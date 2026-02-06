Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В Испании нашли кость боевого слона из армии Ганнибала
Легенды об использовании слонов армией Ганнибала давно известны, но ранее не находили материальных подтверждений. Теперь на юге Испании археологи обнаружили первое прямое свидетельство участия этих животных во Второй Пунической войне.
Применение боевых слонов карфагенянами, особенно во время легендарного перехода Ганнибала через Альпы в 218 году до нашей эры, — хрестоматийный исторический факт. Однако до сих пор эти сведения опирались исключительно на письменные источники, монеты и произведения искусства.
Материальных, археозоологических доказательств присутствия этих животных на полях сражений в Европе практически не существовало. Это не только порождало дискуссии о достоверности данного факта, но и не позволяло определить, какой вид слонов карфагеняне задействовали в Испании и какими путями они поступали — из Африки или через эллинистические государства.
В 2020 году кость нашли при раскопках на городище Колина-де-лос-Кемадос в Кордове. До основания римского города на этой территории существовало иберийское поселение-оппид. Именно под обрушившейся стеной этого оппида и обнаружили кость. Ключевое значение имеет контекст находки: в том же слое нашли 12 каменных ядер для метательных орудий и монеты, что в совокупности убедительно свидетельствует о военном конфликте — Второй Пунической войне.
Ученые провели комплексный анализ кости и опубликовали результаты в издании Journal of Archaeological Science: Reports. Археозоологическое исследование идентифицировало находку как пястную кость правой передней ноги взрослого слона. Для точного датирования применили радиоуглеродный анализ, который показал калиброванный возраст между IV и III веками до нашей эры, что идеально соответствует хронологии Пунических войн.
Исследователи также провели детальный таксономический анализ. Хотя точное определение вида по одной кости затруднительно, морфологические данные не противоречат историческим указаниям на то, что Карфаген использовал африканских лесных слонов, которые были меньше саванных и азиатских сородичей. Контекст обнаружения позволяет утверждать, что кость не была сырьем или трофеем, а, скорее всего, принадлежала животному, погибшему или забитому на месте в боевых действиях у стен оппида.
Таким образом, находка стала первым известным анатомическим доказательством присутствия слона, непосредственно связанного с событиями Второй Пунической войны на Пиренейском полуострове. Авторы исследования полагают, что слон принадлежал именно карфагенской армии, участвовавшей в осаде или штурме поселения.
Голоса «детей» викторианской эпохи показали, как индустриализация изменила акценты английского языка
Современные акценты английского языка во многом отражают социально-экономические процессы, происходившие в Великобритании в викторианскую эпоху, то есть с 1837 года по 1901 год. Лингвисты доказали это, проанализировав архивные аудиозаписи разговоров с людьми, которые родились в указанный период и после него.
Когнитивные психологи доказали, что человекообразные обезьяны способны понимать концепт «понарошку». Бонобо Канзи, владевший языком символов, успешно отслеживал перемещения невидимого сока и воображаемого винограда. Это открытие опровергает теорию о том, что способность к фантазии — уникальная черта человека.
В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.
Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
27 Января, 2017
Сингулярность: добро пожаловать в нигде
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии