Ученые указали на новый механизм действия селена, защищающий организм от воспаления
Группа исследователей из Центра биоэлементологии и экологии человека Сеченовского Университета в составе международного научного коллектива провела масштабный анализ литературы, который обращает внимание на ранее малоизученные механизмы противовоспалительного действия селена. Результаты работы открывают путь к новым методам профилактики хронических заболеваний, связанных с воспалением.
Хотя антиоксидантные свойства селена известны давно, конкретные механизмы его противовоспалительного действия до сих пор окончательно не установлены. Ученые из Центра биоэлементологии и экологии человека Первого МГМУ проанализировали данные исследований за последние несколько лет и пришли к выводу, что селен способен подавлять избыточную активность инфламмасомы NLRP3 — важнейшего компонента врожденной иммунной системы, который реагирует на бактерии, вирусы и другие патогены. Неконтролируемая активация NLRP3 приводит к хроническому воспалению, лежащему в основе таких заболеваний, как ревматоидный артрит, болезни Альцгеймера и Паркинсона, воспалительные заболевания кишечника, сердечно-сосудистые патологии и другие. Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале BioMetals. Исследование поддержано грантом Российского научного фонд.
Ученые выяснили, что защитный эффект селена связан с селенопротеинами — белками, которые его содержат. Такие селенопротеины, как глутатионпероксидаза (GPX) и тиоредоксинредуктаза (TXNRD) подавляют избыток активных форм кислорода (АФК) – одного из главных активаторов NLRP3. При дефиците селена уровень этих защитных белков снижается, что приводит к чрезмерной активации инфламмасомы, усилению воспаления и гибели клеток по типу пироптоза (воспалительная форма клеточной гибели). Кроме того, дефицит селена усиливает токсическое действие различных веществ, активируя NLRP3 в органах и тканях. Например, тяжелых металлов и бисфенола А — химического соединения, содержащегося в пластике.
С другой стороны, дополнительный прием селена оказывает выраженный защитный эффект: защищает печень от токсинов, улучшает состояние сосудов, снижает нейровоспаление и нормализует микробиоту кишечника. Улучшение состава микробиоты, в свою очередь, снижает уровень системного воспаления и активность NLRP3 в органах и тканях.
«Полученные данные позволяют по-новому взглянуть на противовоспалительные свойства селена, — отмечает один из авторов работы, главный научный сотрудник лаборатории молекулярной диетологии Центра биоэлементологии и экологии человека, д.м.н. Алексей Тиньков. — Мы видим, что его благотворное действие во многом обусловлено способностью регулировать активацию инфламмасомы NLRP3. Поддержание достаточного уровня селена в организме может быть одним из факторов профилактики целого ряда хронических заболеваний».
При этом ученые подчеркивают, что селен — не панацея, а его избыток токсичен. Перед приемом добавок необходима консультация с врачом и проверка уровня селена в организме для подбора эффективных и безопасных доз. Исследователи также отмечают, что органические формы этого микроэлемента усваиваются лучше, чем неорганические.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Объединить конфликтующие свойства помогли квазичастицы со специфическим зарядом. Если удастся подтвердить предложенную теорию экспериментом, то перед нами — новый тип квантовых материалов.
Группа исследователей опровергла классическую теорию о случайности вымирания видов на примере морских хищников. Анализ эволюции акул и скатов за последние 145 миллионов лет показал, что риск исчезновения вида напрямую зависит от времени его существования: «новички» погибают гораздо чаще, чем эволюционные долгожители. Кроме того, ученые установили, что знаменитый астероид, погубивший динозавров, нанес океану не такой сильный удар, как последующее изменение климата.
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
