузовых операторов. Хотя Qatar Airways стала крупнейшим из раскрытых заказчиков, оформив заказы на 161 самолет, самым большим сегментом в целом оказались покупатели, обозначенные как «нераскрытые», — на них пришлось в совокупности 469 самолетов у двух производителей.
Покупатели нередко указываются как «нераскрытые» для защиты стратегических планов, на период получения регуляторных одобрений или в случаях лизинговых сделок, когда конечная авиакомпания еще не определена. При этом производители учитывают такие заказы в статистике, чтобы отразить реальный спрос, соблюдая конфиденциальность клиентов. Существенную роль в формировании спроса сыграли и лизинговые компании, такие как Avolon, BOC Aviation и Macquarie.
Если рассматривать категории покупателей, основную долю заказов обеспечили авиакомпании — они разместили более 1 200 заказов. Вместе с тем значительный вклад внесли и лизингодатели, на которых пришлось свыше 400 самолетов. Эти компании приобретают воздушные суда для последующей сдачи в аренду авиаперевозчикам, выступая финансовыми посредниками в авиационной экосистеме.
Военные и государственные заказчики присутствовали в статистике в меньшем объеме, но их роль заметна. ВВС США, а также оборонные ведомства стран Европы и Соединенных Штатов осуществляли точечные закупки, отражающие сохраняющуюся потребность в самолетах-заправщиках и элементах оборонной инфраструктуры.
По мере того как объемы мировых авиаперевозок во многих регионах превзошли уровень 2019 года, авиакомпании активно инвестируют в новые, более экономичные самолеты. В Азии такие перевозчики, как VietJet, Korean Air и China Airlines, ускоренно наращивают свои парки. В то же время североамериканские авиакомпании, включая Alaska Airlines и WestJet, обновляют флот для внутренних и трансграничных маршрутов.
По мере восстановления отрасли конкуренция между Boeing и Airbus останется острой. Однако резкий рост спроса указывает на в целом благоприятные перспективы мировой авиационной индустрии.
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.
Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.
Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
18 Февраля, 2015
Война в Украине как социальный невроз
