Китайские исследователи впервые добились полноценного развития бабочки в условиях орбитального полета

Ученые из Чунцинского университета сообщили об успешном завершении эксперимента, который показал, что живые организмы способны проходить ключевые стадии развития в космической среде.

Люди фотографируют экземпляр бабочки в Центре космических исследований Министерства образования при Чунцинском университете в Чунцине / © Chen Cheng / Xinhua

Для опыта куколку бабочки поместили в компактный научный модуль, запущенный на околоземную орбиту 13 декабря 2025 года с помощью ракеты Kuaizhou-11. Внутри капсулы была создана автономная мини-экосистема с контролируемыми параметрами давления, температуры и влажности. Масса всей конструкции составила около 8,3 килограмма.

Находясь в космосе, куколка успешно превратилась во взрослую бабочку. Камеры, установленные внутри модуля, зафиксировали, как насекомое сидит на листьях растений и движет крыльями в условиях микрогравитации.

По словам одного из участников проекта, сам факт появления бабочки на орбите имеет куда более глубокое значение, чем простая демонстрация жизни в космосе. Эксперимент рассматривается как важный этап в разработке сложных и устойчивых систем жизнеобеспечения для длительных космических миссий.

Полученные данные помогут ученым лучше понять, каким образом многоуровневые живые организмы адаптируются к невесомости. В дальнейшем команда планирует оценить надёжность и срок службы подобных замкнутых экосистем при продолжительном пребывании в космосе.