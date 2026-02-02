Уведомления
Слушатели узнают, кто из рода Романовых должен был воцариться в Константинополе.
О мероприятии
Письменность, Шапка Мономаха и самодержавие — все это из Византии?
Первое — несомненно. Кирилл и Мефодий придумали глаголицу, их ученики — кириллицу. Спасибо им, вся Великая Русская литература ею и писана. А вот с царским головным убором и формой правления не все однозначно.
В Византии было своеобразное представление о гуманизме. Когда императора Юстиниана II свергли, его не стали убивать, а просто отрезали нос. Но это не помешало ему вернуть себе власть и расправиться с оппонентами. С тех пор бывших государей стали ослеплять. Эту традицию попробовали внедрить и на Руси, но Дмитрию Шемяке этот эксперимент стоил жизни.
А как была связана с Византией смерть Ивана-царевича и какого Волка сожгли за распространение ереси? И кто из рода Романовых должен был воцариться в Константинополе? Ответы на эти и другие вопросы даст историк, писатель, журналист Дмитрий Тараторин.
Проспект Мира, дом 119, строение 58
