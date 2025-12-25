Ученые указали на новый механизм действия селена, защищающий организм от воспаления

Хотя антиоксидантные свойства селена известны давно, конкретные механизмы его противовоспалительного действия до сих пор окончательно не установлены. Ученые из Центра биоэлементологии и экологии человека Первого МГМУ проанализировали данные исследований за последние несколько лет и пришли к выводу, что селен способен подавлять избыточную активность инфламмасомы NLRP3 — важнейшего компонента врожденной иммунной системы, который реагирует на бактерии, вирусы и другие патогены. Неконтролируемая активация NLRP3 приводит к хроническому воспалению, лежащему в основе таких заболеваний, как ревматоидный артрит, болезни Альцгеймера и Паркинсона, воспалительные заболевания кишечника, сердечно-сосудистые патологии и другие. Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале BioMetals. Исследование поддержано грантом Российского научного фонд.

Ученые выяснили, что защитный эффект селена связан с селенопротеинами — белками, которые его содержат. Такие селенопротеины, как глутатионпероксидаза (GPX) и тиоредоксинредуктаза (TXNRD) подавляют избыток активных форм кислорода (АФК) – одного из главных активаторов NLRP3. При дефиците селена уровень этих защитных белков снижается, что приводит к чрезмерной активации инфламмасомы, усилению воспаления и гибели клеток по типу пироптоза (воспалительная форма клеточной гибели). Кроме того, дефицит селена усиливает токсическое действие различных веществ, активируя NLRP3 в органах и тканях. Например, тяжелых металлов и бисфенола А — химического соединения, содержащегося в пластике.

С другой стороны, дополнительный прием селена оказывает выраженный защитный эффект: защищает печень от токсинов, улучшает состояние сосудов, снижает нейровоспаление и нормализует микробиоту кишечника. Улучшение состава микробиоты, в свою очередь, снижает уровень системного воспаления и активность NLRP3 в органах и тканях.

«Полученные данные позволяют по-новому взглянуть на противовоспалительные свойства селена, — отмечает один из авторов работы, главный научный сотрудник лаборатории молекулярной диетологии Центра биоэлементологии и экологии человека, д.м.н. Алексей Тиньков. — Мы видим, что его благотворное действие во многом обусловлено способностью регулировать активацию инфламмасомы NLRP3. Поддержание достаточного уровня селена в организме может быть одним из факторов профилактики целого ряда хронических заболеваний».

При этом ученые подчеркивают, что селен — не панацея, а его избыток токсичен. Перед приемом добавок необходима консультация с врачом и проверка уровня селена в организме для подбора эффективных и безопасных доз. Исследователи также отмечают, что органические формы этого микроэлемента усваиваются лучше, чем неорганические.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Сеченовский Университет 50 статей Сеченовский Университет Минздрава России – ведущий медицинский исследовательский университет России, работающий с 1758 года. Сейчас в университете учатся более 26 тысяч студентов, в числе которых свыше 5,5 тысячи иностранцев из 90 государств. Среди 8,2 тысяч сотрудников 47 академиков РАН, более 2,2 тысяч кандидатов и докторов наук. В составе Первого МГМУ имени И. М. Сеченова действует крупнейший в России и Восточной Европе Клинический центр, в котором работает свыше 5 тысяч сотрудников, а половина врачей имеет ученую степень. В центре оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь по 50 профилям. Ежегодно помощь получают более 500 тысяч пациентов. Сегодня Сеченовский Университет – единственный российский университет в топ-250 мирового рейтинга QS по направлению «Медицина» и в топ-100 по направлению «Фармация и фармакология», а также лучший российский университет по направлению «Медицина» шанхайского рейтинга Shanghai Ranking Consultancy и единственный медицинский университет России, который входит в ежегодный рейтинг Forbes «100 лучших российских вузов». В 2024 году вошел в топ-20 российских университетов в рейтинге RAEX («РАЭКС-Аналитика»), заняв 15 место. В топ-5 вузов России по влиянию на научное сообщество в рейтинге влиятельности российских университетов по версии RAEX. Также занял первые места в предметных рейтингах RAEX в направлениях «Медицина» и «Фармация», сохранил за собой третью строчку рейтинга в направлении «Биотехнологии и биоинженерия» и впервые вошел в десятку лучших в направлении «Технологии материалов». Первый среди медицинских университетов в рейтинге университетов стран БРИКС. Сеченовский Университет трансформируется в исследовательский медицинский университет мирового уровня. Одна из его приоритетных задач — развитие науки и прикладных исследований.