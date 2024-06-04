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Заявления властей о «стихийных бедствиях с миллиардным ущербом» оказались научно недобросовестными
Госорганы в последние десятки лет регулярно публикуют данные о растущем ущербе от экстремальных погодных явлений. Исследователь из США смог показать, что крупнейший массив такой информации не удовлетворяет критериям научной добросовестности, отчего дезинформирует и общественность, и политиков.
Американский исследователь Роджер Пильке опубликовал в журнале npj Natural Hazards (входит в группу Nature) статью, в которой подверг критике заявления американских властей о том, что стихийные бедствия, якобы вызванные изменением климата, стоят Соединенным Штатам «миллиарды долларов».
Роджер Пильке — известный американский ученый, впервые привлекший внимание публики в начале 1990-х. В ту пору, первым после катастрофы «Челленджера» в 1986 году, он показал, что шаттлы — весьма плохо спроектированная и опасная конструкция. Поэтому гибель семи астронавтов на «Челленджере» — не исключение, а закономерность, которая делает продолжение их эксплуатации бесчеловечным. Осенью 2002 года Пильке снова обратился к этой теме, отметив, что потеря следующего шаттла вместе с экипажем — вопрос времени. Это противоречило позиции NASA, по которой катастрофа «Челленджера» была случайностью и дальнейшая эксплуатация шаттлов безопасна. Менее чем через полгода после статьи Пильке погибла «Коламбия», снова с семью членами экипажа на борту, что и привело к закрытию программы.
Затем Пильке переключился на климатическую тематику. Например, еще в 2005 году ему удалось доказать, что рост ущерба от ураганов связан не с тем, что они становятся чаще или сильнее (Naked Science писал, что на самом деле ураганы становятся реже и слабее), а с тем, что у общества становится больше богатств и собственности. Поэтому абсолютные показатели ущерба растут, хотя относительные (соотношение ущерба к ВВП) падают.
В новой работе ученый затронул близкий вопрос — оценки ущерба от стихийных бедствий Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Пильке пояснил: влияние этих оценок огромно, причем не только в Штатах. Управление публикует таблицу с ущербом от стихийных бедствий, она общедоступна и на сегодня процитирована примерно в тысяче рецензируемых научных статей. Ее используют для доказательства тезиса «антропогенное изменение климата увеличивает частоту и интенсивность экстремальных погодных явлений и связанного с ними экономического ущерба».
Так что эти оценки давно повлияли на климатическую политику государств по всему миру. В качестве одной из иллюстраций такого влияния автор привел слова американского президента. Тот, опираясь на данные управления, утверждал, что климатически обусловленные стихийные бедствия обходятся Штатам не менее чем в 150 миллиардов долларов в год, а стихийное бедствие «на миллиард ущерба» происходит в стране раз в три недели. Для сравнения можно напомнить, что военный бюджет России во время СВО намного меньше 150 миллиардов долларов в год.
Пильке подробно разбирает проблему, отмечая, что NOAA никогда не цитирует конкретные источники своих данных с оценками ущерба от стихийных бедствий. Ведомство упоминает часть других госструктур США, у которых берет информацию, однако утверждается, что структуры и так доводят эти данные до публики.
Другая сложность: управление утверждает, что включает в оценку ущерба непрямые потери, такие как приостановка работы тех или иных коммерческих организаций, затраты на борьбу с пожарами и прочее. Вот только никаких упоминаний методов вычисления подобных событий или первичных данных по ним федеральное ведомство никогда не публиковало.
При тщательном поиске информации выяснилось, что в оценку входит даже изменение в стоимости корма для скота — исходя из того, что при стихийных бедствиях его сложнее кормить травой на выпасе и надо давать больше зерна. Узкое место в том, что изменения в доле зерна в рационе скота связаны скорее с колебаниями зерна в цене, чем с чем-либо еще.
Но все это меркнет перед сравнением оценок отдельных стихийных бедствий управлением и оценками тех же бедствий другими организациями, включая страховые компании. В США они тщательно мониторят ущерб, поскольку выплачивают страховки, которые его частично покрывают. Пильке приводит пример урагана «Идалия» 2023 года: NOAA оценило ущерб от него на основании предварительного моделирования в 2,5 миллиарда долларов, из-за чего «Идалия» попала в список «бедствий на миллиард долларов».
Как констатировал Пильке, более поздние фактические оценки ущерба оказались равны 310 миллионам долларов, то есть в восемь раз меньше. Даже с учетом любых возможных видов непрямого ущерба речь не идет более чем о миллиарде долларов. Следовательно, данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США грубо отклоняются от действительности. Мало того, в декабре 2023 года управление еще и увеличило оценку ущерба — до 3,6 миллиарда долларов.
Кроме того, NOAA постоянно меняет оценку ущерба даже для давно случившихся событий — и опять по неизвестным причинам. При этом ведомство заявляет, что изменения делают только на основе учета долларовой инфляции. Но, как показал Пильке на конкретных примерах, на деле изменения не стыкуются с инфляцией и часто разнятся для событий даже одного года.
Из всего этого и ряда других факторов ученый заключил, что данные управления не соответствуют требованиям, обычно предъявляемым к научным данным. «Из-за недостатка научной добросовестности, о которой говорится в этой оценке, политики и общественность были дезинформированы об экстремальных событиях и катастрофах в Соединенных Штатах», — подчеркнул ученый.
Напомним: аналогичные проблемы наблюдаются со списками стихийных бедствий российских госструктур, в том числе Росгидромета, стабильно отчитывающегося о росте «экстремальных» событий погодного и климатического плана, включая наводнения и засухи. Вообще, его оценки (как и оценки ряда других официальных структур по всему миру) больше всего напоминают запоздалое копирование подхода Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
И это несмотря на научные работы, показавшие, что по мере глобального потепления частота и сила циклонов убывают, а частота и размах почвенных засух не изменяется. Российские политики используют подобные данные как одно из оснований для идущего сейчас в стране внедрения углеродного налога и других мер по борьбе с глобальным потеплением. Все это может указывать на то, что «политики и общественность дезинформированы об экстремальных событиях и катастрофах» — фраза, потенциально применимая не только к Соединенным Штатам.
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