25 декабря, 07:59
Сеченовский Университет
Ученые указали на новый механизм действия селена, защищающий организм от воспаления

Группа исследователей из Центра биоэлементологии и экологии человека Сеченовского Университета в составе международного научного коллектива провела масштабный анализ литературы, который обращает внимание на ранее малоизученные механизмы противовоспалительного действия селена. Результаты работы открывают путь к новым методам профилактики хронических заболеваний, связанных с воспалением.

Натуральный селен / © Andrew Silver, USGS

Хотя антиоксидантные свойства селена известны давно, конкретные механизмы его противовоспалительного действия до сих пор окончательно не установлены. Ученые из Центра биоэлементологии и экологии человека Первого МГМУ проанализировали данные исследований за последние несколько лет и пришли к выводу, что селен способен подавлять избыточную активность инфламмасомы NLRP3 — важнейшего компонента врожденной иммунной системы, который реагирует на бактерии, вирусы и другие патогены. Неконтролируемая активация NLRP3 приводит к хроническому воспалению, лежащему в основе таких заболеваний, как ревматоидный артрит, болезни Альцгеймера и Паркинсона, воспалительные заболевания кишечника, сердечно-сосудистые патологии и другие. Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале BioMetals. Исследование поддержано грантом Российского научного фонд. 

Ученые выяснили, что защитный эффект селена связан с селенопротеинами — белками, которые его содержат. Такие селенопротеины, как глутатионпероксидаза (GPX) и тиоредоксинредуктаза (TXNRD) подавляют избыток активных форм кислорода (АФК) – одного из главных активаторов NLRP3. При дефиците селена уровень этих защитных белков снижается, что приводит к чрезмерной активации инфламмасомы, усилению воспаления и гибели клеток по типу пироптоза (воспалительная форма клеточной гибели).  Кроме того, дефицит селена усиливает токсическое действие различных веществ, активируя NLRP3 в органах и тканях. Например, тяжелых металлов и бисфенола А — химического соединения, содержащегося в пластике. 

С другой стороны, дополнительный прием селена оказывает выраженный защитный эффект: защищает печень от токсинов, улучшает состояние сосудов, снижает нейровоспаление и нормализует микробиоту кишечника. Улучшение состава микробиоты, в свою очередь, снижает уровень системного воспаления и активность NLRP3 в органах и тканях. 

«Полученные данные позволяют по-новому взглянуть на противовоспалительные свойства селена, — отмечает один из авторов работы, главный научный сотрудник лаборатории молекулярной диетологии Центра биоэлементологии и экологии человека, д.м.н. Алексей Тиньков. — Мы видим, что его благотворное действие во многом обусловлено способностью регулировать активацию инфламмасомы NLRP3. Поддержание достаточного уровня селена в организме может быть одним из факторов профилактики целого ряда хронических заболеваний». 

При этом ученые подчеркивают, что селен — не панацея, а его избыток токсичен. Перед приемом добавок необходима консультация с врачом и проверка уровня селена в организме для подбора эффективных и безопасных доз. Исследователи также отмечают, что органические формы этого микроэлемента усваиваются лучше, чем неорганические.

Сеченовский Университет Минздрава России – ведущий медицинский исследовательский университет России, работающий с 1758 года. Сейчас в университете учатся более 26 тысяч студентов, в числе которых свыше 5,5 тысячи иностранцев из 90 государств. Среди 8,2 тысяч сотрудников 47 академиков РАН, более 2,2 тысяч кандидатов и докторов наук. В составе Первого МГМУ имени И. М. Сеченова действует крупнейший в России и Восточной Европе Клинический центр, в котором работает свыше 5 тысяч сотрудников, а половина врачей имеет ученую степень. В центре оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь по 50 профилям. Ежегодно помощь получают более 500 тысяч пациентов. Сегодня Сеченовский Университет – единственный российский университет в топ-250 мирового рейтинга QS по направлению «Медицина» и в топ-100 по направлению «Фармация и фармакология», а также лучший российский университет по направлению «Медицина» шанхайского рейтинга Shanghai Ranking Consultancy и единственный медицинский университет России, который входит в ежегодный рейтинг Forbes «100 лучших российских вузов». В 2024 году вошел в топ-20 российских университетов в рейтинге RAEX («РАЭКС-Аналитика»), заняв 15 место. В топ-5 вузов России по влиянию на научное сообщество в рейтинге влиятельности российских университетов по версии RAEX. Также занял первые места в предметных рейтингах RAEX в направлениях «Медицина» и «Фармация», сохранил за собой третью строчку рейтинга в направлении «Биотехнологии и биоинженерия» и впервые вошел в десятку лучших в направлении «Технологии материалов». Первый среди медицинских университетов в рейтинге университетов стран БРИКС. Сеченовский Университет трансформируется в исследовательский медицинский университет мирового уровня. Одна из его приоритетных задач — развитие науки и прикладных исследований.
