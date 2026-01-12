О мероприятии

2025 год для зоологии беспозвоночных выдался планово насыщенным — исследователи продолжали описывать новые виды, открывать неизвестные ранее особенности взаимодействия беспозвоночных животных друг с другом и с другими организмами, проясняли их эволюционные взаимоотношения и искали возможности применения особенностей их строения и биохимии в самых разных технологических областях. Но были ли среди всего этого настоящие прорывы? Да и, собственно, так ли для человеческой цивилизации важно продолжать изучать этих существ или сейчас это просто удовлетворение любопытства ученых? На эти вопросы попробует ответить научный сотрудник кафедры Гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Валерьевич Марьинский.

