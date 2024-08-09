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Ученые спрогнозировали «запуск элементов климатического перелома»
Свежая научная работа показала, что шансы на стабильный переход планеты в новое состояние постоянно растут. Когда этот переход состоится, Земля не вернется в состояние равновесия не менее 10 тысяч лет. В связи с этим исследователи рекомендовали резко вернуть климат в прошлое.
С 1970-х на Земле довольно высокими темпами идет потепление (на 1,0 градуса за 1970-2020 годы), вызванное выбросами углекислого газа. Как отмечал Naked Science, это серьезно изменило облик планеты, а одновременное глобальное озеленение примерно на треть увеличило урожаи и существенно нарастило глобальную площадь листьев.
Последний процесс затронул не только культурные растения, но и флору в целом. Например, за это время значительно выросла площадь лесов. Общая биомасса растительности и биосферы в целом достигла рекордного уровня — самого высокого как минимум за последние 50 тысяч лет. Удельная температурная смертность, напротив, упала до самого низкого уровня за все время наблюдений.
Продолжение потепления нынешними темпами приведет к переключению климата в новое состояние уже на устойчивой основе: после озеленения Сахары, например, даже полное прекращение выбросов углекислого газа не сможет сразу вернуть ее в современное состояние. То же относится к другим регионам планеты. Повышение уровня моря достигнет метра в XXII веке и нескольких метров в ближайшие 500 лет. Необратимость изменения климата по достижении определенных уровней потепления вызвала законное беспокойство научного мира.
Международная группа ученых опубликовала в журнале Nature Communications работу, где показала, что планета приблизилась как раз к такой точке климатического перелома, после которой изменения станут необратимыми. Исследователи рассчитали последствия достижения целей Парижского соглашения 2015 года — то есть ограничения потепления полутора градусами Цельсия — и пришли к выводу, что даже в этом случае климатический перелом остается крайне вероятным.
Согласно их моделированию, при ограничении выбросов СО2 по Парижскому соглашению шансы на «климатический перелом» до 2300 года составят 45 процентов, даже если после снижения выбросов удастся вернуться к температурам, превышающим доиндустриальные лишь на полтора градуса.
Если же потепление превысит полтора градуса, вероятность климатического перелома быстро вырастет. Оно станет почти неизбежным уже при 2,0 градуса потепления. Авторы исследования отметили, что на сегодня планета достигла рубежа в полтора градуса потепления, поэтому находится на грани климатического перелома. По мысли ученых, поэтому крайне важно ограничить выбросы именно сейчас, уже в этом десятилетии.
Более того, даже тогда безопасность существующей климатической модели не будет обеспечена. Единственной надежной гарантией может стать снижение уровня потепления ниже плюс полтора градуса — значения, что было достигнуто еще в 2020 году, подчеркнули ученые.
На первый взгляд, исследование может показаться несколько умозрительным. Как уже писал Naked Science, шансы на снижение выброса углекислого газа при современной энергетической политике отсутствуют. Поэтому вернуться к выбросам СО2, позволяющим ограничить потепление полутора градусами, не выйдет.
Однако с научной точки зрения свежая научная работа крайне интересна как раз потому, что предлагаемые ею цели по снижению выбросов СО2 заведомо недостижимы. Это означает, что человечество вскоре на практике увидит «климатический перелом» и переход планеты в новое состояние. Соответственно, расчеты из новой статьи удастся проверить практикой.
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