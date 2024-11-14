Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Модель климата среднего миоцена поставила под сомнение будущее высыхание Европы
Прогнозы будущего климата порой опираются на древние свидетельства — средний миоцен, например, берут за модель XXIII века. Однако разные подходы к прогнозам дают противоречивые оценки. Исследователи из США и Великобритании попытались объединить палеоданные, чтобы решить вопрос, были ли юг Европы и север Африки засушливыми 15 миллионов лет назад. Результаты противоречат версии о возможной засухе в этих регионах в будущем.
Климат среднего миоцена примерно 17,5-14,5 миллиона лет назад был теплым — достаточно сказать, что Арктика тогда была покрыта не льдами, а влажными лесами. Этот период называют среднемиоценовым климатическим оптимумом, среднегодовая глобальная температура поверхности Земли в то время достигала 18,4 °C.
Тот же показатель берут за нижний диапазон в климатических прогнозах XXIII века, когда среднегодовая глобальная температура может превысить современную на 5-10 °C. Говоря иначе, модель среднего миоцена считают аналогом возможного будущего планеты.
По прогнозам 2020–2021 годов, в регионах Средиземноморья и африканских тропиков (Сахель) усилится засуха. При этом авторы недавнего исследования допустили и обратный процесс. Палеоданные столь же неоднозначны для климата среднего миоцена: данные по ископаемым земноводным и пресмыкающимся (герпетологические) из Южной Европы указывают на сухую среду, но, судя по ботаническим свидетельствам, на территории Средиземноморья было тепло и влажно.
Группа геологов и климатологов из США и Великобритании решила определиться, какими были условия в Европе и Северной Африке в среднем миоцене. В новом исследовании, опубликованном в журнале Geophysical Research Letters, они опираются на реконструкции температуры морской поверхности, которые рассчитаны на основе прокси-данных (геологических индикаторах) ископаемых археев и гаптофитовых водорослей.
Вместе с этим специалисты попытались согласовать эту информацию с ранее обнаруженными палеоботаническими и герпетологическими прокси-данными. По мысли авторов статьи, сведения о температуре морской поверхности позволят точнее оценить распределение осадков над изучаемыми территориями около 15 миллионов лет назад. В анализ также включили модели муссонов и морского льда для полного гидрологического цикла, а расчеты проводили при умеренной (400 ppm) и высокой (840 ppm) концентрации углекислого газа в атмосфере.
Результаты показали, что среднегодовая температура морской поверхности при умеренной и высокой концентрации CO2 в среднем миоцене была выше на 1-5 °C и 8-10 °C соответственно, чем в доиндустриальный период. В обеих моделях климат — после согласования c палеоданными — сильно зависел от переноса влаги с севера Атлантики и Тетиса, древний океан в этот период уже стремился к закрытию, а сейчас от него осталось Средиземное море.
Также усиленный перенос водяного пара, который происходил летом, вызывал над Северной Африкой муссонные ливни. Вдобавок, как показало моделирование, повышение уровня углекислого газа в атмосфере вместе со среднегодовой температурой морской поверхности позволяет расти тропическим лесам на берегах Средиземного моря — это согласуется с палеоботаническими данными из Северной Африки.
Поскольку среднемиоценовый климат сравнивают с будущим климатом Земли, исследователи предположили, что более высокие температуры океана, а затем и увеличение количества осадков предсказывают расширение лесов в Европе и Северной Африке. Такой сценарий контрастирует с возможными засухами на этих территориях — и тем более связывается с ископаемыми ботаническими свидетельствами. Герпетологические данные, как отметили авторы статьи, слишком зависели от рельефа, что влияет на сравнение с моделью.
По данным космической обсерватории eROSITA астрономы составили новую трехмерную карту пространства, окружающего Солнце. И обнаружили, что оно находится внутри гигантской вытянутой структуры.
Вейпинг стал распространенным способом употребления никотина среди подростков наряду с сигаретами. При этом, как выяснили ученые из США, причины, по которым тинейджеры начинают курить, изменились по сравнению с предыдущим десятилетием.
Популярно мнение, что дети быстрее взрослых осваивают новые навыки, будь то изучение языков или отработка танцевальных движений. Тем не менее, как выяснили ученые из Дании, физиология это утверждение не доказывает.
Проведенное в Швеции исследование не только подтвердило пользу сауны для хорошего самочувствия и настроения, но и показало, что для положительного эффекта нужно не так много посещений, как прежде указывалось в ряде статей финских авторов.
Археологи определили возраст памятника, который относили к раннему Средневековью, и выяснили, что люди облюбовали это место за четыре тысячи лет до легендарного короля.
По данным космической обсерватории eROSITA астрономы составили новую трехмерную карту пространства, окружающего Солнце. И обнаружили, что оно находится внутри гигантской вытянутой структуры.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
Органические молекулы с пи-связью образуют очень устойчивые геометрии, которые не любят нарушаться. В 1924 году немецкий химик Юлиус Бредт сформулировал соответствующий запрет, вошедший в учебники химии. Тем не менее это в некоторых случаях возможно. В новой работе американские исследователи представили несколько «антибредтовских» соединений из класса олефинов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Как устроен авианосец
Путешествие к центру Земли: как «Психея» найдет прошлое нашей планеты в глубинах космоса
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии