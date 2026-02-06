В Испании нашли кость боевого слона из армии Ганнибала

Легенды об использовании слонов армией Ганнибала давно известны, но ранее не находили материальных подтверждений. Теперь на юге Испании археологи обнаружили первое прямое свидетельство участия этих животных во Второй Пунической войне.

Применение боевых слонов карфагенянами, особенно во время легендарного перехода Ганнибала через Альпы в 218 году до нашей эры, — хрестоматийный исторический факт. Однако до сих пор эти сведения опирались исключительно на письменные источники, монеты и произведения искусства.

Материальных, археозоологических доказательств присутствия этих животных на полях сражений в Европе практически не существовало. Это не только порождало дискуссии о достоверности данного факта, но и не позволяло определить, какой вид слонов карфагеняне задействовали в Испании и какими путями они поступали — из Африки или через эллинистические государства.

В 2020 году кость нашли при раскопках на городище Колина-де-лос-Кемадос в Кордове. До основания римского города на этой территории существовало иберийское поселение-оппид. Именно под обрушившейся стеной этого оппида и обнаружили кость. Ключевое значение имеет контекст находки: в том же слое нашли 12 каменных ядер для метательных орудий и монеты, что в совокупности убедительно свидетельствует о военном конфликте — Второй Пунической войне.

Ученые провели комплексный анализ кости и опубликовали результаты в издании Journal of Archaeological Science: Reports. Археозоологическое исследование идентифицировало находку как пястную кость правой передней ноги взрослого слона. Для точного датирования применили радиоуглеродный анализ, который показал калиброванный возраст между IV и III веками до нашей эры, что идеально соответствует хронологии Пунических войн.

Исследователи также провели детальный таксономический анализ. Хотя точное определение вида по одной кости затруднительно, морфологические данные не противоречат историческим указаниям на то, что Карфаген использовал африканских лесных слонов, которые были меньше саванных и азиатских сородичей. Контекст обнаружения позволяет утверждать, что кость не была сырьем или трофеем, а, скорее всего, принадлежала животному, погибшему или забитому на месте в боевых действиях у стен оппида.

Таким образом, находка стала первым известным анатомическим доказательством присутствия слона, непосредственно связанного с событиями Второй Пунической войны на Пиренейском полуострове. Авторы исследования полагают, что слон принадлежал именно карфагенской армии, участвовавшей в осаде или штурме поселения.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Андрей Серегин 41 статей Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.