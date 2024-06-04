Фанфики помогли проработать психотравмы

Написание фанфиков может помочь людям, пережившим насилие, справиться с травматическими переживаниями. Исследование, проведенное студентами факультета «Юридическая психология» МГППУ, показало, что люди, пережившие насилие, часто используют свои фанфики для создания эмоционально позитивных концовок, что помогает им справиться с травмой и почувствовать завершенность. Эти выводы могут быть применены в психологии для диагностики психического состояния жертв насилия и разработки интервенционных программ, таких как арт-терапия.

Фанфик — это история про героев уже известного произведения, например, аниме, фильма, книги, сериала или игры. Иногда в основе таких историй лежат оригинальные персонажи, которые нигде ранее не упоминались. Такие истории называются «ориджинал». Также существуют рассказы о реально существовавших или существующих людях. В интернете можно встретить выдуманные истории про Леди Гагу, древних греческих философов и даже Александра Пушкина.

Современные технологии, создавая виртуальное пространство, могут помочь людям уйти от реальности, что может привести к проблемам, но также является способом самовыражения, особенно для людей с травматическим опытом. Фанфикшн — это один из видов онлайн-творчества, где поклонники создают свои собственные истории на основе популярных произведений.

Анализ таких работ может помочь понять процессы переживания травмы и разработать эффективные методы психологической помощи и диагностики. Исследователи из Университета Вермонта выделили шесть типов сюжетов, которые отражают общие эмоциональные переживания и используются в литературе, включая фанфикшн. Для людей, переживших травму, фанфикшн может стать способом справиться с последствиями и провести внутреннюю рефлексию.

«Целью исследования было изучить, как психическая травма влияет на сюжеты фанфиков у людей, переживших насилие. Основная гипотеза заключалась в том, что у людей с травмой насилия в фанфиках чаще встречается положительный эмоциональный финал», – отмечает Николай Дворянчиков, научный руководитель проекта, кандидат психологических наук, доцент, декан факультета «Юридическая психология» МГППУ.

В исследовании приняли участие 49 человек в возрасте от 17 до 36 лет, которые писали фанфики после травмирующих ситуаций. Большинство из них (46 человек) были женщинами. Экспериментальная группа состояла из людей, переживших сексуальное и/или физическое насилие, и имеющих признаки посттравматического стресса. Контрольная группа состояла из людей без травматизации от сексуального и/или физического насилия. Результаты были представлены на Межвузовской научно-практической интернет-конференции по юридической психологии.

В результате анализа опроса выяснилось, что 76 процентов участников считают, что написание художественного текста помогло им справиться с травматическими переживаниями. «Исследование показало, что люди, пережившие насилие, часто используют свои фанфики для создания эмоционально позитивных концовок, – рассказывает Екатерина Сидорова, магистрант факультета «Юридическая психология» МГППУ. – Это помогает им справиться с травмой и чувствовать завершенность. В отличие от них, люди в контрольной группе выбирают разные типы концовок. Люди, пережившие насилие, также чаще описывают физиологическую возбужденность в своих текстах, что может быть связано с их попытками избежать негативных эмоций. Однако, они используют более конструктивные стратегии для решения проблем и поиска поддержки, если их истории имеют позитивный конец».

Таким образом, эмоции и симптомы травмы, которые отражаются в фанфиках, могут помочь понять внутреннее состояние человека и то, как он справляется с травмой. Эти выводы имеют потенциал для применения в юридической психологии, помогая в диагностике психического состояния жертв насилия и разработке интервенционных программ, таких как арт-терапия. В будущем можно более глубоко изучить связь между разными видами травм, эмоциями и копинг-стратегиями. Это поможет лучше понять, как люди приспосабливаются к травме и как можно им помочь.

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МГППУ 59 статей Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.