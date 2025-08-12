Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Запуск российской станции «Луны-27» состоится позже запланированного

Проект космического аппарата «Луна-27» / © АО «НПО Лавочкина»

По словам ученого, запуск межпланетной станции «Луна-27А» перенесли с 2028 на 2029 год, а «Луна-27Б» планируют отправить в 2030-м. Аппараты будут работать на противоположных полюсах Луны — один на Северном, другой на Южном, что даст возможность России не «бежать за толпой» (США, Китай, Индия) к Южному полюсу, а выбрать собственную нишу, которой может стать исследование Северного полюса естественного спутника Земли. Однако в какой последовательности, пока не решено

Первоначальный график предполагал старт «Луны-26» — в 2027-м, «Луны-27» в 2028 году, а «Луны-28» — не ранее 2030-го.