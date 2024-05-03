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5 минут назад
Юлия Трепалина
11

Летняя жара в Европе усилится из-за очищения воздуха

4.4

Летние температуры в Европе, похоже, будут выше, чем предполагалось ранее. Новое исследование швейцарских ученых показало, что региональные климатические модели, которые использовали для составления прогнозов, не учитывали растущую интенсивность солнечного света из-за снижения уровня загрязнения воздуха в ряде европейских стран.

Климат
# глобальное потепление
# Европа
# жара
# климатические изменения
# моделирование климата
Летняя жара
© Louisa Gouliamaki, AFP, Getty Images

Для вычислений, которые проводят при построении глобальных климатических моделей, необходимы дорогостоящие мощности суперкомпьютеров. Чтобы ускорить обработку данных, исследователи зачастую ограничиваются отдельными регионами. На получаемые в результате более детальные региональные модели часто опираются в правительствах разных стран при планировании. Считается, что оценки для конкретной местности должны быть точнее обширных глобальных прогнозов.

Однако Доминик Шумахер (Dominik Schumacher) и его коллеги из Института атмосферных и климатических наук при Швейцарской высшей технической школе Цюриха недавно обнаружили обратное. Сравнив наблюдаемое в Европе повышение летних температур с 1980 по 2022 год с показателями, предусмотренными в глобальных и региональных климатических моделях, они выяснили, что последние недооценили фактическое потепление в среднем более чем на 1 °C. Глобальные модели оказались чуть точнее, но и эти прогнозы были в среднем на 0,5 °C ниже реальных температурных значений.

В поисках объяснений того, как так вышло, исследователи установили, что рассмотренные модели не учитывали изменений в схемах циркуляции воздуха, из-за которых в регион поступало больше тепла. Когда ученые исключили влияние этого фактора, то прогнозируемые температуры в глобальных моделях почти сравнялись с реальным наблюдаемым потеплением. При этом региональные модели остались менее точными и после корректировки: предусмотренные ими оценки отставали от фактических данных в среднем более чем на полградуса.

Кроме того, оказалось, что большинство региональных климатических моделей не учитывали колебаний в интенсивности инсоляции в Европе, а именно — ее усиление по мере снижения уровня загрязнения воздуха. Немногие модели, бравшие этот фактор в расчет, давали более точные прогнозы, совпадавшие с реальным потеплением.

По словам Шумахера, основная причина, по которой региональные климатические модели не смогли воспроизвести фактическое антропогенное потепление, состоит в том, что в большинстве из них уровень загрязнения воздуха принят за константу, то есть считается постоянным. Из-за этого упущения оценки предстоящих всплесков жары еще более занижены, чем прогнозы средних летних температур. Такие просчеты представляют серьезную проблему, ведь многие европейские страны ориентируются на результаты климатических моделирований при составлении планов.

Исследователи заключили, что существующие региональные модели более чем на 2 °C занижают то, насколько в среднем станет жарче летом в Европе к 2100 году. Погрешность в прогнозах температур во время так называемых волн жары еще значительнее, поскольку в такие периоды стоит ясная, безоблачная погода, а уровень инсоляции выше обычного.

Доминик Шумахер представил результаты работы своей команды на прошедшей в апреле Генеральной ассамблее Европейского союза по геонаукам в Вене (Австрия). Исследователь пообещал, что региональные климатические модели теперь скорректируют с учетом снижения уровня загрязнения воздуха, но предупредил, что это потребует времени.

Также ученый призвал не рассматривать научную работу как довод в пользу загрязнения воздуха. Это одна из самых серьезных экологических угроз для здоровья человека, приводящая к миллионам преждевременных смертей в год.

Ранее ученые из Высшей школы экономики и Института географии РАН спрогнозировали, как летний зной будет влиять на жителей России в ближайшие десятилетия. Они назвали регионы страны, которые могут пострадать от жары сильнее всего, и выявили ведущие факторы таких изменений.

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Климат
# глобальное потепление
# Европа
# жара
# климатические изменения
# моделирование климата
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