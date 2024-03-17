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1 минута назад
Михаил Орлов
14

Географы предсказали, как экстремальная жара будет влиять на россиян к 2050 году

4.4

Глобальные изменения климата сказываются как на природе, так и на населении Земли. Среди последствий потепления — волны жары и увеличение числа жарких дней, которые напрямую влияют на здоровье людей и повседневную жизнь. Российские ученые из Высшей школы экономики и Института географии РАН спрогнозировали, как летний зной будет влиять на жителей России в ближайшие десятилетия. Они назвали регионы РФ, которые могут пострадать от жары сильнее всего, и выявили ведущие факторы таких изменений.

Климат
# география
# глобальное потепление
# население
# Россия
# экология
Число очень жарких дней (выше 90 процентиля) в мае-сентябре
Число очень жарких дней в России (выше 90 процентиля) в мае-сентябре / © Sheludkov, Vinogradova, 2024

Глобальные изменения климата оказывают негативные эффекты на природу Земли и людей. Для России проблема стоит особенно остро, ведь значительная часть нашей страны приходится на Арктику, которая теплеет быстрее всего. Сейчас средняя температуры в России увеличивается на 0,5 градуса каждые десять лет и в ближайшее время этот тренд по меньшей мере не ослабнет. В результате население все чаще чувствует потепление «на собственной шкуре», в том числе сталкиваясь с экстремальными природными явлениями.

Яркий пример — так называемые волны жары, то есть длительные периоды рекордно высоких температур, а также рост числа дней с аномально высокой температурой. Летний зной оказывает сильный негативный эффект как на хозяйственную деятельность человека (вызывая засухи, перебои в энергоснабжении и повреждая пути сообщения), так и на здоровье человека. Не секрет, что периоды экстремальной жары оборачиваются множеством смертей среди чувствительной части популяции.

Россияне, а именно жители европейской части нашей страны и прежде всего Москвы, столкнулись с таким бедствием в памятном 2010 году. Максимальная суточная температура тогда перевалила за 38 градусов и сопровождалась сильными лесными пожарами. Жара и смог привели к смерти около 55 тысяч человек (в одной только Москве умерли 11 тысяч). Вероятно, лето 2010 года стало самым жарким за период 500 лет.

Наверняка такие бедствия повторятся, ведь климатические изменения приводят к росту частоты волн жары и числа рекордно жарких дней. Это заставило российских ученых из Института географии РАН и Высшей школы экономики задуматься о будущем. Они использовали рассчитанные ранее данные об экстремальных климатических явлениях, которые соответствуют различным прогнозным сценариям Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), и сравнили подверженность экстремально высоким температурам в Российской Федерации сейчас и к 2050 году. Результаты описаны в новой статье для журнала GeoJournal. Воздействие экстремальной жары описали с помощью двух переменных: числа очень жарких дней для данного периода в сравнении с данными исторических наблюдений и максимальных значений температуры в теплый сезон. Обе характеристики получены на основании трех моделей и обобщены до пространственного разрешения в два градуса.

Помимо прогнозов изменения климата, для оценки подверженности воздействию экстремальной температуры на население необходимо учитывать его собственную динамику. К ней относятся изменения общей численности и перераспределение россиян между регионами и внутри них в результате миграции и естественной убыли или прироста. Авторы рассмотрели данные примерно о 160 тысячах населенных пунктов и прогнозы численности населения для каждого из регионов страны к середине века.

Максимальная суточная температура в России летом (современное состояние и прогноз) / © Sheludkov, Vinogradova, 2024

Подверженность россиян экстремальной жаре в будущем оценили в человеко-днях как произведение числа жителей в регионе на число очень теплых дней. Согласно прогнозам географов, к середине века жители России будут сталкиваться с высокими температурами примерно на 23 или даже 58 процентов чаще, согласно «мягкому» и «жесткому» сценарию изменения климата соответственно. Оказываться в условиях жары за 30 градусов они будут примерно на 76 процентов или даже в два с половиной раза чаще, чем сейчас. Вклад климатических факторов здесь явно превалирует над вкладом демографических факторов (среди которых наиболее существенной оказалась депопуляция). Описанные тренды оказались общими для «мягкого» и «жесткого» сценариев, хотя они, разумеется, количественно различаются.

Авторы сделали ряд важных выводов о региональных различиях. Настораживает вывод о том, что в зону более частой жары попадает значительная часть основного пояса расселения России. Это более густонаселенная область страны, которая протянулась от западной границы к южной части Урала и Сибири, а также к Кавказу и побережьям Черного и Каспийского морей: последние находятся в зоне особого риска из-за максимальных температур выше 35 градусов.

Демографический фактор, согласно прогнозам, по-разному повлияет на страдающее от жары население разных регионов. Среди субъектов федерации, которым предстоит столкнуться с последствиями жары более 30 градусов, авторы выделили три группы. Во-первых, это крупные регионы с высокой урбанизацией в Центральной России, Поволжье, на юге Урала и Сибири. Помимо повышения температуры, в них ожидается активный рост населения региональных столиц: Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска, Тюмени, Красноярска и других.

Для регионов второй группы характерны высокие температуры (в том числе в настоящее время) и быстрое сокращение численности населения. Суммарная подверженность их жителей жаре, выраженная в человеко-днях, в будущем может не увеличиться или даже уменьшиться в силу депопуляции. Сюда относятся Ростовская, Воронежская, Самарская и Волгоградская области.

Для третьей группы характерна высокая и увеличивающаяся температура, а также рост численности населения. Она связана как с естественным приростом из-за высокой рождаемости (Дагестан, Чеченская республика), так и с активной иммиграцией (как в случае Краснодарского края, куда россияне переселяются охотнее всего).

Текущая и прогнозируемая суммарная подверженность населения волнам жары, классифицированная по максимальным летним суточным температурам (Tmax) (а) и компоненты ее изменения (b) / © Sheludkov, Vinogradova, 2024

Другой важный тренд миграций, из-за которого россиянам «придется попотеть», — массовое переселение в мегаполисы, прежде всего в Москву. Ожидается, что к середине века население столичного региона (Москва плюс Московская область) составит 23 миллиона человек, то есть 17 процентов населения страны. Сейчас в агломерации проживают 14 процентов россиян. Беда в том, что самые крупные города вне зависимости от географического положения нагреваются сильнее — из-за эффекта «городского острова тепла».

«Результаты нашего исследования — по сути общая картина крупными мазками. Она показывает, что уже сейчас есть регионы с высокими рисками воздействия экстремально высоких температур. По прогнозам, эти риски будут возрастать и охватывать новые регионы с высокой плотностью населения, где находятся крупные города и агломерации», — прокомментировал по просьбе Naked Science первый автор статьи Александр Шелудков, кандидат географических наук, доцент факультета географии и геоинформационных технологий ВШЭ и научный сотрудник Института географии РАН.

Выводы исследователей ориентированы на практику: их следует учитывать при планировании регионального развития и мер защиты здоровья и благополучия населения.

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Климат
# география
# глобальное потепление
# население
# Россия
# экология
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Олег Олег
5 часов назад
Том, о , как ёмко... за дл.₽....🤔....

Появился видеоотчет о ходе строительства гигантского лежачего небоскреба «Зеркальная линия»Появился видеоотчет о ходе строительства гигантского лежачего небоскреба «Зеркальная линия»

Олег Олег
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Yuri, здесь делятся мнением,а не "тычат", вам следует обратиться к специалисту.

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